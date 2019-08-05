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Любовный гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 05.08.19
Просмотров: 84
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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Любовный гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 5 августа 2019 Овен
Вы сегодня для противоположного пола главный приз — за вас идет ожесточенная борьба, так что уделите свое драгоценное внимание самым достойным участникам соревнований за ваше сердце!

Любовный гороскоп на 5 августа 2019 Телец
Сегодня вам придётся выложиться по полной, чтобы ваш любимый человек не смог вас упрекнуть в том, что вы всё делаете спустя рукава, без тщания, старания и ответственности. Тогда, пожалуй, вам удастся избежать ссоры и обмена претензиями, что весьма благоприятно повлияет на ваш тандем.

Любовный гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года

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Любовный гороскоп на 5 августа 2019 Близнецы
Вы пытаетесь везде успеть, и поэтому не можете ни одному делу уделить достаточное количество времени. И личной жизни в том числе. Если у вас есть любимый человек, будьте уверены, его это сильно обижает. А если нет – то в ближайшее время и не появится: вам просто не хватит на него времени, сил и энергии.

Любовный гороскоп на 5 августа 2019 Рак
Сегодня вам стоит придумать что-то, что вас ещё больше сблизит. Возможно, этим чем-то окажется какая-то страшная тайна, а может быть, и вполне невинный ритуал. Поцелуй в нос при встрече, например. Всё зависит исключительно от вашей фантазии и желания стать ещё ближе друг другу.

Любовный гороскоп на 5 августа 2019 Лев
В этот день ваш любимый человек будет довольно-таки необщителен, причём даже если вы захотите его разговорить, раскрутить на беседу или откровение, вряд ли у вас это получится. Что ж, с некоторыми вещами приходится смиряться и принимать их такими, какие они есть.

Любовный гороскоп на 5 августа 2019 Дева
Пусть сегодняшний день станет замечательным поводом для того, чтобы вспомнить чье-либо детство: либо ваше, либо вашей половинки. Сходите в вашу или ее школу, познакомьтесь с учителями, прогуляйтесь по шумным школьным этажам. Вас захлестнет волна воспоминаний, а за нею - и волна нежности.

Любовный гороскоп на 5 августа 2019 Весы
Замкнувшись на своих чувствах и переживаниях, не забывайте и о чувствах и переживаниях ближнего своего, то есть вашего любимого человека. У него тоже есть своя точка зрения на ваши отношения и то, как они должны развиваться, поэтому прислушайтесь сегодня к тому, что он вам говорит.

Любовный гороскоп на 5 августа 2019 Скорпион
Потрясающий день для экстремальных развлечений на пару с любимым. Вы почти ничем не рискуете - максимум - коленки сдерете. Зато удовольствия получите море, к тому же совместное преодоление трудностей как-то сближает.

Любовный гороскоп на 5 августа 2019 Стрелец
Сегодня вам придется начать разбираться в специфике работы вашего любимого человека. Во всяком случае, некоторые ее тонкости придется познать в совершенстве, дабы стать полноценным помощником и советчиком в его нелегком деле, а значит, неоценимым человеком.

Любовный гороскоп на 5 августа 2019 Козерог
Тот день, которого вы так ждете, стал еще ближе. Да, вам очень трудно усидеть на месте. Вашей половинке с вами будет сегодня особенно нелегко именно по этой причине: мысленно вы уже не с ней, а там, в заветном Прекрасном Далеко. Постарайтесь вернуться в Настоящее, улыбнитесь человеку, который держит вас за руку.

Любовный гороскоп на 5 августа 2019 Водолей
В этот день путь к сердцу вашего любимого человека будет лежать через желудок. Причем сегодня это будет особенно заметно. Поэтому придется довольно большую часть своего времени потратить на приготовление чего-либо особенного. Или, тяжело вздохнув и вывернув карманы и кошелек, повести свое ненасытное счастье в ресторан или кафе.

Любовный гороскоп на 5 августа 2019 Рыбы
Сегодня звезды рекомендуют вам создать для вашего любимого человека максимальный уют. Конечно, оптимальным вариантом был бы затопленный камин или испеченные в печке пирожки, однако можно ограничиться и уютным ночником над кухонным столом, на котором будет стоять потрясающе вкусный ужин из духовки…

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