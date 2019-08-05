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Гороскоп на 5 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 05.08.19
Просмотров: 68
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 5 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 5 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.
Фаза Луны 5 августа 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 05.08.2019 - 4-5 лунный день.
Луна в знаке зодиака 05.08.2019 - Луна в Весах.

Гороскоп на 5 августа 2019 Овен
Сегодня у вас есть реальный шанс превратить вчерашних недругов в как минимум союзников. Но только не думайте, что реализовать его будет совсем уж легко. Впрочем, даже если не получится, вы все равно ничего не потеряете.

Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 5 августа 2019 Телец
Сегодня управление вашим организмом будет перескакивать с левого полушария на правое и обратно, тем самым заставляя вас мыслить то математически четкими, то художественно-абстрактными категориями. Это все ничего, лишь бы посередине не застревало.

Гороскоп на 5 августа 2019 Близнецы
Будучи уверены в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих, возможно, они окажутся не такими уж дурацкими.

Гороскоп на 5 августа 2019 Рак
Если уж вы с такой настойчивостью рветесь нарушать запреты, будьте готовы к тому, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не пытайтесь сегодня заниматься тем, в чем вы не слишком сильны.

Гороскоп на 5 августа 2019 Лев
Что бы ни случилось сегодня, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что на следующий день у вас не слишком будет болеть голова.

Гороскоп на 5 августа 2019 Дева
Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Сегодня можете особенно не стесняться, если писаное слово попытается преградить вам дорогу. Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость.

Гороскоп на 5 августа 2019 Весы
Если вы не в состоянии справиться со взятым на себя делом, вежливо извинитесь и верните его хозяину. Не стоит слишком упираться, пытаясь оправдать чьи-то надежды.

Гороскоп на 5 августа 2019 Скорпион
Такое качество как нерешительность вам не слишком присуще, но, всякое бывает, и сегодня вас одолеет именно она. Возможно какие-то дела придется отложить, это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.

Гороскоп на 5 августа 2019 Стрелец
Сегодня вы будете непоседой в лучшем смысле этого слова. Вполне возможно, что кому-то достанется от вас за небрежность и нерасторопность, но в основном, ваше настроение не должно вызывать отрицательных эмоций ни у вас самого, ни у окружающих.

Гороскоп на 5 августа 2019 Козерог
Если вы играете на бирже, то это ваш день. Если нет, и разного рода спекуляции не являются вашей профессией, постарайтесь воздержаться от манипулирования финансами.

Гороскоп на 5 августа 2019 Водолей
Как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти то-то, то-то и то-то, вам следует озаботиться этим вопросом и спровоцировать эти события. Просто сидеть и ждать бесполезно.

Гороскоп на 5 августа 2019 Рыбы
Вы сегодня будете настолько ярки и громогласны, что окружающие просто не смогут не заметить вас, сколь бы велико ни было их желание проигнорировать ваше присутствие. Не пугайте вы их, болезных.

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