Гороскоп на 5 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 5 августа 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 05.08.2019 - 4-5 лунный день.

Луна в знаке зодиака 05.08.2019 - Луна в Весах.





Гороскоп на 5 августа 2019 Овен

Сегодня у вас есть реальный шанс превратить вчерашних недругов в как минимум союзников. Но только не думайте, что реализовать его будет совсем уж легко. Впрочем, даже если не получится, вы все равно ничего не потеряете.

Сегодня управление вашим организмом будет перескакивать с левого полушария на правое и обратно, тем самым заставляя вас мыслить то математически четкими, то художественно-абстрактными категориями. Это все ничего, лишь бы посередине не застревало.Будучи уверены в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих, возможно, они окажутся не такими уж дурацкими.Если уж вы с такой настойчивостью рветесь нарушать запреты, будьте готовы к тому, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не пытайтесь сегодня заниматься тем, в чем вы не слишком сильны.Что бы ни случилось сегодня, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что на следующий день у вас не слишком будет болеть голова.Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Сегодня можете особенно не стесняться, если писаное слово попытается преградить вам дорогу. Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость.Если вы не в состоянии справиться со взятым на себя делом, вежливо извинитесь и верните его хозяину. Не стоит слишком упираться, пытаясь оправдать чьи-то надежды.Такое качество как нерешительность вам не слишком присуще, но, всякое бывает, и сегодня вас одолеет именно она. Возможно какие-то дела придется отложить, это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.Сегодня вы будете непоседой в лучшем смысле этого слова. Вполне возможно, что кому-то достанется от вас за небрежность и нерасторопность, но в основном, ваше настроение не должно вызывать отрицательных эмоций ни у вас самого, ни у окружающих.Если вы играете на бирже, то это ваш день. Если нет, и разного рода спекуляции не являются вашей профессией, постарайтесь воздержаться от манипулирования финансами.

Гороскоп на 5 августа 2019 Водолей

Как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти то-то, то-то и то-то, вам следует озаботиться этим вопросом и спровоцировать эти события. Просто сидеть и ждать бесполезно.



Гороскоп на 5 августа 2019 Рыбы

Вы сегодня будете настолько ярки и громогласны, что окружающие просто не смогут не заметить вас, сколь бы велико ни было их желание проигнорировать ваше присутствие. Не пугайте вы их, болезных.