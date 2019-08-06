Гороскоп на 6 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 6 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.
Фаза Луны 6 августа 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 06.08.2019 - 5-6 лунный день.
Луна в знаке зодиака 06.08.2019 - Луна в Весах.
Гороскоп на 6 августа 2019 Овен
Сегодня вы не стесняясь можете эксплуатировать ближних, они будут просто счастливы вам угодить. Необходимо только дать каждому из них понять, что он-де и есть самая незаменимая из всех личностей, имеющихся в наличии. И человек - ваш, причем с потрохами.
Нынешний день хорош скорее для отвлеченных размышлений, нежели для конкретных действий. Если действовать все же придется - заручитесь помощью друзей.
Гороскоп на 6 августа 2019 Близнецы
Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто - судьба.
Гороскоп на 6 августа 2019 Рак
Побудьте сегодня нежным и любящим - и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы - они могут перерасти в настоящие баталии, возможно даже не без рукоприкладства.
Гороскоп на 6 августа 2019 Лев
Не воспаряйте в своих мечтах особенно высоко. Сегодня вам слишком сложно будет вернуться. Так и останетесь висеть, как Винни Пух на воздушном шарике. А вокруг пчелы... И вниз, между прочим, падать больно...
Гороскоп на 6 августа 2019 Дева
Сегодня можно, наконец, начать проект, который приходилось откладывать в течение долгого времени. Вы нынче будете наделены просто уникальным по своей остроте чувством меры, поэтому все, что будет сделано вами сегодня - будет сделано наилучшим образом.
Гороскоп на 6 августа 2019 Весы
Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.
Гороскоп на 6 августа 2019 Скорпион
Взгляд ваш сегодня целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце - вредно. Опять же птичка пролететь может или шишка упасть. Короче говоря, сегодня очень вероятны проблемы со зрением.
Гороскоп на 6 августа 2019 Стрелец
Займитесь сегодня чем-нибудь для вас нехарактерным. У вас это прекрасно получится, а удовольствие вы от этого получите значительно большее, чем от привычных дел.
Гороскоп на 6 августа 2019 Козерог
Намерения ваши прекрасны, но время для их осуществления сегодня если не худшее, то достаточно неудачное, чтобы отложить эту затею. Только не забывайте о ней совсем. Жалко, если пропадет такое начинание.
Гороскоп на 6 августа 2019 Водолей
Желания представителей этого знака отнюдь не станут слабее, однако шансов немедленно воплотить мечту в реальность будет все меньше. Не стоит нервничать по этому поводу: ведь, скорее всего, ваши смелые планы ещё недостаточно оформлены и плохо обдуманы.
Гороскоп на 6 августа 2019 Рыбы
Отличный день для контактов с друзьями и работы в команде. Есть шанс обсудить множество нюансов, которые обычно ускользают от вашего внимания. Возможен повышенный интерес к науке, политике, социологии, военному делу, медицине, астрологии, каким-либо смежным спорным дисциплинам.