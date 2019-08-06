Гороскоп на 6 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 6 августа 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 06.08.2019 - 5-6 лунный день.

Луна в знаке зодиака 06.08.2019 - Луна в Весах.





Гороскоп на 6 августа 2019 Овен

Сегодня вы не стесняясь можете эксплуатировать ближних, они будут просто счастливы вам угодить. Необходимо только дать каждому из них понять, что он-де и есть самая незаменимая из всех личностей, имеющихся в наличии. И человек - ваш, причем с потрохами.

Нынешний день хорош скорее для отвлеченных размышлений, нежели для конкретных действий. Если действовать все же придется - заручитесь помощью друзей.Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто - судьба.Побудьте сегодня нежным и любящим - и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы - они могут перерасти в настоящие баталии, возможно даже не без рукоприкладства.Не воспаряйте в своих мечтах особенно высоко. Сегодня вам слишком сложно будет вернуться. Так и останетесь висеть, как Винни Пух на воздушном шарике. А вокруг пчелы... И вниз, между прочим, падать больно...Сегодня можно, наконец, начать проект, который приходилось откладывать в течение долгого времени. Вы нынче будете наделены просто уникальным по своей остроте чувством меры, поэтому все, что будет сделано вами сегодня - будет сделано наилучшим образом.Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.Взгляд ваш сегодня целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце - вредно. Опять же птичка пролететь может или шишка упасть. Короче говоря, сегодня очень вероятны проблемы со зрением.Займитесь сегодня чем-нибудь для вас нехарактерным. У вас это прекрасно получится, а удовольствие вы от этого получите значительно большее, чем от привычных дел.Намерения ваши прекрасны, но время для их осуществления сегодня если не худшее, то достаточно неудачное, чтобы отложить эту затею. Только не забывайте о ней совсем. Жалко, если пропадет такое начинание.

Гороскоп на 6 августа 2019 Водолей

Желания представителей этого знака отнюдь не станут слабее, однако шансов немедленно воплотить мечту в реальность будет все меньше. Не стоит нервничать по этому поводу: ведь, скорее всего, ваши смелые планы ещё недостаточно оформлены и плохо обдуманы.



Гороскоп на 6 августа 2019 Рыбы

Отличный день для контактов с друзьями и работы в команде. Есть шанс обсудить множество нюансов, которые обычно ускользают от вашего внимания. Возможен повышенный интерес к науке, политике, социологии, военному делу, медицине, астрологии, каким-либо смежным спорным дисциплинам.