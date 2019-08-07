Любовный гороскоп на сегодня 7 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 7 августа 2019 Овен

Не будьте собакой на сене и дайте вашему любимому человеку возможность найти себя. Он не обязан все свое время тратить исключительно на вас. Да и вам такое поведение вскоре наскучило бы.





Любовный гороскоп на 7 августа 2019 Телец

Сегодня вашему любимому человеку захочется поделиться с вами какой-то важной и интересной для него новостью, которая вам, вполне возможно, таковой не покажется. Что ж, в таком случае вам опять придется решать, сделать заинтересованный вид или честно признаться в отсутствии интереса.

Вы сегодня будете настолько убедительны, что сопротивляться вашей воле будет решительно невозможно. Ваша задача — найти своей воле достойное применение — вы же не хотите просто прослыть самодуром, не так ли?Не заводите сегодня новых знакомств! Иначе проблемы со старыми неизбежны. В вашей половинке сегодня проснется жуткий ревнивец, и вас будут обвинять в неравнодушии даже к совершенно не обаятельному фонарному столбу. Придется целый день демонстрировать чудеса феноменальной верности.Сегодня вы с нетерпением будете ждать окончания рутинных дел и начала настоящего праздника жизни. Однако ожидание может оказаться довольно долгим, сложным и бесплодным, поэтому постарайтесь найти радость и в выполнении повседневных обязанностей. Или попросите вашего любимого человека помочь вам в этом нелегком деле.Сегодня вы неожиданно для себя узнаете, что ваша половинка придерживается по некоему принципиально важному вопросу того же мнения, что и вы! И зря вы все это время скрывали от нее свою точку зрения! Что ж, почаще бы судьба преподносила такие сюрпризы: с ними жизнь была бы куда веселее и светлее!В этот день ваш любимый человек окажется очень надежным человеком. С ним вам ни секунды не будет страшно, поскольку вы будете твердо уверены в том, что ничего плохого с вами не случится. Впрочем. сильно расслабляться не стоит, иначе вы совсем не сможете без него обходиться.Посвятите вашему любимому человеку стихотворение, песню, рассказ или хотя бы мытье посуды после ухода гостей. Последнее, кстати, будет не так романтично, зато куда более действенно в плане доказательства вашей преданной любви. Вот увидите, ваши старания оценят по достоинству!Сегодня вашему любимому человеку будет радостно и странно наблюдать, какие перемены в вас произошли. Возможно, произошли они довольно давно, но заметно это стало лишь в этот день. Что ж, наблюдайте за удивленными глазами вашей половинки и гордитесь произведенным эффектом.Это не самый подходящий день для принятия ответственных решений, но вполне удачный для того, чтобы начать их обдумывать. Можно даже совместно. Только не пытайтесь надавить на партнера с целью ускорения процесса.

Любовный гороскоп на 7 августа 2019 Водолей

Сегодня вам будет всё равно, что подумает широкая общественность о вас и о вашем любимом человеке. Что бы она ни подумала, главным для вас будет ваше и его счастье, а остальное по сравнению с этим окажется такой ерундой, что о ней и думать не захочется.



Любовный гороскоп на 7 августа 2019 Рыбы

Попробуйте прожить сегодняшний день в соответствии с правилами этикета. Сервируйте стол к ужину, разговаривайте вежливо и изысканно, будьте внимательны и предупредительны. Это позволит вам значительно вырасти в глазах вашей половинки. Да и сами вы себя после этого дня очень зауважаете.