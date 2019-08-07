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Гороскоп на 7 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 07.08.19
Просмотров: 117
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 7 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 7 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.
Фаза Луны 7 августа 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 07.08.2019 - 6-7 лунный день.
Луна в знаке зодиака 07.08.2019 - Луна в Скорпионе.

Гороскоп на 7 августа 2019 Овен
День не располагает к новым достижениям, мешает собранности и сосредоточенности на чем-то одном. Если вы утомлены, не отказывайте себе в бесцельной прогулке, в приятной беседе или в чтении случайно попавшейся под руку книги.

Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 7 августа 2019 Телец
Это удачный день для продолжения начатого накануне дела. Не опускайте рук и не теряйте надежды, тогда ваше желание осуществится. Перед сном попробуйте кардинально пересмотреть свою финансовую политику.

Гороскоп на 7 августа 2019 Близнецы
В этот день вашего внимания могут потребовать зарубежные (иногородние) связи, импортные продукты и лекарства, вопросы обучения или духовного развития и связанные с ними траты. Решайте проблемы по мере поступления, уделяя особое внимание мелочам.

Гороскоп на 7 августа 2019 Рак
Атмосфера этого дня благоприятна для учебы, обмена мнениями, междугородних переговоров, коротких перемещений. Приветствуются любые занятия, связанные с расширением кругозора. Это неплохой момент для посещения турфирмы, аэропорта, вокзала, для проведения научной конференции или познавательной экскурсии.

Гороскоп на 7 августа 2019 Лев
Не время принимать важные решения (особенно связанные с домом, семьей, местом жительства). Недавние переживания могут преследовать вас вплоть до вечера, мешая сосредоточиться на чем-либо одном.

Гороскоп на 7 августа 2019 Дева
Сегодня вы не встретите серьёзных препятствий в раскрытии своих талантов, а также в приятном общении с людьми, которых любите. Настроение будет энергичным и праздничным. Пока не настал вечер, не меняйте сложившийся стиль отношений и род занятий.

Гороскоп на 7 августа 2019 Весы
Возможен резкий поворот в общении с родителями или начальником (лишь для вида облеченный в мягкую и безобидную форму). Не исключено, что вам предложат выбрать между несколькими должностями, направлениями, местами, техническими средствами, схемами лечения. Не спешите с окончательным решением, дождитесь новых сведений.

Гороскоп на 7 августа 2019 Скорпион
Независимо от пола и возраста все представители знака склонны мечтать о чем-то необычном. Вплоть до вечера мысли о будущем будут отвлекать вас от размышлений о текущей минуте.

Гороскоп на 7 августа 2019 Стрелец
Неотъемлемой частью ваших служебных обязанностей может стать хранение секрета или доступ в закрытое учреждение (в больницу, в исторический архив). Неприятные обязанности с большой вероятностью будут вознаграждены денежной компенсацией.

Гороскоп на 7 августа 2019 Козерог
Учитесь грамотно управлять всеми источниками своего дохода, в том числе тайными, скрытыми. Это могут быть ваши собственные накопления или полученная от кого-то помощь. Проявите бережливость, так как средства вам сейчас могут потребоваться на самые разные нужды, включая безопасность и обустройство дома.

Гороскоп на 7 августа 2019 Водолей
Это подходящее время для переезда, ремонта, строительства, операций с землей и недвижимостью. Напряжённые отношения с родителями смягчатся, если вы проявите уважение к их опыту. Не переутомляйтесь без необходимости.

Гороскоп на 7 августа 2019 Рыбы
Отдыхать сегодня не придётся. Будьте готовы работать засучив рукава. Не полагайтесь на популярность и на помощь друзей, на личные регалии (звание, должность). Единственным критерием будет ваш профессионализм. Не отступайте перед трудностями, они преодолимы.

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