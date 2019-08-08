Любовный гороскоп на сегодня 8 августа 2019 года для всех знаков зодиака





Любовный гороскоп на 8 августа 2019 Овен

Пусть этот день останется в вашей памяти надолго! Даже если это самый обыкновенный день, не отличающийся от миллиона ему подобных. Когда-нибудь те времена, которые кажутся вам сейчас серыми и рутинными, вы и ваш любимый человек будете вспоминать с радостью и ностальгией.

Сегодня перед вами в полный рост встанет проблема выбора между хорошим и лучшим. Иными словами, если вас любит несколько представителей противоположного пола или же вы любите нескольких, вам придётся именно в этот день отказаться от одного в пользу другого. Выбор непростой, но необходимый.Будьте оригинальнее в проявлении своих чувств! Иначе ваша половинка может с вами заскучать, а это первый шаг к тому, чтобы начать думать о смене любимого человека. Попробуйте сделать что-либо из ряда вон. Не придумаете сами - посоветуйтесь с друзьями, они всегда будут рады вам помочь.Если вы опять в ссоре – ехидный подарок позволит свести ее на нет. Купите истерически хохочущего плюшевого крокодила или большого розового слона. Подойдут и небольшие сувениры из магазина приколов. Главное, чтобы шутка была незлой, необидной и от души!Сегодня вам не повредит немного коварства и ехидности в общении с вашим любимым человеком. Если вы будете чересчур белым и пушистым, ему будет неинтересно общаться с вами и он может предпочесть вашему обществу какое-то иное. Впрочем, если вам того и надо...В этот день вам будет довольно трудно определиться со своими чувствами относительно дорогого вам человека или того, кто претендует на это почетное звание. Если вы не знаете твердо, какое имя дать процессу, творящемуся у вас в душе, лучше и не давайте. Пусть почетче выкристаллизуется.Подходящий день для того, чтобы расширить круг знакомств. Быть может, пора представиться родителям вашего избранника? Обсудите этот вопрос. И, если решитесь, постарайтесь произвести на них наилучшее впечатление.В этот день вы поймете, что вашему любимому человеку можно доверять, причем даже больше, чем вы в принципе считаете возможным и допустимым. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы это доверие сохранилось на как можно более длительный срок. От вас зависит действительно многое.Напомните вашей половинке о том, что вы ее любите. Так просто – всего три слова – а сколько радости в ее глазах, сколько благодарности и тепла. А если о любви в ваших отношениях еще не было сказано ни слова? Тогда стоит задуматься: а правильно ли воспримут ваше признание, а не поднимут ли вас на смех. Если вы на сто процентов уверены в том, что у этой затеи будет счастливый конец – дерзайте!Сегодня вам будет весело общаться с вашим любимым человеком. Очень весело и очень интересно. Так что заряд позитива на ближайшие несколько дней вам гарантирован, вы им еще и делиться сможете со всеми страждущими, благо таких вокруг вас будет немало.

Любовный гороскоп на 8 августа 2019 Водолей

Сегодня все то, что казалось вам очевидным в ваших отношениях с вашим любимым человеком, может рухнуть, свестись на нет, стереться и исчезнуть. Однако в ваших силах сохранить все это и даже приумножить – были бы силы, желание и терпение. А их у вас должно быть предостаточно.



Любовный гороскоп на 8 августа 2019 Рыбы

Сегодня вас ждут интересные встречи, неожиданные знакомства и перспективные предложения. Вашей личной жизни все эти блага коснутся в первую очередь, поэтому ваша задача – не упустить свой уникальный шанс и сделать все возможное для того, чтобы извлечь из него максимум выгоды.