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Гороскоп на 8 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 08.08.19
Просмотров: 48
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 8 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 8 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.
Фаза Луны 8 августа 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 08.08.2019 - 7-8 лунный день.
Луна в знаке зодиака 08.08.2019 - Луна в Скорпионе.


Гороскоп на 8 августа 2019 Овен
Отсейте все преходящее и второстепенное, а также все, что плохо согласуется с реальностью и смахивает на фантазии. Уделите особое внимание таким вопросам, как безопасность, планирование, налогообложение, кредитная история, страхование имущества, управление капиталами. 

Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 8 августа 2019 Телец
В центре внимания - ваш статус или профессиональная репутация. Излишняя инициатива, как и любовь к свободе, сегодня может быть наказуема. В общении с шефом и коллегами соблюдайте субординацию. Не навязывайте старшим по возрасту и званию собственных идей, пока они не проверены практикой.

Гороскоп на 8 августа 2019 Близнецы
Займитесь вопросами, прямо или косвенно влияющими на ваше будущее. Например, завязывайте и укрепляйте нужные знакомства. Уважение и доверие влиятельных людей завоевывайте не пустой бравадой и показухой, а реальными знаниями и умениями.

Гороскоп на 8 августа 2019 Рак
Возможно, вы будете несколько пессимистичны и склонны видеть во всем происходящем плохую сторону. Не давайте воли беспочвенным подозрениям, но не игнорируйте реальные события, внушающие вам беспокойство (например, симптомы начавшейся простуды или обострения какого-либо хронического заболевания).

Гороскоп на 8 августа 2019 Лев
Этот день настраивает на практичность, предусмотрительность, ответственный подход к работе. Не спешите мечтать о том, как вы проведете выходные, пока не закончены все текущие дела.

Гороскоп на 8 августа 2019 Дева
Уделите внимание общению с коллегами и близкими родственниками. Проявите дополнительное уважение к старшим людям. Это не лучший момент для тесного контакта с детьми и молодежью (за исключением случаев, когда вы играете роль наставника, воспитателя, тренера, главного в группе).

Гороскоп на 8 августа 2019 Весы
День привычных забот и чувства долга. Не начинайте новых проектов: сегодня у вас недостаточно внутреннего огня и воображения для их реализации. Может стать более тесным общение с сослуживцами. Стоит уделить внимание мелочам, связанным с финансированием работ, заработной платой, обустройством рабочих мест, питанием, поддержанием здоровья.

Гороскоп на 8 августа 2019 Скорпион
Этот день не обещает новых катаклизмов и душевных потрясений. Можно спокойно углубиться в изучение интересующих вас в данный момент вопросов, особенно связанных с кризисами, страховками, налогами, акционированием, разделом сфер влияния.

Гороскоп на 8 августа 2019 Стрелец
Приступать к новым важным делам сегодня не рекомендуется. Также это не лучшее время для встречи с шефом, особенно с целью выяснить отношения: вы рискуете не застать своего босса на месте, хотя рабочий день ещё будет в самом разгаре.

Гороскоп на 8 августа 2019 Козерог
Все будет отлично, если вы верите в себя и не позволяете другим сомневаться в этом. Избегайте страхов, закомплексованности, излишней самокритичности. На протяжении всего дня у вас сохраняется огромный потенциал творчества, а вашей притягательности в глазах представителей противоположного пола способствует море личного обаяния.

Гороскоп на 8 августа 2019 Водолей
Сегодня будет приятным взаимодействие с соседями, друзьями, товарищами по интересам. Это отличное время для обмена новостями и комплиментами, для проведения коллективных мероприятий. Вы получите особое удовольствие от современного искусства, соприкосновения с миром моды, дамского общества.

Гороскоп на 8 августа 2019 Рыбы
Вас могут часто просить о помощи, осыпая при этом комплиментами. Причин для этого более чем достаточно. Возможно, вы отличный диагност, талантливый компьютерщик, оригинальный дизайнер, продвинутый геймер или просто хороший друг.


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