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Гороскоп на 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 09.08.19
Просмотров: 45
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.
Фаза Луны 9 августа 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 09.08.2019 - 8-9 лунный день.
Луна в знаке зодиака 09.08.2019 - Луна в Стрельце.

Гороскоп на 9 августа 2019 Овен
Настоящую радость вы сегодня испытаете в непривычной обстановке или избежав какой-либо опасности. Можете не опасаться рискованного поворота событий: вы легко выпутаетесь из любой ситуации.

Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 9 августа 2019 Телец
Тяга к переменам и удовольствиям велика, но не переступайте границ, диктуемых разумом. Это не лучшее время для кардинальной смены имиджа, а также для покупок: есть риск ошибиться в выборе. Однако ради эксперимента вы можете изменить прическу, одежду или круг общения.

Гороскоп на 9 августа 2019 Близнецы
Не исключено, что вы проведете в Интернете намного больше времени, чем намеревались изначально. Если вы не в силах оторваться от компьютера, почаще проветривайте помещение: свежий воздух будет способствовать притоку новых оригинальных мыслей.

Гороскоп на 9 августа 2019 Рак
Неплохое время для избавления от ненужного. Уделите внимание не только старому хламу, но и недавним приобретениям. Попробуйте разобраться, какие модные тенденции приносят вам прибыль и расширяют возможности, а какие являются пустой тратой вашего драгоценного времени.

Гороскоп на 9 августа 2019 Лев
Ваши семейные отношения нуждаются в изменении больше, чем вы думаете. Однако ваш консерватизм и упрямство могут мешать принять неизбежное. Сегодня Скорпионам опасно становиться рабами своих эмоций и привычек.

Гороскоп на 9 августа 2019 Дева
Подумайте, что в вашей жизни идёт не так и требует модернизации. Возможно, вы пользуетесь устаревшим программным обеспечением или вообще пора сменить компьютер на более прогрессивную модель. Откажитесь от активной помощи людям, которые больше не нуждаются в вашей поддержке.

Гороскоп на 9 августа 2019 Весы
Сегодня не стоит выстраивать день по определённой программе. Допускается нарушение традиций и отступление от привычного распорядка дня. Делайте то, что подсказывает вам текущее настроение. Возможно, вы столкнетесь с нетипичным поведением кого-то из своих домашних.

Гороскоп на 9 августа 2019 Скорпион
Докажите окружающим, что и вам не чужды идеи прогресса. В то же время не переусердствуйте в панибратском отношении к людям и в легкомысленном беге за модными тенденциями.

Гороскоп на 9 августа 2019 Стрелец
День хорош для отдыха, наслаждения музыкой и мечтаниями, душевного общения с любимыми людьми, пребывания на природе. Избегайте бередящих душу воспоминаний и новых приключений, выбирайте знакомые маршруты.

Гороскоп на 9 августа 2019 Козерог
Чтобы правильно выстроить отношения с окружающими, Козерогам придётся исключить из своего арсенала жесткость, язвительность, приказной тон, многословие. Отношения в эти сутки держатся на эмоциональном влечении и понимании без слов.

Гороскоп на 9 августа 2019 Водолей
Наибольшее удовлетворение вам сегодня принесут занятия с элементами воображения и свободного творчества. Вам также может прийтись по душе дело, связанное с выполнением семейного долга, налаживанием зарубежным связей, организацией путешествия.

Гороскоп на 9 августа 2019 Рыбы
Такое впечатление, что кто-то заранее будет шептать вам на ухо, что произойдёт через минуту (или через час). Скорее всего, дело вовсе не в мистике, а в отлично налаженных связях представителей вашего знака с друзьями и родственниками.

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