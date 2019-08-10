Любовный гороскоп на сегодня 10 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 10 августа 2019 Овен

Сегодняшний день стоит посвятить выбору подарка для любимого человека. Именно сегодня на вас снизойдёт озарение: вы поймёте, что ему нужно или хотя бы что ему понравится. Увы, вдохновение будет недолговечным и уже к вечеру испарится, поэтому звёзды рекомендуют ловить момент.





Любовный гороскоп на 10 августа 2019 Телец

Чем меньше вы рассказываете вашему любимому человеку о вашей жизни, ваших страданиях и ваших же переживаниях, тем менее близкими людьми вы друг для друга становитесь. Если это и является вашей конечной целью - примите поздравления, вы на правильном пути. Если же нет, то не стоит так закрываться и держать все в себе.

Сегодня вашему любимому человеку не захочется вникать в суть ваших проблем, потому что они будут казаться ему не очень важными. Сделайте все возможное для того, чтобы доказать ему, что ваши проблемы касаются непосредственно и его тоже. Ведь именно так дела и обстоят.Если вы давно хотели завести служебный роман, сегодня самый подходящий для этого день. Постарайтесь сделать всё возможное для того, чтобы завязывающиеся отношения не навредили ни вам, ни вашему потенциально любимому человеку и чтобы происходящее никого из вас не скомпрометировало.Сегодня вы удивитесь, когда выясните, сколько у вас общих интересов с вашим любимым человеком. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы закрепить полученную теорию практикой, чтобы этот факт еще больше сближал вас, делал единым и неделимым целым.Вам нужен человек, которому вы действительно интересны как личность. И если ваша половинка таковыми приятными особенностями не обладает, то сегодня впору задуматься, а действительно ли половинка ваша. Быть вместе – это не только говорить, но и слушать, не только быть понятным, но и понимать… Обидно, если ваш любимый человек этого не понимает.Сегодня окажется, что чувства вашего любимого человека куда более глубокие, чем вам казалось все это время. А значит, изменить их каким бы то ни было образом будет практически нереально, даже если вы очень этого захотите. Впрочем, стабильность – это хорошо.Не стоит сегодня стесняться близкого вам человека. Да, в вас есть изъяны, да и у кого их нет, однако раз ваша половинка любит вас, значит и их обязательно полюбит или хотя бы примет. Не стоит всю жизнь пытаться стоять на цыпочках: однажды ноги могут устать. Лучше сразу идти в свое счастье полной стопой…Вашему консерватизму пора сдавать позиции. Не будьте столь строги к членам семьи - проявите мягкость и широту взглядов. Особенно это касается отношений с подросшими детьми, но, в конце концов, что вам мешает хотя бы из вежливости заинтересоваться хобби супруга? А на вечер предложить ему немножко пофантазировать на тему оригинального способа проведения тёмного времени суток.Вы в ответе за вашего любимого человека хотя бы потому, что дали ему однажды понять: вам не безразлично то, что он думает и делает, как он живет. И сегодня об этой ответственности придется вспомнить. Постарайтесь предупредить его ошибку, но будьте морально готовы и заплатить за нее.

Любовный гороскоп на 10 августа 2019 Водолей

Не стесняйтесь в этот день оказывать своему любимому человеку незатейливые знаки внимания. Улыбнитесь лишний раз, искренне поинтересуйтесь его делами, поцелуйте или обнимите. Вам не трудно, а как ему приятно будет - словами не передать! Да вы и сами это почувствуете.



Любовный гороскоп на 10 августа 2019 Рыбы

Что бы с вами сегодня ни произошло, принимайте это с радостью и благодарностью как лучший подарок судьбы. В любом случае, ваша жизнь развивается к лучшему, и личная жизнь в том числе. Даже если вам кажется, что всё идет к расставанию - значит, за ним последует замечательная встреча!