Гороскоп на 10 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 10 августа 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 10.08.2019 - 9-10 лунный день.

Луна в знаке зодиака 10.08.2019 - Луна в Стрельце.





Гороскоп на 10 августа 2019 Овен

Даже небольшое переутомление может привести к унынию и отрицанию всего хорошего, тогда как посильная работа или полный отдых принесут вам дополнительную уверенность в себе, внутреннюю гармонию и спокойствие. День создает условия для проявления заботы, участия, усиливает привязанность к родителям.

Возможен повышенный интерес к продуктам питания, натуральным пищевым и косметическим ингредиентам. Это подходящее время для общения с близкой родней. В разговоре не затрагивайте болезненных тем и не поднимайте новых вопросов.Морализировать и отдавать приказы сегодня не стоит. Не исключено, что вы окажетесь во власти воспоминаний. Если вас потянуло на долгие обсуждения и серьёзные размышления, отведите этим занятиям определённый (не слишком продолжительный) срок.Большинство из них будет участвовать в празднике жизни лишь по необходимости и ощущать себя при этом не на своём месте. Не исключено, что вас вплоть до ночи будут преследовать навязчивые меланхолические размышления о прошлом и будущем.Несмотря на свои нынешние успехи, вы отлично помните свои прежние ошибки. Возможно, о них вам напоминают дети, старые любовные связи, плоды былого креатива, а также невыплаченные долги или хронические болезни.Серьёзный разговор с бывшей пассией или партнёром по браку не рекомендуется. Концентрируйтесь на оптимистичных сторонах действительности, особенно если речь идёт о вашем супружестве.Если вы сильно устаете на работе или болеете, стоит заблаговременно принять меры предосторожности. Возможно, ваша энергия будет направлена не на будущее, а на исправление ошибок прошлого (например, вы захотите ещё раз с кем-то встретиться или куда-то поехать).Вы можете неожиданно вспомнить о давних экстремальных увлечениях, в которых вам необходима компания или индивидуальный наставник. Если вам пришли на ум подобные забытые занятия, попробуйте вновь уделить им внимание. Не исключено, что для вас они окажутся лучшим способом расслабиться.Исключите из своего плана любые масштабные начинания. Сегодня все решают детали, им и уделяйте основное внимание. Эти сутки не подходят для хирургического вмешательства, химических и бактериологических экспериментов. Они также неблагоприятны для оформления документации.Могут оказаться вскрыты семейные или профессиональные тайны, косвенно влияющие на заработанную вами репутацию. Избегайте выяснений отношений, агрессивности, интриг, излишней мелочности. День неудачен для консультаций, начала работы, оформления договоров.

Гороскоп на 10 августа 2019 Водолей

Окружающие сегодня способны постоянно спорить, действуя вам на нервы. Выступить ли в качестве миротворца или не тратить понапрасну свои дипломатические таланты - решать вам. Но помните, что ваше участие в чужих играх может затянуться на гораздо более долгий срок, чем вы думали. Возможно, вам пока лучше поберечь своё время и здоровье.



Гороскоп на 10 августа 2019 Рыбы

Этот день вы можете провести за рулем или в постоянных перемещениях. Возможны интенсивные переговоры и перманентные споры, в том числе со случайными попутчиками. Уделите внимание контактам с людьми, которых давно не видели (не слышали). Возможно, вы наконец разрешите былые неясности и узнаете недостающие детали ситуации.