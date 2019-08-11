Любовный гороскоп на сегодня 11 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 11 августа 2019 Овен

Вам нужно больше бывать на свежем воздухе. Так что марш от компьютера - отправляйтесь гулять. Да не по улицам - свинцовыми испарениями вы ещё надышитесь. Вам бы куда-нибудь за город. Кстати, не хотите навестить бабушку в деревне? Самое подходящее для таких мероприятий время.





Любовный гороскоп на 11 августа 2019 Телец

Сегодня у вас может появиться конкурент на право быть любимым и единственным для вашей половинки. Это вовсе не обязательно должен быть привлекательный представитель противоположного пола: им вполне может оказаться какая-то техника, любимая работа или симпатичная зверюшка. С конкурентом, кстати, проще подружиться, чем враждовать.

Безумству храбрых поем мы песню! Необдуманные поступки – вот девиз вашего сегодняшнего дня! Чем больше вы думаете, что дальше сказать или сделать, тем хуже у вас это получается. Так не думайте! Первое решение для вас сегодня – самое правильное! Именно оно даст наилучшие результаты!Проведите этот день на природе. Оптимальным будет пикник за городом, с костерком, шашлычками и гитарой. И, разумеется, с вашим любимым человеком, на которого можно будет не только часть обязанностей по подготовке пикника спихнуть, но и вылить целый ушат любви и радости по поводу его наличия в вашей жизни.Не кажется ли вам, что ваш любимый человек чересчур озабочен какой-то своей проблемой, и потому совсем не хочет обращать внимание на то, что и у вас не все так, как хотелось бы?.. Постарайтесь ему сегодня напомнить о своем существовании и о том, что вы тоже имеете право на слабости.В этот день вам очень захочется услышать комплимент из уст вашего любимого человека. Настолько, что вы ради того, чтобы услышать доброе слово, будете готовы буквально на все и даже немного больше. Впрочем, откровенно напрашиваться не стоит: эффект может быть и обратным.Как бы грустно вам ни было об этом слышать, у вашего любимого человека помимо вас есть еще множество других интересов и увлечений. Сегодня вам придется в очередной или в первый раз в этом убедиться. Ревновать не стоит, ибо бесполезно. Цены вам не будет как половинке, если вы научитесь гармонично вписываться в его жизнь.Вполне подходящий день, чтобы сделать что-нибудь на века. Табуретку из бруса сколотить или, скажем, садовую скульптуру из гранитных валунов сложить. Можете посвятить свой великий труд любимому — ему будет приятно.В этот день судьба благосклонно согласится на то, чтобы выполнить одно ваше желание. Поэтому вам стоит серьезно его продумать вплоть до мелочей и сделать все возможное для того, чтобы оно принесло радость не только вам, но и вашим самым близким людям. Возможно, вашему любимому человеку – в первую очередь.В этот день вам очень важно будет довести начатое до победного конца, пусть это будет и не просто. Однако ваш любимый человек будет придерживаться того же мнения, что и звезды. Поэтому приложит все возможные и невозможные усилия для того, чтобы у вас все получилось.

Любовный гороскоп на 11 августа 2019 Водолей

Сегодня звёзды рекомендуют вам быть экстравагантным и непредсказуемым. Именно эти качества станут вашими козырями в общении с вашим любимым человеком. В противном случае, ему может стать с вами скучно, и он воспользуется первой же возможностью, чтобы сменить вашу компанию на более интересную.



Любовный гороскоп на 11 августа 2019 Рыбы

В этот день вашему любимому человеку захочется какой-то определенности в ваших отношениях, и он будет добиваться ее любой ценой. Так что если ничего конкретного на его вопросы вы ему ответить не сможете, придется на ходу придумывать что-нибудь весьма убедительное, чтобы дать себе отсрочку.