Гороскоп на 11 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 11 августа 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 11.08.2019 - 10-11 лунный день.

Луна в знаке зодиака 11.08.2019 - Луна в Козероге.





Гороскоп на 11 августа 2019 Овен

Возможно, вам придётся принять участие в закулисных действиях. Будьте особенно внимательны, если их начали не вы, а кто-то другой. В это время нежелательно работать с важной документацией, вести переговоры и переписку. Однако может стать продуктивной работа над ошибками.

В течение дня соблюдайте осторожность в любом выбранном занятии. Не нарушайте правил, в том числе самых мелких. Чем скрупулезнее вы придерживаетесь буквы закона, тем лучше будет результат.В это время суток вам трудно ощущать себя свободной и независимой личностью. Приятное чувство освобождения и долгожданных перемен посетит вас ближе к ночи. Вы почувствуете, что вновь полны энтузиазма, готовы общаться и развиваться.Не стоит заниматься тем, в чем вы не чувствуете себя настоящим асом. Эти сутки подходят для завершения мелких дел, для окончательного выяснения скрытых разногласий. Возможно, найдется пропавший документ или станет ясен подлинный мотив чьего-либо поведения.Именно в это время у вас появится возможность свободно общаться с интересными людьми и демонстрировать собственные находки. Одинокие представители знака смогут найти себе пару: например, достойного спутника на вечеринку.Это не самоё удачное время для начинаний. Стоит уделить время несложным хозяйственным вопросам. Можно заняться наведением порядка на рабочем месте или прибраться в квартире. В конце дня вас посетит любовное вдохновение, жажда приключений или творческий экстаз.Это хорошее время для спокойных занятий с практическим уклоном, а также с необходимостью уделять повышенное внимание различным мелочам. Если вы не слишком заняты, то можете вспомнить о своём излюбленном хобби.Уделите внимание средствам, при помощи которых вы намерены достигнуть цели. По возможности они должны быть официальными, традиционными, общепризнанными или хотя бы не слишком экстравагантными. Если у вас мало опыта, не хитрите и просите совета у знающих людей.Подавляйте в себе приступы беспричинной раздражительности, они вас нисколько не украшают. Если причина действительно существует (например, вы поругались с начальником или плохо себя чувствуете), старайтесь не подвергать себя лишним нагрузкам.Внутри привычного круга общения (в семье, на службе) представители этого знака могут иногда становиться вспыльчивыми, проявлять избыточную властность или сексуальность. В эти сутки нежелательно ссориться с домочадцами.

Гороскоп на 11 августа 2019 Водолей

Воспитанность и обходительность в этот день - главные условия хорошего настроения, доброго общения, удачной поездки. Но приятные светские беседы легко трансформируются в обсуждение проблем (обид, болезней, потерь). Не исключено, что вы поддержите такие речи из вежливости: например, поделитесь с собеседниками не только достижениями, но и неприятностями.



Гороскоп на 11 августа 2019 Рыбы

В профессиональной сфере не стоит без достаточного опыта заниматься концертной, рекламной, правовой, педагогической деятельностью. В делах сердечных причиной скрытого или явного недовольства может оказаться сексуальный аспект вашего романа.