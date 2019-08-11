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Гороскоп на 11 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 11.08.19
Просмотров: 52
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 11 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 11 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.
Фаза Луны 11 августа 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 11.08.2019 - 10-11 лунный день.
Луна в знаке зодиака 11.08.2019 - Луна в Козероге.

Гороскоп на 11 августа 2019 Овен
Возможно, вам придётся принять участие в закулисных действиях. Будьте особенно внимательны, если их начали не вы, а кто-то другой. В это время нежелательно работать с важной документацией, вести переговоры и переписку. Однако может стать продуктивной работа над ошибками.

Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 11 августа 2019 Телец
В течение дня соблюдайте осторожность в любом выбранном занятии. Не нарушайте правил, в том числе самых мелких. Чем скрупулезнее вы придерживаетесь буквы закона, тем лучше будет результат.

Гороскоп на 11 августа 2019 Близнецы
В это время суток вам трудно ощущать себя свободной и независимой личностью. Приятное чувство освобождения и долгожданных перемен посетит вас ближе к ночи. Вы почувствуете, что вновь полны энтузиазма, готовы общаться и развиваться.

Гороскоп на 11 августа 2019 Рак
Не стоит заниматься тем, в чем вы не чувствуете себя настоящим асом. Эти сутки подходят для завершения мелких дел, для окончательного выяснения скрытых разногласий. Возможно, найдется пропавший документ или станет ясен подлинный мотив чьего-либо поведения.

Гороскоп на 11 августа 2019 Лев
Именно в это время у вас появится возможность свободно общаться с интересными людьми и демонстрировать собственные находки. Одинокие представители знака смогут найти себе пару: например, достойного спутника на вечеринку.

Гороскоп на 11 августа 2019 Дева
Это не самоё удачное время для начинаний. Стоит уделить время несложным хозяйственным вопросам. Можно заняться наведением порядка на рабочем месте или прибраться в квартире. В конце дня вас посетит любовное вдохновение, жажда приключений или творческий экстаз.

Гороскоп на 11 августа 2019 Весы
Это хорошее время для спокойных занятий с практическим уклоном, а также с необходимостью уделять повышенное внимание различным мелочам. Если вы не слишком заняты, то можете вспомнить о своём излюбленном хобби.

Гороскоп на 11 августа 2019 Скорпион
Уделите внимание средствам, при помощи которых вы намерены достигнуть цели. По возможности они должны быть официальными, традиционными, общепризнанными или хотя бы не слишком экстравагантными. Если у вас мало опыта, не хитрите и просите совета у знающих людей.

Гороскоп на 11 августа 2019 Стрелец
Подавляйте в себе приступы беспричинной раздражительности, они вас нисколько не украшают. Если причина действительно существует (например, вы поругались с начальником или плохо себя чувствуете), старайтесь не подвергать себя лишним нагрузкам.

Гороскоп на 11 августа 2019 Козерог
Внутри привычного круга общения (в семье, на службе) представители этого знака могут иногда становиться вспыльчивыми, проявлять избыточную властность или сексуальность. В эти сутки нежелательно ссориться с домочадцами.

Гороскоп на 11 августа 2019 Водолей
Воспитанность и обходительность в этот день - главные условия хорошего настроения, доброго общения, удачной поездки. Но приятные светские беседы легко трансформируются в обсуждение проблем (обид, болезней, потерь). Не исключено, что вы поддержите такие речи из вежливости: например, поделитесь с собеседниками не только достижениями, но и неприятностями.

Гороскоп на 11 августа 2019 Рыбы
В профессиональной сфере не стоит без достаточного опыта заниматься концертной, рекламной, правовой, педагогической деятельностью. В делах сердечных причиной скрытого или явного недовольства может оказаться сексуальный аспект вашего романа.

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