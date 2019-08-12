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Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года

Добавлено: 12.08.19
Просмотров: 102
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на неделю
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Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Овен
Благодаря тому, что фокус вашего внимания в июне будет перенесен с работы на семью, атмосфера в доме установится более теплая и гармоничная. По возможности организуйте большой семейный ужин, за которым соберите родственников и самых близких друзей.

Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Телец
Что бы ни происходило в других сферах жизни, в июле вы всегда будете чувствовать поддержку любимого человека. Рассчитывайте на него во всем и, в свою очередь, тоже будьте готовы подставить плечо.

Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Близнецы
Накапливайте личные ресурсы - будьте открыты новому опыту! Вы наверняка не раз замечали за собой способность предчувствовать события. Так вот, на этой неделе ваша интуиция станет еще сильнее! Обращайте внимание на сны - правильно растолковав увиденные образы, вы получите возможность влиять на исход тех или иных ситуаций наяву.

Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Рак
Если в начале недели конфликт сдерживается ответственным отношением партнёра к своим обязательствам, то потом, особенно в воскресенье, ссора может стать серьёзной. Чтобы смягчить её, нужно не держаться за свои убеждения и не отстаивать их, не кичиться своим статусом или богатством семьи, а уступить партнёру.

Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Лев
Это будет яркий, интересный и насыщенный период. Могут появиться новые увлечения, которые подарят новые знакомства и, что не исключено, новую любовь. Все, что связано с другими языками, культурами и странами, - приятные романтические события могут «поджидать» в поездках и путешествиях.

Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Дева
Вообще же знайте: все, что уйдет из вашей жизни в декабре (речь в первую очередь про отношения), тем самым сделает ее более счастливой и гармоничной. Пытаться удерживать не имеет смысла. Решительно отказывайтесь от того, что изжило себя.

Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Весы
Расположение планет указывает на то, что декабрь для вас - месяц радости, удовольствий и развлечений. Планеты прямо-таки настаивают: больше думайте о себе, балуйте себя, хольте и лелейте!

Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Скорпион
Следите за тем, что, а главное, как вы говорите. Из-за негативного влияния Луны, которое будет сильно на протяжении второй недели месяца, ваша интонация может казаться второй половинке вызывающей. Высока вероятность конфликтов буквально на ровном месте.

Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Стрелец
Как не крути, а для помолвки и начала совместной жизни вторая неделя декабря - не лучшее время. Важное решение, касающееся личной жизни, может быть пересмотрено уже после 20 числа. Чем мягче и спокойнее вы будете вести себя, тем лучше. Не спорьте с возлюбленным, не заставляйте его делать что-то против воли, уважительно относитесь к его мнению.

Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Козерог
Романтические встречи декабря подарят вам незабываемые впечатления. Партнер будет вести себя безукоризненно. Внимательный, добрый, щедрый, он убедит вас в том, что настоящая любовь случается не только в сказках. Постарайтесь и вы привнести элементы чудесного в жизнь вашей второй половинки.

Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Водолей
Последняя неделя ноября - отличное время для укрепления отношений с близкими. Проводите больше времени с домочадцами, принимайте активное участие в решении бытовых вопросов, помогайте детям делать уроки.

Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Рыбы
Самые высокие шансы на встречу с потенциальным возлюбленным вам предоставят последние дни недели. Чтобы привлечь удачу, отправляйся в эти дни на «магический шопинг»! Покупай вещи ярких цветов и необычных текстур - в них то. Вторая половинка вас и заприметит.

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