Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Овен

Благодаря тому, что фокус вашего внимания в июне будет перенесен с работы на семью, атмосфера в доме установится более теплая и гармоничная. По возможности организуйте большой семейный ужин, за которым соберите родственников и самых близких друзей.





Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Телец

Что бы ни происходило в других сферах жизни, в июле вы всегда будете чувствовать поддержку любимого человека. Рассчитывайте на него во всем и, в свою очередь, тоже будьте готовы подставить плечо.



Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Близнецы

Накапливайте личные ресурсы - будьте открыты новому опыту! Вы наверняка не раз замечали за собой способность предчувствовать события. Так вот, на этой неделе ваша интуиция станет еще сильнее! Обращайте внимание на сны - правильно растолковав увиденные образы, вы получите возможность влиять на исход тех или иных ситуаций наяву.



Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Рак

Если в начале недели конфликт сдерживается ответственным отношением партнёра к своим обязательствам, то потом, особенно в воскресенье, ссора может стать серьёзной. Чтобы смягчить её, нужно не держаться за свои убеждения и не отстаивать их, не кичиться своим статусом или богатством семьи, а уступить партнёру.



Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Лев

Это будет яркий, интересный и насыщенный период. Могут появиться новые увлечения, которые подарят новые знакомства и, что не исключено, новую любовь. Все, что связано с другими языками, культурами и странами, - приятные романтические события могут «поджидать» в поездках и путешествиях.



Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Дева

Вообще же знайте: все, что уйдет из вашей жизни в декабре (речь в первую очередь про отношения), тем самым сделает ее более счастливой и гармоничной. Пытаться удерживать не имеет смысла. Решительно отказывайтесь от того, что изжило себя.



Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Весы

Расположение планет указывает на то, что декабрь для вас - месяц радости, удовольствий и развлечений. Планеты прямо-таки настаивают: больше думайте о себе, балуйте себя, хольте и лелейте!



Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Скорпион

Следите за тем, что, а главное, как вы говорите. Из-за негативного влияния Луны, которое будет сильно на протяжении второй недели месяца, ваша интонация может казаться второй половинке вызывающей. Высока вероятность конфликтов буквально на ровном месте.



Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Стрелец

Как не крути, а для помолвки и начала совместной жизни вторая неделя декабря - не лучшее время. Важное решение, касающееся личной жизни, может быть пересмотрено уже после 20 числа. Чем мягче и спокойнее вы будете вести себя, тем лучше. Не спорьте с возлюбленным, не заставляйте его делать что-то против воли, уважительно относитесь к его мнению.



Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Козерог

Романтические встречи декабря подарят вам незабываемые впечатления. Партнер будет вести себя безукоризненно. Внимательный, добрый, щедрый, он убедит вас в том, что настоящая любовь случается не только в сказках. Постарайтесь и вы привнести элементы чудесного в жизнь вашей второй половинки.





Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Водолей

Последняя неделя ноября - отличное время для укрепления отношений с близкими. Проводите больше времени с домочадцами, принимайте активное участие в решении бытовых вопросов, помогайте детям делать уроки.



Любовный гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года Рыбы

Самые высокие шансы на встречу с потенциальным возлюбленным вам предоставят последние дни недели. Чтобы привлечь удачу, отправляйся в эти дни на «магический шопинг»! Покупай вещи ярких цветов и необычных текстур - в них то. Вторая половинка вас и заприметит.