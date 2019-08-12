Гороскоп на 12 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 12 августа 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 12.08.2019 - 11-12 лунный день.

Луна в знаке зодиака 12.08.2019 - Луна в Козероге.





Гороскоп на 12 августа 2019 Овен

Старайтесь разговаривать сегодня тихим и спокойным голосом - это будет иметь гораздо больший эффект, чем крики и ругань. Поверьте, мягкий и уверенный тон достигает понимания аудитории быстрее, чем громкие наставления. Не путайте громкость с влиянием - употребленные вместе, они редко достигают нужной цели. Нужно сделать так, чтобы окружающие сами захотели Вас слушать, а применяя силу, Вы этого не добьетесь. Почитателей привлекают пряником, а не кнутом.

Старайтесь учитывать скрытые течения и эмоции в общении со своей пассией, иначе ситуация в Ваших отношениях может легко выйти у Вас из-под контроля. Выпустите скопившиеся в Вас негативные переживания и гнев, прежде чем возвращаться к своей второй половинке этим вечером.Зарождающиеся отношения с интересным Вам человеком требуют намного большей мягкости и деликатности с Вашей стороны, чем Вы могли предполагать, поэтому умерьте немного свой пыл. Чем прямолинейнее и агрессивнее Вы будете действовать, тем меньше у Вас будет шансов завоевать этого человека. В данном случае ключ к успеху заключается в умении действовать незаметно.Сегодня подходящий день для того, чтобы связаться со своими родителями или старшими родственниками, поскольку в данный момент Вы нуждаетесь в поддержке или советах, которыми они поделятся с Вами без малейших колебаний. Вы сами удивитесь тому, что многие ситуации после разговора с ними будут выглядеть для Вас по-другому.Сегодня Вы должны, прежде всего, заняться организацией и упорядочиванием Вашей жизни, даже если Ваши амбиции велят Вам идти к великим свершениям. Помните о том, что тщательно продуманный план - это уже полдела, так что не ленитесь и сконцентрируйте свое внимание на Ваших действиях в обозримом будущем.Вам не сидится на месте и хочется насладиться свободой? В этом нет ничего плохого, главное известите своего любимого человека о том, что иногда Вам будет нужно проводить какое-то время, прогуливаясь по улице наедине со своими мыслями. Ваш партнер поймет Вас – проводить какое-то время в одиночестве очень важно, особенно для пар.Сегодня Вам необходимо как можно больше общаться с людьми. Вы обладаете удивительным красноречием, и просто грех скрывать такой талант. Кроме того, Вы, вероятно, сможете узнать информацию, необходимую Вам для реализации Ваших планов.Окружающие люди ценят Вас за Вашу способность мыслить логично и вносить конструктивные предложения, которые помогают в решении текущих задач. Возможно, это значит, что Вам нужно несколько сменить специфику своей работы и поработать кем-то вроде консультанта.Есть работа, которую необходимо сегодня сделать, и Вы должны целиком и полностью сконцентрироваться на ней. Возможно, комментаторы со стороны будут Вам мешать, но Вы не должны отвлекаться. После того как все закончится, Вы сможете вздохнуть спокойно.Постарайтесь найти хорошее применение своим интеллектуальным способностям, которые сегодня особенно обострятся под воздействием звезд. Вам не составит труда быстро сориентироваться в любой ситуации и принять правильное решение. Окружающим определенно будет, чему у Вас поучиться.

Гороскоп на 12 августа 2019 Водолей

Не позволяйте себе унывать из-за мелких неурядиц, ведь без них наша жизнь была бы слишком скучной и предсказуемой. Помните, что если Вы проявите достаточно упорства, то конечный результат будет таким, как Вы хотите. А через несколько дней Вас ожидает заряд свежих сил и позитивной энергии.



Гороскоп на 12 августа 2019 Рыбы

Сегодня Ваши семейные отношения будут иметь для Вас особое значение, и все благодаря событию или проблеме, требующей Вашего внимания. Это не обязательно будет ключевой вопрос в чьей-то судьбе, тем не менее, он будет достаточно важен, чтобы заняться им.