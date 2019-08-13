Любовный гороскоп на сегодня 13 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 13 августа 2019 Овен

Если у Вас есть пара, то сегодняшний день может оказаться сложным для отношений со спутником или спутницей Вашей жизни. Те, у кого отношения не ладились, могут столкнуться с кризисом, который их семейная лодка, возможно, не переживет. Дело может закончиться разводом.





Любовный гороскоп на 13 августа 2019 Телец

В отношениях со спутником или спутницей жизни у большинства женщин и мужчин знака не будет никаких проблем. Ваша половинка будет отлично понимать Ваши приоритеты и всячески Вас поддерживать. Те немногие, чья половинка вообще отказывается их понимать, махнут на ее мнение рукой и будут идти своей дорогой, не утруждаясь пояснениями.

Расслабьтесь, и пусть ваши отношения развиваются своим чередом. Вы не сможете уговорить свою вторую половинку двигаться быстрее. Поэтому просто примите все, как есть, и сбавьте обороты сами. Вы будете рады этому.Везде, где есть господствующая сторона, есть и сторона побежденная. Если такое положение вещей прослеживается в Ваших отношениях с партнером, то, вероятно, самое время его исправить.В последнее время в Вашей жизни произошел ряд перемен, и теперь Вы чувствуете, что ничто не мешает Вам взяться за осуществление тех долгосрочных планов, которые Вы так долго вынашивали со своей второй половинкой. Поделитесь ими с нею и активно принимайтесь за дело.Высказывайте свои претензии любимому человеку вместо того, чтобы устраивать ему сцены. Общение – самая важная составляющая любых отношений, поэтому разговаривайте с любимым человеком, вместо того чтобы злиться на то, что он не умеет читать Ваших мыслей.Вспомните о самых первых днях Вашего романа. За что Вы полюбили друг друга? Не будят ли в Вас эти воспоминания каких-нибудь интересных идей? Ностальгия может создать предпосылки для довольно интересных событий.У Вас будет настроение романтическое и одновременно творческое, и оно увлечет Вас в многочисленные приключения - драматичные и увлекательные. Делать из своей жизни роман - дело интересное, но подумайте: правда ли Вам нужны все эти проблемы?Тем, у кого пары нет, покровительница любви Венера сулит судьбоносную встречу и большую любовь. Если же пара у Вас есть, то Вы будете отлично ладить со своей половинкой и проведете с ней или с ним незабываемые мгновения. Старайтесь только не провоцировать ревность или недовольство любимого человека, даже если Вам кажется, что негативные эмоции могли бы послужить пикантной приправой к отношениям.Вы собирались приятно провести вечер с любимым человеком, но Ваш партнер пребывает в несколько подавленном настроении. Не переживайте из-за того, что Ваши планы расстроились. Вместо этого утешьте любимого человека, устроив спокойный романтический ужин.

Любовный гороскоп на 13 августа 2019 Водолей

Если Вы сумеете сбежать на пару часиков к своему партнеру в обеденный перерыв, то в итоге у Вас может получиться незабываемая романтическая интерлюдия. Если такой возможности у Вас нет, то Вам стоит запланировать ужин с любимым человеком, ведь этот день будет наполнен романтикой.



Любовный гороскоп на 13 августа 2019 Рыбы

Ваши отношения со спутником или спутницей жизни трудно будет назвать пресными и серыми. В целом, вы двое будете неплохо ладить, но возможны и трения на почве эмоционального разлада.