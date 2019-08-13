Любовный гороскоп на сегодня 13 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 13 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 13 августа 2019 Овен
Если у Вас есть пара, то сегодняшний день может оказаться сложным для отношений со спутником или спутницей Вашей жизни. Те, у кого отношения не ладились, могут столкнуться с кризисом, который их семейная лодка, возможно, не переживет. Дело может закончиться разводом.
Любовный гороскоп на 13 августа 2019 Телец
В отношениях со спутником или спутницей жизни у большинства женщин и мужчин знака не будет никаких проблем. Ваша половинка будет отлично понимать Ваши приоритеты и всячески Вас поддерживать. Те немногие, чья половинка вообще отказывается их понимать, махнут на ее мнение рукой и будут идти своей дорогой, не утруждаясь пояснениями.
Расслабьтесь, и пусть ваши отношения развиваются своим чередом. Вы не сможете уговорить свою вторую половинку двигаться быстрее. Поэтому просто примите все, как есть, и сбавьте обороты сами. Вы будете рады этому.
Любовный гороскоп на 13 августа 2019 Рак
Везде, где есть господствующая сторона, есть и сторона побежденная. Если такое положение вещей прослеживается в Ваших отношениях с партнером, то, вероятно, самое время его исправить.
Любовный гороскоп на 13 августа 2019 Лев
В последнее время в Вашей жизни произошел ряд перемен, и теперь Вы чувствуете, что ничто не мешает Вам взяться за осуществление тех долгосрочных планов, которые Вы так долго вынашивали со своей второй половинкой. Поделитесь ими с нею и активно принимайтесь за дело.
Любовный гороскоп на 13 августа 2019 Дева
Высказывайте свои претензии любимому человеку вместо того, чтобы устраивать ему сцены. Общение – самая важная составляющая любых отношений, поэтому разговаривайте с любимым человеком, вместо того чтобы злиться на то, что он не умеет читать Ваших мыслей.
Любовный гороскоп на 13 августа 2019 Весы
Вспомните о самых первых днях Вашего романа. За что Вы полюбили друг друга? Не будят ли в Вас эти воспоминания каких-нибудь интересных идей? Ностальгия может создать предпосылки для довольно интересных событий.
Любовный гороскоп на 13 августа 2019 Скорпион
У Вас будет настроение романтическое и одновременно творческое, и оно увлечет Вас в многочисленные приключения - драматичные и увлекательные. Делать из своей жизни роман - дело интересное, но подумайте: правда ли Вам нужны все эти проблемы?
Любовный гороскоп на 13 августа 2019 Стрелец
Тем, у кого пары нет, покровительница любви Венера сулит судьбоносную встречу и большую любовь. Если же пара у Вас есть, то Вы будете отлично ладить со своей половинкой и проведете с ней или с ним незабываемые мгновения. Старайтесь только не провоцировать ревность или недовольство любимого человека, даже если Вам кажется, что негативные эмоции могли бы послужить пикантной приправой к отношениям.
Любовный гороскоп на 13 августа 2019 Козерог
Вы собирались приятно провести вечер с любимым человеком, но Ваш партнер пребывает в несколько подавленном настроении. Не переживайте из-за того, что Ваши планы расстроились. Вместо этого утешьте любимого человека, устроив спокойный романтический ужин.
Любовный гороскоп на 13 августа 2019 Водолей
Если Вы сумеете сбежать на пару часиков к своему партнеру в обеденный перерыв, то в итоге у Вас может получиться незабываемая романтическая интерлюдия. Если такой возможности у Вас нет, то Вам стоит запланировать ужин с любимым человеком, ведь этот день будет наполнен романтикой.
Любовный гороскоп на 13 августа 2019 Рыбы
Ваши отношения со спутником или спутницей жизни трудно будет назвать пресными и серыми. В целом, вы двое будете неплохо ладить, но возможны и трения на почве эмоционального разлада.