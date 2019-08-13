Гороскоп на 13 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 13 августа 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 13.08.2019 - 12-13 лунный день.

Луна в знаке зодиака 13.08.2019 - Луна в Козероге.





Гороскоп на 13 августа 2019 Овен

Сегодня все окружающие люди заметят Ваши выдающиеся способности, а это значит, что Вы окажетесь в лучах славы. В этот день любая социальная задача будет Вам по плечу, так что беритесь за дело.

Похоже, какой-то общественный проект застрял на одном месте и никак не хочет двигаться. Для прогресса определенно не хватает Вашего вмешательства. Окружающие непременно по достоинству оценят Ваш клад в общее дело.Ваш разум будет работать на все сто процентов, а это значит, что Вы сможете убедить кого угодно в чем угодно. Со всей Вашей энергией и импульсивностью с коммуникацией никаких проблем возникать не будет.Вероятно, у Вас появится возможность дополнительного заработка. Однако эти деньги никак не назовешь легкими, поэтому Вам вряд ли захочется разбрасываться ими направо и налево. Правильно, приберегите их для того, что Вам действительно необходимо.Способность к эмпатии играет в Вашей жизни огромную роль, и именно она позволит Вам лучше понимать окружающих людей и, как следствие, находить с ними общий язык. К тому же, Ваша гиперэмоциональность позволит Вам заново пережить опыт прошлого и наконец-то принять его.Сегодня Вы будете двигаться по жизни медленнее, чем обычно, но это вовсе не плохо. Напротив, у Вас появится возможность лучше разглядеть окружающие реалии. Этот день идеально подходит для работы с мелкими деталями.Этот день станет некой очень важной вехой в Вашей жизни, так что Вы должны как-то запечатлеть все, что сегодня происходит. Возможно, Вам стоит все фотографировать или сделать подробную запись в дневнике. К тому же, Вам стоит одеться соответствующим для такого случая образом.Быть сосредоточенным - это проблема, но Вы наверняка сможете с ней справиться. У Вас есть куча незавершенных проектов, и Вам нужно как можно быстрее подтянуть все хвосты, так что не ленитесь. Много времени на это не понадобится.Основную часть дня Вы будете сосредоточены на рабочих вопросах, что поможет Вам полностью разобраться с накопившимися делами. Когда освободитесь, изучите технический рынок - возможно, появилась какая-то новинка, которая Вам крайне необходима.Если Вы решили оформить Ваши размышления в некое подобие статьи и опубликовать в какой-то газете, значит, пришло время зафиксировать все это на бумаге. У Вас достаточно творческих способностей и воображения, но все, что придет Вам в голову, нужно записывать, дабы не потерять ни одной драгоценной мысли.

Гороскоп на 13 августа 2019 Водолей

Ваши идеи и мысли могут не встретить поддержки и понимания среди окружающих Вас людей, однако это не повод от них отказываться. Возможно, Вам просто нужно сделать шаг назад и подождать еще несколько дней. После этого вероятность того, что Ваши идеи примут, резко вырастет.



Гороскоп на 13 августа 2019 Рыбы

Чтобы что-то получить, необходимо что-то вложить. Ничего не появляется из ниоткуда. Играйте сегодня исключительно по правилам и оставайтесь честными в любой ситуации. Это поможет Вам избежать неловких моментов, после которых Вы можете испытывать угрызения совести.