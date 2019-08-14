Гороскоп на 14 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 14 августа 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 14.08.2019 - 13-14 лунный день.

Луна в знаке зодиака 14.08.2019 - Луна в Водолее.





Гороскоп на 14 августа 2019 Овен

Вам нужно немного поиграть с людьми, которых Вы встречаете каждый день, начиная со своих родственников и заканчивая коллегами по работе. Например, флирт - прекрасное средство от скуки, и не нужно полагать, что кто-то воспримет его слишком серьезно.

Вам нужно непременно поговорить с одним человеком, который очень плохо идет на контакт, и объяснить ему, что именно происходит. Сделать это будет довольно нелегко, особенно, если данная персона не желает ничего знать. Однако Вы должны придумать способ, как заставить ее выслушать Вас.У Вас есть прекрасная возможность продвинуться вверх по карьерной лестнице, так что не теряйте времени даром. Соберите в кулак всю свою силу воли и энергию и двигайтесь вперед. Вы точно знаете, чего хотите, а значит, уже половина дела сделана.Сегодня основную роль во всем будут играть профессиональные советы. И совершенно не важно, кто их будет давать - Вы или окружающие. Они станут ключом к успеху. Вы являетесь ловким манипулятором, поэтому Вам не составит труда сформировать нужное Вам общественное мнение.Сегодня Вам будет невероятно трудно вернуться к своим повседневным обязанностям, в то время как Ваш разум желает отправиться в полет фантазии. Конечно, это может вызвать у Вас некоторые трудности, особенно в общении с окружающими, но Вы должны понять, что не у всех такое настроение, как у Вас.Вы добьетесь существенного прогресса в делах. Вторая половина дня отлично подходит для коллективной деятельности. Все участники процесса будут работать очень слаженно, и вместе вы довольно быстро добьетесь желаемого результата.Для того, чтобы голова соображала так, как надо, Вы должны уделить внимание своему питанию. Особенно важен в этом плане завтрак. Подумайте о том, что Вы едите. Возможно, Вам стоит пересмотреть свой рацион или даже сесть на диету.Честность – лучшая политика, особенно если Вы хотите добиться искреннего ответа от любимого человека. Ничто не мешает Вам выложить все карты на стол, так почему бы не сделать это? Ваша вторая половинка полюбит Вас еще сильнее за Вашу искренность.Вы уверены в своей правоте, но, вероятно, сейчас Вам будет лучше не упиваться этим. Если Вы почувствуете, что между Вами и Вашим партнером назревает борьба за власть, уступите ему. Самые крепкие отношения зиждутся на равноправии.Вы будете более чем готовы принимать большие решения насчет своего профессионального будущего. Марс поддержит Вас, но все-таки и сами будьте осторожны.

Гороскоп на 14 августа 2019 Водолей

Сегодня звезды советуют Вам сделать все от Вас зависящее, чтобы получить необходимую информацию. В этот день Вам будет легче, чем обычно, получить доступ к нужным источникам. Вы не успеете и глазом моргнуть, как уже все будете знать.



Гороскоп на 14 августа 2019 Рыбы

Сегодня Вам, возможно, стоит примерить на себя какую-то новую роль. Вероятно, сейчас существует спрос на узких специалистов, так почему бы Вам не стать одним из них. К тому же, у Вас есть авторитетные друзья, которые помогут Вам обрести соответствующие знания, а Ваши коммуникабельность и харизма помогут в этом.