Гороскоп на 14 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 14 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.
Фаза Луны 14 августа 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 14.08.2019 - 13-14 лунный день.
Луна в знаке зодиака 14.08.2019 - Луна в Водолее.
Гороскоп на 14 августа 2019 Овен
Вам нужно немного поиграть с людьми, которых Вы встречаете каждый день, начиная со своих родственников и заканчивая коллегами по работе. Например, флирт - прекрасное средство от скуки, и не нужно полагать, что кто-то воспримет его слишком серьезно.
Вам нужно непременно поговорить с одним человеком, который очень плохо идет на контакт, и объяснить ему, что именно происходит. Сделать это будет довольно нелегко, особенно, если данная персона не желает ничего знать. Однако Вы должны придумать способ, как заставить ее выслушать Вас.
Гороскоп на 14 августа 2019 Близнецы
У Вас есть прекрасная возможность продвинуться вверх по карьерной лестнице, так что не теряйте времени даром. Соберите в кулак всю свою силу воли и энергию и двигайтесь вперед. Вы точно знаете, чего хотите, а значит, уже половина дела сделана.
Гороскоп на 14 августа 2019 Рак
Сегодня основную роль во всем будут играть профессиональные советы. И совершенно не важно, кто их будет давать - Вы или окружающие. Они станут ключом к успеху. Вы являетесь ловким манипулятором, поэтому Вам не составит труда сформировать нужное Вам общественное мнение.
Гороскоп на 14 августа 2019 Лев
Сегодня Вам будет невероятно трудно вернуться к своим повседневным обязанностям, в то время как Ваш разум желает отправиться в полет фантазии. Конечно, это может вызвать у Вас некоторые трудности, особенно в общении с окружающими, но Вы должны понять, что не у всех такое настроение, как у Вас.
Гороскоп на 14 августа 2019 Дева
Вы добьетесь существенного прогресса в делах. Вторая половина дня отлично подходит для коллективной деятельности. Все участники процесса будут работать очень слаженно, и вместе вы довольно быстро добьетесь желаемого результата.
Гороскоп на 14 августа 2019 Весы
Для того, чтобы голова соображала так, как надо, Вы должны уделить внимание своему питанию. Особенно важен в этом плане завтрак. Подумайте о том, что Вы едите. Возможно, Вам стоит пересмотреть свой рацион или даже сесть на диету.
Гороскоп на 14 августа 2019 Скорпион
Честность – лучшая политика, особенно если Вы хотите добиться искреннего ответа от любимого человека. Ничто не мешает Вам выложить все карты на стол, так почему бы не сделать это? Ваша вторая половинка полюбит Вас еще сильнее за Вашу искренность.
Гороскоп на 14 августа 2019 Стрелец
Вы уверены в своей правоте, но, вероятно, сейчас Вам будет лучше не упиваться этим. Если Вы почувствуете, что между Вами и Вашим партнером назревает борьба за власть, уступите ему. Самые крепкие отношения зиждутся на равноправии.
Гороскоп на 14 августа 2019 Козерог
Вы будете более чем готовы принимать большие решения насчет своего профессионального будущего. Марс поддержит Вас, но все-таки и сами будьте осторожны.
Гороскоп на 14 августа 2019 Водолей
Сегодня звезды советуют Вам сделать все от Вас зависящее, чтобы получить необходимую информацию. В этот день Вам будет легче, чем обычно, получить доступ к нужным источникам. Вы не успеете и глазом моргнуть, как уже все будете знать.
Гороскоп на 14 августа 2019 Рыбы
Сегодня Вам, возможно, стоит примерить на себя какую-то новую роль. Вероятно, сейчас существует спрос на узких специалистов, так почему бы Вам не стать одним из них. К тому же, у Вас есть авторитетные друзья, которые помогут Вам обрести соответствующие знания, а Ваши коммуникабельность и харизма помогут в этом.