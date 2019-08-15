Любовный гороскоп на сегодня 15 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 15 августа 2019 Овен

Пища для ума – это прекрасно, но Вы с партнером, похоже, слишком зациклились в последнее время на духовной стороне вещей. Пришла пора насладиться более земными удовольствиями – приготовьте вкусный ужин или просто отправляйтесь потанцевать.





Любовный гороскоп на 15 августа 2019 Телец

Нет никаких сомнений, что Вы действительно привлекательны. Оценит ли Вашу сексуальность любимый человек? Обязательно запланируйте что-нибудь веселое и яркое на этот вечер, чтобы Ваш партнер заметил, как Вы неотразимы.

Если пары у Вас нет, то сегодня Вы будете разрываться между двумя противоположными стремлениями. С одной стороны, Вам будет хотеться извлечь максимум из своей свободы и независимости, с другой - под влиянием планеты Венеры захочется покоя и стабильности, а холостяцкое житье покажется каким-то пустым.Вам явно не занимать самоконтроля, и это очень пригодится Вам на работе, в ресторане или в магазине. Вопрос в том, почему бы не позволить себе немного расслабиться, когда дело касается отношений с партнером?Начинать новые романтические отношения всегда страшновато. Но если Вы не будете рисковать, то у Вас будут оставаться одни лишь предположения. Проявите решительность и совершите какой-нибудь смелый поступок, чтобы придать импульс своей личной жизни. Успех Ваших отношений зависит только от Вас.Никто не сможет сравниться с Вами в искренности и уверенности в себе – особенно в личной жизни. Не рассчитывайте на то, что Ваша вторая половинка сумеет раскрепоститься так же быстро, как Вы. Лучше помогите ей открыть новые стороны своей личности.Если Вы колеблетесь в отношении того, как следует поступить в какой-то сложной ситуации на личном фронте, то почему бы не обратиться за советом к одному из своих старших родственников? Они выслушают Вас и предложат дельную мысль.Вам не нужно стремиться играть в отношениях какую-то постоянную роль. Ваша многогранная, сложная и неординарная натура прекрасна сама по себе. Кроме того, Ваша вторая половинка любит Ваши причуды.Обычно Вы крепкий орешек, но Вы мигом таете, когда Ваша вторая половинка говорит Вам ласковые слова. Посмотрите, не сможете ли Вы воспользоваться этими теплыми чувствами и сделать этот вечер незабываемым для Вас и Вашего партнера.Как бы парадоксально это ни звучало, но чтобы добиться желаемого в своих отношениях сейчас, Вам нужно будет несколько ослабить хвату и не прилагать к этому столько усилий. Пусть все идет своим чередом – в конце концов, сейчас пора отдыха.

Любовный гороскоп на 15 августа 2019 Водолей

Если Вы свободны, тот день сулит Вам приятные часы в обществе очень соблазнительного партнера или партнерши, которые не станут посягать на Вашу бесценную свободу. Похожий прогноз и для тех, у кого есть пара, но последствия тут совсем иные.



Любовный гороскоп на 15 августа 2019 Рыбы

Сейчас Вам будет лучше придерживаться привычной рутины и не рисковать. Это не означает, что Вы не можете проявить решимость в своих поступках, но Ваша вторая половинка может быть не в настроении для этого. Постарайтесь не предпринимать никаких из ряда вон выходящих шагов.