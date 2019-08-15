Гороскоп на 15 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 15 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.
Фаза Луны 15 августа 2019 года - полная Луна.
Лунный день сегодня 15.08.2019 - 14-15 лунный день.
Луна в знаке зодиака 15.08.2019 - Луна в Водолее.
Гороскоп на 15 августа 2019 Овен
Вы будете весьма разговорчивы и остроумны к большому удовольствию тех, кому посчастливилось оказаться рядом с Вами. Вы сможете развить любую мысль, чем приведете людей в изумление. Но при этом Вам нельзя забывать о том, что Вы должны развиваться и идти дальше, ведь достигнутого может оказаться мало.
Для Вас не будет ничего невозможного. Вы почувствуете себя полноправным хозяином своей судьбы. Во вторник и среду Вам будет труднее ее контролировать, но в четверг с Вами произойдет какое-то забавное событие, которое поможет Вам осознать, что пока еще Вы и сами не знаете, чего именно Вам хочется.
Гороскоп на 15 августа 2019 Близнецы
Утром Вы почувствуете, что Вам совершенно не хочется выходить из дома и заниматься важными делами. Сейчас действительно не самое лучшее время для серьезных бизнес-решений и деловых переговоров. Зато день отлично подходит для планирования путешествия.
Гороскоп на 15 августа 2019 Рак
Сегодня у Вас возникнет огромное желание изменить существующий порядок вещей и избавить себя от рутины. Вероятно, для этого Вам стоит поменять свой подход к решению каких-то повседневных проблем и сподвигнуть на это всех окружающих Вас людей.
Гороскоп на 15 августа 2019 Лев
Вам стоит сконцентрироваться на текущих проектах и постараться завершить их. Впрочем, это не повод торопиться и, как следствие, делать ошибки. Не спешите и станьте образцом уверенности в себе и надежности.
Гороскоп на 15 августа 2019 Дева
Вероятно, Вами овладеет жажда перемен. Самое время пересмотреть свои привычные ценности и отказаться от устаревших взглядов. Для того, чтобы иметь возможность свободно двигаться вперед, необходимо сбросить лишний балласт.
Гороскоп на 15 августа 2019 Весы
Это один из тех дней, когда от Вас потребуется масса терпения. Непослушные дети, дотошные клиенты и напористые коллеги - конечно, нелегко иметь дело с этой братией, однако Вы справитесь с ними, если не будете слишком торопиться.
Гороскоп на 15 августа 2019 Скорпион
Сегодня Вы будете больше, чем обычно, подвержены мнению окружающих людей, поэтому увлечь Вас в чужие планы будет очень легко - даже в те, на которые Вы всегда отвечаете отказом. Поэтому будьте бдительны.
Гороскоп на 15 августа 2019 Стрелец
Гармония с окружающим миром поможет Вам добиться конструктивного общения с людьми и всеобщего признания. Впрочем, это не значит, что абсолютно все Ваши слова будут принимать на веру. Доказать их рациональность Вам все же придется.
Гороскоп на 15 августа 2019 Козерог
Для Вас очень важно иметь возможность высказать свое мнение и поделиться своими идеями. И, как правило, окружающие с удовольствием Вас выслушивают. Только не забывайте, что не только у Вас есть дельные мысли. Возможно, кто-то еще хочет рассказать о своих замыслах.
Гороскоп на 15 августа 2019 Водолей
Если старые подходы к делам уже не работают, самое время задуматься о поиске новых путей. А вообще, в последнее время Вы очень много и плодотворно трудились - пришла пора собирать заслуженные плоды.
Гороскоп на 15 августа 2019 Рыбы
Окружающие люди могут счесть Ваше чувство юмора забавным, но несколько эксцентричным, в результате чего Вы наверняка окажетесь в центре внимания. Впрочем, это пойдет Вам только на пользу, ведь Вы любите быть душой компании.