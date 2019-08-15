Гороскоп на 15 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 15 августа 2019 года - полная Луна.

Лунный день сегодня 15.08.2019 - 14-15 лунный день.

Луна в знаке зодиака 15.08.2019 - Луна в Водолее.





Гороскоп на 15 августа 2019 Овен

Вы будете весьма разговорчивы и остроумны к большому удовольствию тех, кому посчастливилось оказаться рядом с Вами. Вы сможете развить любую мысль, чем приведете людей в изумление. Но при этом Вам нельзя забывать о том, что Вы должны развиваться и идти дальше, ведь достигнутого может оказаться мало.

Для Вас не будет ничего невозможного. Вы почувствуете себя полноправным хозяином своей судьбы. Во вторник и среду Вам будет труднее ее контролировать, но в четверг с Вами произойдет какое-то забавное событие, которое поможет Вам осознать, что пока еще Вы и сами не знаете, чего именно Вам хочется.Утром Вы почувствуете, что Вам совершенно не хочется выходить из дома и заниматься важными делами. Сейчас действительно не самое лучшее время для серьезных бизнес-решений и деловых переговоров. Зато день отлично подходит для планирования путешествия.Сегодня у Вас возникнет огромное желание изменить существующий порядок вещей и избавить себя от рутины. Вероятно, для этого Вам стоит поменять свой подход к решению каких-то повседневных проблем и сподвигнуть на это всех окружающих Вас людей.Вам стоит сконцентрироваться на текущих проектах и постараться завершить их. Впрочем, это не повод торопиться и, как следствие, делать ошибки. Не спешите и станьте образцом уверенности в себе и надежности.Вероятно, Вами овладеет жажда перемен. Самое время пересмотреть свои привычные ценности и отказаться от устаревших взглядов. Для того, чтобы иметь возможность свободно двигаться вперед, необходимо сбросить лишний балласт.Это один из тех дней, когда от Вас потребуется масса терпения. Непослушные дети, дотошные клиенты и напористые коллеги - конечно, нелегко иметь дело с этой братией, однако Вы справитесь с ними, если не будете слишком торопиться.Сегодня Вы будете больше, чем обычно, подвержены мнению окружающих людей, поэтому увлечь Вас в чужие планы будет очень легко - даже в те, на которые Вы всегда отвечаете отказом. Поэтому будьте бдительны.Гармония с окружающим миром поможет Вам добиться конструктивного общения с людьми и всеобщего признания. Впрочем, это не значит, что абсолютно все Ваши слова будут принимать на веру. Доказать их рациональность Вам все же придется.Для Вас очень важно иметь возможность высказать свое мнение и поделиться своими идеями. И, как правило, окружающие с удовольствием Вас выслушивают. Только не забывайте, что не только у Вас есть дельные мысли. Возможно, кто-то еще хочет рассказать о своих замыслах.

Гороскоп на 15 августа 2019 Водолей

Если старые подходы к делам уже не работают, самое время задуматься о поиске новых путей. А вообще, в последнее время Вы очень много и плодотворно трудились - пришла пора собирать заслуженные плоды.



Гороскоп на 15 августа 2019 Рыбы

Окружающие люди могут счесть Ваше чувство юмора забавным, но несколько эксцентричным, в результате чего Вы наверняка окажетесь в центре внимания. Впрочем, это пойдет Вам только на пользу, ведь Вы любите быть душой компании.