Гороскоп на 16 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 16 августа 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 16.08.2019 - 15-16 лунный день.

Луна в знаке зодиака 16.08.2019 - Луна в Рыбах.





Гороскоп на 16 августа 2019 Овен

Иногда рассказы – будь то истории Вашей двоюродной бабушки или произведения Шекспира – могут стать лучшим источником идеалов и примеров (как позитивных, так и негативных), которые Вы можете применить к своим отношениям с любимым человеком.

Вы всегда мечтали о независимости, и вот теперь она у Вас есть. Вы вправе самостоятельно принимать любые решения. Только не забывайте, что за их последствия ответственность будете нести тоже только Вы. Несколько раз подумайте, прежде чем предпринимать какие-то решительные действия.Поработайте еще немного над своим новым планом, проектом или изучите внимательнее нового клиента. У Вас есть гораздо больше времени на анализ деталей, чем Вы думаете, а Ваша способность отсеивать лишние факты стала уже просто легендарной. С таким подходом Вы будете знать правильный ответ уже к концу этого дня.Вам стоит сосредоточить свое внимание на собственных потребностях и постараться избежать повседневной рутины. Возможно, речь идет о том, чтобы исследовать новые методы поддержки своего здоровья, например, попробовать иглоукалывание. Как бы то ни было Вам нужно искать оригинальные способы релаксации.Сегодня даже самый требовательный начальник сделает Вам комплимент, а это значит, что Вы все делаете правильно. Вы довольны результатами Вашей тяжелой работы, как и другие люди, а потому очень скоро Вас ждет очередной шаг вверх по карьерной лестнице.Сегодня Ваши дела и люди будут держать Вас в постоянном напряжении, справиться с которым Вам поможет самодисциплина и твердая уверенность в том, что Вы делаете. Возможно, кто-то из находящихся рядом людей настойчиво будет предлагать Вам некий план, но Вы должны сказать свое твердое "нет" и двигаться к цели избранным путем.Самое время оторваться от привычной рутины и опробовать что-нибудь необычное. Отложите ненадолго все свои дела и займитесь тем, что доставит Вам настоящее удовольствие. Можете предложить своим лучшим друзьям составить Вам компанию. Вместе веселее!Не стройте сегодня никаких жестких планов - оставьте себе хоть немного места для маневра. Именно гибкость будет в этот день ключом к успеху. Поделитесь своими знаниями и идеями с близкими Вам людьми - возможно, Вы поможете им сделать свою жизнь лучше.Круг Ваших интересов довольно широк, и сегодня, возможно, Вы захотите еще больше углубить свои познания. Сегодня великолепный день для того, чтобы открыть для себя современное направление в живописи, музыке и других видах искусства.Вам следует убедиться в том, что Вы сосредоточили свое внимание на нужных аспектах, иначе все Ваши усилия, предпринятые сегодня, останутся напрасными. Но есть и хорошие новости: если Вы проявите достаточно дисциплины и упорства, то добьетесь значительного прогресса в своем деле.

Гороскоп на 16 августа 2019 Водолей

Вы жаждете новых знаний. К счастью, в жизни еще есть несколько сфер, которые до сих пор Вами не изучены. Вас могут заинтересовать политика, юриспруденция, путешествия или религия. А метафизические и философские размышления сделают Вашу жизнь интереснее.



Гороскоп на 16 августа 2019 Рыбы

Чтобы избежать недопонимания, попросите кого-то перефразировать Ваши слова, если заметите легкое недоумение на лице своего собеседника. А еще лучше - всю самую важную информацию доносите сегодня в письменном виде. Это поможет Вам избежать неловких ситуаций.