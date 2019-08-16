Гороскоп на 16 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 16 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.
Фаза Луны 16 августа 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 16.08.2019 - 15-16 лунный день.
Луна в знаке зодиака 16.08.2019 - Луна в Рыбах.
Гороскоп на 16 августа 2019 Овен
Иногда рассказы – будь то истории Вашей двоюродной бабушки или произведения Шекспира – могут стать лучшим источником идеалов и примеров (как позитивных, так и негативных), которые Вы можете применить к своим отношениям с любимым человеком.
Вы всегда мечтали о независимости, и вот теперь она у Вас есть. Вы вправе самостоятельно принимать любые решения. Только не забывайте, что за их последствия ответственность будете нести тоже только Вы. Несколько раз подумайте, прежде чем предпринимать какие-то решительные действия.
Гороскоп на 16 августа 2019 Близнецы
Поработайте еще немного над своим новым планом, проектом или изучите внимательнее нового клиента. У Вас есть гораздо больше времени на анализ деталей, чем Вы думаете, а Ваша способность отсеивать лишние факты стала уже просто легендарной. С таким подходом Вы будете знать правильный ответ уже к концу этого дня.
Гороскоп на 16 августа 2019 Рак
Вам стоит сосредоточить свое внимание на собственных потребностях и постараться избежать повседневной рутины. Возможно, речь идет о том, чтобы исследовать новые методы поддержки своего здоровья, например, попробовать иглоукалывание. Как бы то ни было Вам нужно искать оригинальные способы релаксации.
Гороскоп на 16 августа 2019 Лев
Сегодня даже самый требовательный начальник сделает Вам комплимент, а это значит, что Вы все делаете правильно. Вы довольны результатами Вашей тяжелой работы, как и другие люди, а потому очень скоро Вас ждет очередной шаг вверх по карьерной лестнице.
Гороскоп на 16 августа 2019 Дева
Сегодня Ваши дела и люди будут держать Вас в постоянном напряжении, справиться с которым Вам поможет самодисциплина и твердая уверенность в том, что Вы делаете. Возможно, кто-то из находящихся рядом людей настойчиво будет предлагать Вам некий план, но Вы должны сказать свое твердое "нет" и двигаться к цели избранным путем.
Гороскоп на 16 августа 2019 Весы
Самое время оторваться от привычной рутины и опробовать что-нибудь необычное. Отложите ненадолго все свои дела и займитесь тем, что доставит Вам настоящее удовольствие. Можете предложить своим лучшим друзьям составить Вам компанию. Вместе веселее!
Гороскоп на 16 августа 2019 Скорпион
Не стройте сегодня никаких жестких планов - оставьте себе хоть немного места для маневра. Именно гибкость будет в этот день ключом к успеху. Поделитесь своими знаниями и идеями с близкими Вам людьми - возможно, Вы поможете им сделать свою жизнь лучше.
Гороскоп на 16 августа 2019 Стрелец
Круг Ваших интересов довольно широк, и сегодня, возможно, Вы захотите еще больше углубить свои познания. Сегодня великолепный день для того, чтобы открыть для себя современное направление в живописи, музыке и других видах искусства.
Гороскоп на 16 августа 2019 Козерог
Вам следует убедиться в том, что Вы сосредоточили свое внимание на нужных аспектах, иначе все Ваши усилия, предпринятые сегодня, останутся напрасными. Но есть и хорошие новости: если Вы проявите достаточно дисциплины и упорства, то добьетесь значительного прогресса в своем деле.
Гороскоп на 16 августа 2019 Водолей
Вы жаждете новых знаний. К счастью, в жизни еще есть несколько сфер, которые до сих пор Вами не изучены. Вас могут заинтересовать политика, юриспруденция, путешествия или религия. А метафизические и философские размышления сделают Вашу жизнь интереснее.
Гороскоп на 16 августа 2019 Рыбы
Чтобы избежать недопонимания, попросите кого-то перефразировать Ваши слова, если заметите легкое недоумение на лице своего собеседника. А еще лучше - всю самую важную информацию доносите сегодня в письменном виде. Это поможет Вам избежать неловких ситуаций.