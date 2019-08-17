Любовный гороскоп на сегодня 17 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 17 августа 2019 Овен

Ваш любимый человек, скорее всего, не одинок, у него родственники есть. Сегодня об этом стоит вспомнить и проявить к ним максимум внимания. Только не будьте назойливы и чересчур заботливы: это ничего кроме раздражения и недоумения не вызовет. Зато немного улыбчивее, чем обычно, быть невредно.





Любовный гороскоп на 17 августа 2019 Телец

Сегодня звезды рекомендуют вам довериться вашей интуиции и следовать ей беспрекословно, даже если здравый смысл намекает на то, что все можно и должно сделать совершенно по-другому. Потом у вас будет возможность сравнить, что получилось и что получилось бы.

В этот день вы будете без конца гадать, любит вас ваш любимый человек или всё же нет. Звёзды рекомендуют не гадать, не мучить судьбу бессмысленными вопросами, а правильно сформулировать их для вашего любимого человека. Из его ответа можно будет сделать куда больше правильных выводов.Не стоит заходить за черту и перегибать палку. Если ваш любимый человек не хочет вам о чем-то рассказывать, прячется от вас, закрывается – то не надо ни на чём настаивать. Правды вы всё равно не добьётесь, а вот на грубость нарваться можете. И вы даже не представляете на какую!Сегодня у вас при общении с вашим любимым человеком может возникнуть ряд проблем самого разнообразного свойства и характера. Не стоит пытаться их не замечать: все равно не получится. Лучше встретить их с открытым забралом, на равных, и тогда они, возможно, отступятся, испугавшись вашей решительности.Не пытайтесь сегодня обратить на себя внимание вашей половинки. Она занята важным делом, и если ее отвлекать – ничего кроме раздражения вы не получите. Потерпите немного: скоро ее дела закончатся, и тогда все свободное время будет посвящено вам и только вам.Вы сегодня очаруете кого-то с первого взгляда. Причем неожиданно для себя. Зато весьма ощутимо для объекта вашего воздействия. Результат, впрочем, будет плачевен не только для вашей совести, но и для ваших нервов, ибо очарованный представитель противоположного пола будет долго и нудно умолять вас дать ему хотя бы один шанс.Какая разница, что вас с вашим любимым человеком ждет впереди? Все равно вы этого не узнаете, даже если у вас есть дар предвидения. Поэтому звезды советуют не думать про завтрашний день, а просто наслаждаться сегодняшним. Благо наслаждаться будет чем, это они вам гарантируют.В этот день вы будете считать себя слабее, чем вы есть на самом деле. Вы будете уверены в том, что вам не под силу что-то сделать, а на самом деле просто не захотите. И это ваше нежелание может погубить все то хорошее, что есть между вами и вашей половинкой. Может быть, игра не стоит свеч?..День будет самый обыкновенный. Один из тысячи одинаковых дней. Поэтому заранее приготовьтесь к тому, что ничего интересного на сегодня не намечается: меньше разочарований будет к вечеру и меньше раздражения выплеснется на вашу половинку. Она же не виновата в том, что вам скучно.

Любовный гороскоп на 17 августа 2019 Водолей

Если вы давно мечтали о том, чтобы завязать роман с человеком из другого города или государства, сегодня самый подходящий для этого день. Впрочем, даже если не мечтали, в этот день вашего согласия вполне возможно спрашивать не будут. Вам остается пожелать только удачи...



Любовный гороскоп на 17 августа 2019 Рыбы

Самой большой ошибкой сегодня были бы любые действия разрушительного характера. Если вы не в настроении созидать — посидите сложа руки. Так вы принесете себе и окружающим куда как меньше вреда. Это, безусловно, касается и личной жизни.