Гороскоп на 17 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 17 августа 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 17.08.2019 - 16-17 лунный день.

Луна в знаке зодиака 17.08.2019 - Луна в Рыбах.





Гороскоп на 17 августа 2019 Овен

Представители Вашего знака щедро наделены шармом, способностью убеждать других людей и просто-таки бездонным запасом очарования. Нет ничего удивительного в том, что люди, которые не могут сопротивляться этим Вашим качествам, должны быть настороже, когда Вы пускаете в ход свое обаяние.

Подробный гороскоп на сегодня 17.08.2019 года для всех знаков зодиакаГороскоп на 17 августа 2019 Телец

Если Вы окажетесь в безвыходной ситуации и уже будете не в силах скрасить положение при помощи своего чувства юмора, Вас потянет проявить больше откровенности, чем обычно. Возможно, такое случится через день-два. Если Вас окружают привычные люди, никто особо не удивится, а может, даже ничего и не заметит.



Гороскоп на 17 августа 2019 Близнецы

Вскоре Вам придется принимать решение, стоит ли раскрывать тайну. Это нелегко для Вас, потому что обычно Вы видите любую проблему с разных сторон. Используйте свою знаменитую интуицию, чтобы принять решение, и ни в коем случае не вините себя, если внутренний голос подскажет Вам, что стоит открыть секрет всем.



Гороскоп на 17 августа 2019 Рак

Сегодня Вы чувствуете себя невероятно хорошо, и это заметно. Ваша мощная позитивная энергия усиливает сексуальную привлекательность и притягивает к Вам внимание. Вас будут сопровождать взгляды окружающих, куда бы Вы ни отправились. Вы пользуетесь новым парфюмом? У Вас новая прическа? Вы начали делать что-то новое в спортзале?



Гороскоп на 17 августа 2019 Лев

Ваши коллеги очень рады тому, что Вы находитесь в их команде. В общих обсуждениях Вы будете очень экспрессивны и восприимчивы. Все чаще другие люди понимают, что Вы не совсем такой человек, каким кажетесь. Ваша личность и то, как видит Вас мир, окажется самой интересной темой для разговора.



Гороскоп на 17 августа 2019 Дева

Переходите сразу к делу. Сегодняшний день будет полон энтузиазма, идей и людей. Ваша уверенность в себе достойна восхищения, и она проявится в полную силу. Будьте более внимательны, разговаривая с другими людьми. Помните, что не все знают историю происходящего целиком.



Гороскоп на 17 августа 2019 Весы

Ожидание перемен в жизни может разочаровать. Сейчас больше, чем когда-либо, Вам необходимо контролировать происходящее, потому что чем больше у Вас целеустремленности, тем больше возможности выбрать нужное направление. Начинайте действовать и возьмите управление в свои руки.



Гороскоп на 17 августа 2019 Скорпион

Учитывая сильный прилив творческой энергии, сегодня у Вас не будет ни малейшего повода заскучать. Вы легко сможете себя развлечь — например, возьмите своего самого эксцентричного друга на импровизированную прогулку или самостоятельно сходите на новую выставку или в музей.



Гороскоп на 17 августа 2019 Стрелец

Если заглянуть в Ваш кошелек, что там обнаружится — аккуратно разложенные банкноты и кредитные карты? Или обрывки бумаги, смятые чеки и случайные визитки? Если Вы увидите последнее, то пришло время навести порядок. Финансовая сфера не может быть в порядке, если Вы не относитесь к деньгам с уважением. Выделите немного времени, чтобы привести в порядок место, где Вы храните деньги — тем самым Вы проявите к ним уважение.



Гороскоп на 17 августа 2019 Козерог

Предстоящая вечеринка, совместный обед или другое социальное мероприятие — это отличная возможность рассказать о себе что-то новое. Поэтому выходите на сцену и начинайте говорить! Не стесняйтесь делиться некоторыми деталями своей жизни, даже если среди присутствующих есть человек, на которого Вы хотите произвести наилучшее впечатление.





Гороскоп на 17 августа 2019 Водолей

Позвольте себе сегодня с головой погрузиться в беседы, особенно с людьми, которых Вы не очень хорошо знаете. Обмен идеями и историями поможет Вам больше узнать о ком-то, кто, к Вашему большому удивлению, может стать значительной частью Вашей жизни.



Гороскоп на 17 августа 2019 Рыбы

Ваш ум работает словно стальной капкан, когда дело касается решений, связанных с карьерой. Вы очень интересуетесь бизнесом и практичными делами. Все складывается так, что былые карьерные проблемы больше не будут Вас беспокоить в дальнейшем.