Любовный гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года Овен

Насыщенной событиями и встречами окажется эта неделя месяца. Дел и забот будет много. Но вас это не расстроит - наоборот, такой ритм жизни покажется вам увлекательным. Если у вас возникнут финансовые трудности, обратитесь к друзьям.





Любовный гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года Телец

Ваше виртуозное владение словом произведет сильное впечатление на вторую половинку. Если представится возможность выступить на сцене или просто перед небольшой аудиторией, обязательно воспользуйтесь ею.



Любовный гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года Близнецы

Погрузившись в рабочие проблемы и бытовые дела, вы рискуете охладить отношения со второй половинкой, в следствии чего можете захандрить. Срочно берите отпуск или выберетесь в другой город на пару дней. Осмотр достопримечательностей и общение с возлюбленным наедине быстро вернут вам страсть, и грусть снимет как рукой.



Любовный гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года Рак

На этой неделе вы можете навалить на себя очень много разнообразных эмоций. Вы, конечно, справитесь с ними, однако не забывайте периодически отдыхать и хорошо высыпаться. В кровать ложитесь до полуночи.



Любовный гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года Лев

Будьте таинственной, немного отстраненной, недоступной, но не заиграйтесь, чувствуйте ту грань, когда отстраненность переходит в холодность. Наоборот, представители противоположного пола должны ощущать ваш внутренний огонь и в то же время осознавать, что до него еще нужно добраться.



Любовный гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года Дева

Эта неделя - отличное время, чтобы провести его с семьей. Большое удовольствие доставят совместные выходы в свет: посещение театра, цирка или художественной галереи. Если маленькие дети будут капризничать или шалить, пригрозите, что лишите их любимых вкусностей.



Любовный гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года Весы

Вряд ли ваши усилия приведут к желаемому результату. Лучше повнимательнее приглядываться к тем, кто только входит в вашу жизнь. Именно новый человек способен в этот период подарить вам личное счастье. Главное не упустите свой шанс, тщательно смотрите в оба!



Любовный гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года Скорпион

Появление бывшего партнера не следует расценивать как случайное. Скорее всего, эта встреча будет подстроена. Если сейчас у вас нет второй половинки, не отказывайте себе в легком флирте. Кто знает, быть может, вы оба сделали правильные выводы из прошлой попытки отношений и теперь готовы начать с чистого листа?



Любовный гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года Стрелец

Вряд ли ваши отношения станут гармонично развиваться дальше, если вы не попрощаетесь с былыми обидами. Обязательно найдите время для честного и откровенного разговора с партнером. Сейчас он к этому тоже готов.



Любовный гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года Козерог

Активизация дружеских планет сулит непростой характер личных отношений, особенно в первую неделю месяца. Возможны серьезные разногласия и ссоры, но в ваших силах их предотвратить! Достаточно помнить, что конфликтные ситуации провоцируются планетами, и осознанно не давать им, конфликтам, разгореться.





Любовный гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года Водолей

Луна на этой неделе указывает на то, что постоянный партнер в этом месяце наверняка порадует. Он будет темпераментным и ласковым, добрым и понимающим. Вы вполне можете поделиться с ним сокровенными мечтами и самыми смелыми планами на жизнь, не боясь встретить критику и осуждение.



Любовный гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года Рыбы

Отбросьте скромность, делитесь с любимым человеком интимными желаниями и фантазиями, экспериментируйте. Не беспокойтесь: выглядеть в этом месяце вы будете невероятно притягательно, и партнер, каким бы консервативным он ни был, не сумеет устоять перед вашими предложениями.