Любовный гороскоп на сегодня 19 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 19 августа 2019 Овен

Вас будут посещать странные, но приятные фантазии. Настроение будет самым что ни на есть авантюрным, что для тех, у кого пара есть, может даже обернуться опасностью. Если же пары у Вас нет, то Вы будете попросту жить романтическими грезами и с большим презрением смотреть на всех, кто увлечен более практическими вещами: зарабатывает деньги, пытается повысить свой социальный статус.





Любовный гороскоп на 19 августа 2019 Телец

Если у Вас есть пара, то отношения со спутником или спутницей жизни порой будут откровенно не клеиться из-за влияния неблагоприятной Венеры. Если же Ваше сердце свободно, и Вам хочется выделиться, показать себя с лучшей стороны, то увы: из-за влияния Сатурна Вы рискуете разве что наломать дров.

Сегодня в личной жизни у Вас все будет складываться так хорошо, что в эйфории Вы можете начать вести себя слишком легкомысленно или, наоборот, стать одержимыми погоней за призраком любви. Берегитесь! Сохраняйте голову на плечах и не давайте пустых обещаний, потому что Вам придется за них отвечать.Влияние Венеры на ваш знак сулит возрождение былой страсти к любимому человеку. Вы и ваша половинка проведете незабываемые мгновения вдвоем — хотя не исключено, что предметом ваших нежных чувств станет совсем другой человек. Если же в отношениях что-то не так, не бойтесь заговорить об этом. Молчание же, наоборот, заведет вас в тупиковую ситуацию.Вас ждет обычный, даже скучноватый день, но эта обычность может оказаться очень приятной, если Вы будете достаточно мудрыми, чтобы не превращать мелкие бытовые неурядицы в проблемы. Если пары у Вас нет, то едва ли сейчас удастся завести интересное знакомство — Плутон таким начинаниям не благоприятствует.Сегодня хороший день для того, чтобы установить идеальное согласие между Вами и Вашей половинкой. Даже самую сложную ситуацию Вы сумеете обернуть так, чтобы она пошла на пользу вам двоим. Здравый смысл будет Вашим лучшим другом и советчиком.День сулит Вам безоблачное супружеское счастье без ссор и драм. Не бойтесь прямо и открыто говорить со своей половинкой о существующих проблем и будьте готовы сообща их решать. Бдительность поможет Вам сохранить и приумножить свое счастье. Личная жизнь одиноких женщин и мужчин знака может вступить в сложную фазу из-за Вашего же легкомыслия.Влияние светил на Вашу личную жизнь будет достаточно противоречивым. С одной стороны, влияние Луны сулит довольно сложный период в отношениях пар, когда очень важно будет следить за тем, чтобы небольшие размолвки не перерастали в большие ссоры. К счастью, другие светила будут к Вам боле благосклонными и, в частности, усилят Вашу чувственность.Не принимайте сейчас никаких скоропалительных решений, о которых после можете пожалеть. Если пары у Вас нет, то влияние Венеры сулит весьма нескучную личную жизнь. Новый знакомый или знакомая не оставит Вас равнодушными; быть может, завязавшийся роман увенчается свадьбой.Ни одно светило не будет оказывать прямого влияния на ваши отношения со спутником или спутницей жизни, так что день вас ждет довольно приятный и спокойный. Если вы и ваша половинка вместе недавно, то будете находить огромное удовольствие в выполнении самых простых задач вместе, а если давно — то начнете понимать друг друга еще лучше.

Любовный гороскоп на 19 августа 2019 Водолей

Мало кто сегодня сможет избежать стрелы Амура, но увы — слишком много обязательств, семейных и профессиональных, будут удерживать вас от того, чтобы погрузиться в страсть с головой. Если пары у вас нет, то под влиянием Марса вы будете особенно уязвимы для чужих чар, да и влияние Венеры будет способствовать повышенной влюбчивости.



Любовный гороскоп на 19 августа 2019 Рыбы

Тяга к приключениям в Вас может оказаться сильнее представлений о верности, и под ее влиянием Вы можете поставить свой брак под угрозу. Осторожнее — Вы ведь сами потом будете жалеть! Одинокие женщины и мужчины знака могут испытать испепеляющую страсть — но все-таки принимать важное решение нужно будет с холодной головой.