Гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года для Овна

Сильная концентрация на материальных вопросах может отнять у вас покой. Ваша материальная обеспокоенность направлена на будущее, не исключено, что вам предстоят большие расходы в будущем году или есть неоплаченные долги. Для покупок плохая неделя, купленная вещь может оказаться с дефектом. Поломанную технику лучше ремонтировать, а не менять на новую.





Гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года для Тельца

Ваше внимание будет направлено на решение финансовых вопросов. Это благоприятное время для торговли, купли-продажи. Вы можете сделать удачные покупки, например приобрести хорошие вещи для дома. Работа в это время обещает быть выгодной.

В целом у вас не должно быть проблем со здоровьем. Но могут проявиться наследственные заболевания, а также болезни вследствие нервных перегрузок. Наиболее уязвимы для этого пищеварительная, лимфатическая и сердечно сосудистая системы. Травмы вероятнее всего получить на транспорте.Доходы будут зависеть в основном от физического самочувствия, работоспособности, внимания и тщательности при выполнении работы. Почти всю неделю могут быть проблемы из-за рассеянности, которые могут вести и к материальному ущербу. Это время благоприятно для наведения порядка в делах, финансовых документах, анализа информации. Доходы могут ожидать тех, кто занимается ремонтом техники.Вам сейчас рекомендуется сосредоточиться на вопросах, связанных с домашними делами, ремонтом или строительством. Это хорошее время для того, чтобы вложить деньги в недвижимость, сделать ремонт или хотя бы небольшую перестановку. Если у вас есть накопившиеся домашние дела, то лучше заняться ими сейчас.На этой неделе многие представители этого знака получат возможность оказаться в центре внимания. Старайтесь чаще бывать на публичных мероприятиях. Во-первых, получите положительные эмоции; во-вторых, продемонстрируете себя во всей красе. Сейчас хорошее время для того, чтобы влюбиться, с головой окунуться в романтические отношения.В данное время могут быть доходы от руководящей работы и от использования творческих талантов. Неплохой период для рекламы, преподавания, деятельности в области спорта. В денежных делах поможет интуиция, убережет от рискованных поступков, ведущих к материальному ущербу. Середина недели благоприятна для крупного бизнеса, масштабных дел.Благоприятный период для медицинских и косметических процедур. Если вы давно планировали поход к врачу или косметологу, то сейчас наступает подходящее время. Тем, кто увлечен изучением тайных наук, постижением секретов и загадок, сейчас открываются хорошие возможности для познания и самосовершенствования.На этой неделе многие представители знака получат возможность раскрыть свой творческий потенциал. Для тех, кто занимается наукой и спортом, это также благоприятный период. Время будет способствовать расширению различных сфер вашей жизни. Если у вас есть возможность отправиться в путешествие — сделайте это сейчас.Есть риск получения телесных повреждений в результате конфликта или неосторожности в пути. Заболеваниям больше подвержена половая и выделительная системы. Но при этом возможно быстрое восстановление сил, если только ваш организм не ослаблен чрезмерными нагрузками и вредными привычками.

Гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года для Водолея

Неплохое время для начала бизнеса, планирования масштабных финансовых мероприятий, решения вопросов, связанных с наследством, налогами, страховками. Прибыль может принести и деятельность в области астрологии, эзотерики, психологического консультирования.



Гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года для Рыб

В это время вы сможете решить даже самые сложные задачи благодаря изобретательности и интуиции. Также содействие и помощь вам могут оказать друзья и знакомые. Благоприятный период для установления дружеских связей и новых знакомств. Сейчас в вас может проснуться дух исследователя и изобретателя.