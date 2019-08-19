Гороскоп на 19 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 19 августа 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 19.08.2019 - 18-19 лунный день.

Луна в знаке зодиака 19.08.2019 - Луна в Овне.





Гороскоп на 19 августа 2019 Овен

Вы выступаете в роли гида и проводника для многих людей, а Ваше умение находить правду и верный путь сегодня сильно, как никогда. Вы понимаете, как разобраться в любых проблемах и решить их — Ваши аналитические способности сильны и в обычное время, а сегодня особенно.

Вы любите людей, и они это чувствуют. Окружающие ценят Вас за доброту и чувство справедливости. Сегодня Вам придется иметь дело с множеством людей. Возможно, Вы будете читать лекцию или учить их чему-то. Вы отлично умеете направлять людей на поиски правды.Чтобы добиться продвижения по карьерной лестнице, Вам придется отказаться от некоторых своих мечтаний. Возможно, Вам все-таки удастся использовать некоторые свои замыслы, но не совсем так, как Вы хотели. Постарайтесь искать компромиссы везде, где это возможно.Кто-то очень близкий Вам, похоже, совсем закрылся в себе, и Вы очень переживаете по этому поводу. Сходите к нему в гости или хотя бы просто позвоните. Сейчас этому человеку очень необходима Ваша поддержка, даже если он не готов это признавать. Начните разговор издалека, и со временем Ваш собеседник даже не заметит, как начнет открываться Вам. Покажите, как сильно Вы цените этого человека.Если Вы никак не можете принять какое-то решение, не переживайте — всем людям свойственно сомневаться. К счастью, никто Вас не поторапливает, и у Вас полно времени, чтобы внимательно изучить ситуацию со всех сторон. Постарайтесь не упустить из виду ни одной мелочи — каждая из них может привести к не самым лучшим последствиям, если не уделить им должного внимания.Тщательно взвешивайте свои слова, будто это бриллианты. Хотя силен соблазн озвучить любую мысль, которая приходит Вам на ум, лучше все-таки перестраховаться и ошибиться в пользу излишней осторожности. Это особенно касается электронной почты или любого другого опосредствованного общения — кто-то легко может истолковать Ваши слова неправильно и выйти из себя.Рискните! Вас ждет совершенно новая возможность, незапятнанная прошлыми ограничениями. Конечно, если Вы готовы расстаться со старым багажом и попробовать что-то новое. Это может оказаться гораздо интереснее, чем Вы ожидали — настолько интереснее, что Вы будете искать способ сделать это частью Вашей жизни. Чего Вы ждете? Двигайтесь!Видели ли Вы когда-нибудь мультфильмы, в которых у персонажа, которого осенила блестящая мысль, над головой зажигается лампочка? Готовьтесь! Потому что пресловутая лампочка не будет гаснуть сегодня целый день. Все это вдохновение, возможно, выльется в серьезное или долгоиграющее открытие — для Вас и для Ваших близких.Вы разрываетесь между двумя желаниями. Одна Ваша часть хочет поделиться новостями со всем миром, а другая — ужасается при мысли, что кто-то узнает о том, что происходит в Вашей душе. Пока Вы не найдете способ достичь компромисса между этими двумя крайностями, постарайтесь вести себя так, чтобы окружающие не заметили борьбы, происходящей внутри Вас. Иначе говоря, держите язык за зубами, а голову — высоко поднятой.Сегодня Вам будет очень сложно провести хоть немного времени в одиночестве. Это все из-за Вашей сумасшедшей популярности. Игнорировать окружающий Вас мир не получится, как бы сильно Вам этого ни хотелось. Так что сдайтесь и пообщайтесь с людьми, которые нуждаются в Вашем внимании. В ближайшие дни у Вас еще будет возможность остаться наедине со своими мыслями, а сегодня наслаждайтесь веселым времяпровождением с друзьями.

Гороскоп на 19 августа 2019 Водолей

Не позволяйте никому убедить Вас в том, что в их ревности виноваты Ваши поступки. Это не так. Все потому, что человек, который так говорит, не уверен в Ваших чувствах — точно так же, как и в своих собственных. Возможно, стоит поискать того, кто выразит чувства к Вам более спокойным способом. Например, пригласит Вас на обед или поможет упаковать еду для пикника. Или будет держать Вас за руку за ужином.



Гороскоп на 19 августа 2019 Рыбы

Некоторые ситуации существенно потешат Ваше самолюбие и помогут Вам набраться уверенности в себе и в своих силах. Это свежеобретенное чувство собственного достоинства будет настолько сильным, что Вы даже рискуете проявлять эгоизм в общении с близкими. Не забывайте, что Вы должны быть вежливыми при любых обстоятельствах. Улыбнитесь незнакомцу в очереди, оставьте чаевые официанту.