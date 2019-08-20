Любовный гороскоп на сегодня 20 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 20 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 20 августа 2019 Овен
Звезды сулят Вам свою поддержку и обещают, что, несмотря ни на какие внешние трудности, Вы испытаете немало прекрасных мгновений в обществе своей половинки. Наслаждайтесь моментом и не думайте ни о чем! Если Вы одиноки, то погрузитесь в водоворот страстей. Любовь придет в вашу жизнь при самых необыкновенных обстоятельствах.
Любовный гороскоп на 20 августа 2019 Телец
Между Вами и Вашей половинкой будут летать искры! Деньги, воспитание детей — все будет источником неразрешимых конфликтов. Причем это, кажется, начинает входить в привычку! Что касается тех, кто брачными узами не связан, то под эгидой Венеры Вам захочется узаконить текущие отношения, чтобы все было "как у людей". Это очень благородное намерение, так что желаем удачи!
Ваши отношения со спутником или спутницей жизни будут пребывать под защитой сразу двух светил. Если Вы и Ваша половинка вместе недавно, то будете наслаждаться очередным медовым месяцем, и в целом супруги и партнеры будут вполне счастливы вместе.
Любовный гороскоп на 20 августа 2019 Рак
Сегодня коммуникацию трудно будет назвать сильной стороной Ваших отношений со спутником или спутницей жизни — вплоть до того, что в диалоге каждый будет говорить о своем и слышать только себя. Если же пары у Вас нет, то Вы можете заинтересовать человеком робким и застенчивым. Первый шаг придется делать Вам — но оно, скорее всего, того стоит.
Любовный гороскоп на 20 августа 2019 Лев
Отношения с любимым человеком чреваты крупным скандалом: Ваша тяга к независимости и свободе может перейти всякие границы, что повлечет за собой гнев и обиду Вашей половинки, особенно если он или она по натуре собственники. Последствия могут быть разрушительными.
Любовный гороскоп на 20 августа 2019 Дева
Вы испытываете огромную потребность любить и быть любимыми, но при этом питаете массу романтических иллюзий. Вашей половинке придется потрудиться, чтобы вернуть Вас с небес на грешную землю. Если же пары у Вас нет, то звезды советуют Вам не бояться собственных сексуальных фантазий.
Любовный гороскоп на 20 августа 2019 Весы
В течение всего дня отношения со спутником или спутницей жизни будут складываться позитивно, так что самое время обсудить сложные и деликатные моменты отношений. Хорошо сегодня и строить планы на будущее. Тем, у кого пары нет, звезды сулят долгожданную встречу.
Любовный гороскоп на 20 августа 2019 Скорпион
Ваша личная жизнь вступает в фазу покоя. Если пара у Вас есть, то отношения со спутником или спутницей жизни будут отмечены особой нежностью. Недавние трения будут забыты.
Любовный гороскоп на 20 августа 2019 Стрелец
День обещает быть просто великолепным. Он принесет Вам исполнение самых сокровенных желаний. Если Вы одиноки, то встретите сегодня свою любовь — страстную, романтичную, искреннюю. Если же пара у Вас есть, то Вы и Ваша половинка вспомните о том, как глубоки ваши взаимные чувства.
Любовный гороскоп на 20 августа 2019 Козерог
Если у Вас есть пара, то именно сейчас Вы или Ваша половинка можете быть заняты какими-то своими делами и уделять мало внимания собственно отношениям. Может выйти и так, что Вам вдруг страшно наскучит супружеская жизнь и захочется пообщаться с людьми вне этого тесного круга. Если же пары у Вас нет, то сегодня Вы рискуете влюбиться.
Любовный гороскоп на 20 августа 2019 Водолей
День благоприятен для отношений пар. Если Вас часто упрекают в невнимании и отсутствии, то лучше максимум времени и сил отдавать своей половинке. Как ни странно, этот небольшой кризис и его счастливое разрешение только сблизят Вас и Вашего спутника или спутницу.
Любовный гороскоп на 20 августа 2019 Рыбы
В любви Вы будете откровенны и демонстративны. Прекрасно понимая силу своей соблазнительности, Вы будете пользоваться ею для достижения своих целей и исполнения желаний. Если пары у Вас нет, то самые ценные, самые привлекательные "трофеи" падут к Вашим ногам, стоит только поманить. А вот если у Вас есть пара, будьте осторожны: Ваши необдуманные поступки могут серьезно испортить отношения.