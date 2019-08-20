Любовный гороскоп на сегодня 20 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 20 августа 2019 Овен

Звезды сулят Вам свою поддержку и обещают, что, несмотря ни на какие внешние трудности, Вы испытаете немало прекрасных мгновений в обществе своей половинки. Наслаждайтесь моментом и не думайте ни о чем! Если Вы одиноки, то погрузитесь в водоворот страстей. Любовь придет в вашу жизнь при самых необыкновенных обстоятельствах.





Любовный гороскоп на 20 августа 2019 Телец

Между Вами и Вашей половинкой будут летать искры! Деньги, воспитание детей — все будет источником неразрешимых конфликтов. Причем это, кажется, начинает входить в привычку! Что касается тех, кто брачными узами не связан, то под эгидой Венеры Вам захочется узаконить текущие отношения, чтобы все было "как у людей". Это очень благородное намерение, так что желаем удачи!

Ваши отношения со спутником или спутницей жизни будут пребывать под защитой сразу двух светил. Если Вы и Ваша половинка вместе недавно, то будете наслаждаться очередным медовым месяцем, и в целом супруги и партнеры будут вполне счастливы вместе.Сегодня коммуникацию трудно будет назвать сильной стороной Ваших отношений со спутником или спутницей жизни — вплоть до того, что в диалоге каждый будет говорить о своем и слышать только себя. Если же пары у Вас нет, то Вы можете заинтересовать человеком робким и застенчивым. Первый шаг придется делать Вам — но оно, скорее всего, того стоит.Отношения с любимым человеком чреваты крупным скандалом: Ваша тяга к независимости и свободе может перейти всякие границы, что повлечет за собой гнев и обиду Вашей половинки, особенно если он или она по натуре собственники. Последствия могут быть разрушительными.Вы испытываете огромную потребность любить и быть любимыми, но при этом питаете массу романтических иллюзий. Вашей половинке придется потрудиться, чтобы вернуть Вас с небес на грешную землю. Если же пары у Вас нет, то звезды советуют Вам не бояться собственных сексуальных фантазий.В течение всего дня отношения со спутником или спутницей жизни будут складываться позитивно, так что самое время обсудить сложные и деликатные моменты отношений. Хорошо сегодня и строить планы на будущее. Тем, у кого пары нет, звезды сулят долгожданную встречу.Ваша личная жизнь вступает в фазу покоя. Если пара у Вас есть, то отношения со спутником или спутницей жизни будут отмечены особой нежностью. Недавние трения будут забыты.День обещает быть просто великолепным. Он принесет Вам исполнение самых сокровенных желаний. Если Вы одиноки, то встретите сегодня свою любовь — страстную, романтичную, искреннюю. Если же пара у Вас есть, то Вы и Ваша половинка вспомните о том, как глубоки ваши взаимные чувства.Если у Вас есть пара, то именно сейчас Вы или Ваша половинка можете быть заняты какими-то своими делами и уделять мало внимания собственно отношениям. Может выйти и так, что Вам вдруг страшно наскучит супружеская жизнь и захочется пообщаться с людьми вне этого тесного круга. Если же пары у Вас нет, то сегодня Вы рискуете влюбиться.

Любовный гороскоп на 20 августа 2019 Водолей

День благоприятен для отношений пар. Если Вас часто упрекают в невнимании и отсутствии, то лучше максимум времени и сил отдавать своей половинке. Как ни странно, этот небольшой кризис и его счастливое разрешение только сблизят Вас и Вашего спутника или спутницу.



Любовный гороскоп на 20 августа 2019 Рыбы

В любви Вы будете откровенны и демонстративны. Прекрасно понимая силу своей соблазнительности, Вы будете пользоваться ею для достижения своих целей и исполнения желаний. Если пары у Вас нет, то самые ценные, самые привлекательные "трофеи" падут к Вашим ногам, стоит только поманить. А вот если у Вас есть пара, будьте осторожны: Ваши необдуманные поступки могут серьезно испортить отношения.