Гороскоп на 20 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 20 августа 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 20.08.2019 - 19-20 лунный день.

Луна в знаке зодиака 20.08.2019 - Луна в Овне.





Гороскоп на 20 августа 2019 Овен

Неважно, куда Вы отправитесь, при каких обстоятельствах и с какой целью — Вы окажетесь в роли почетного руководителя. В большинстве случаев Вы не имеете ничего против, и даже получаете от этого удовольствие. Но бывает и так, что Вы не хотите брать на себя ответственность, и сегодня — один из таких дней.

Сейчас даже самому одаренному продавцу нелегко уговорить Вас расстаться с Вашими кровно заработанными. Но когда Вы встретите тот самый халатик с перламутровыми пуговицами, пусть небеса помогут тому, кто встанет между Вами и Вашей покупкой. Символом Вашего знака является баран, живое существо, известное своей склонностью идти напролом, а не обходить препятствия.Вы приложили максимум усилий, чтобы скрыть некое деликатное дело. Но в последнее время это становится все труднее, поскольку конкретный человек глубоко копает не только в этой, но и в других ситуациях. Когда станет очевидно, что он прилагает максимум усилий, чтобы драматизировать ситуацию, не бойтесь рассказать ему, куда идти. Вселенная определенно на Вашей стороне.Готовы руководить? Распределять задания, делегировать полномочия и контролировать, чтобы все Ваши подчиненные гребли синхронно? Конечно, готовы. Вы всю жизнь репетировали эту роль. Что ж, настал Ваш час! Не позволяйте завистникам копать под себя, бросать на Вас уничижительные взгляды или отпускать язвительные комментарии.Некоторые секреты просто невозможно скрыть — они выходят наружу, как бы Вы их ни прятали. Очевидно, сейчас Вы имеете дело с одним из таких секретов. Теперь, когда понятно, что невозможно решить вопрос желаемым способом, изобразите на лице выражение счастливчика — то самое, которое всему миру объявит, что Вы в полном восторге по поводу происходящего.Если до сих пор у Вас не было случая пройтись босиком по горящим углям в буквальном смысле, это не означает, что Вы не делали этого сотней разных способов, выражаясь фигурально. Поэтому, если человек, которого Вы обожаете, просит Вас сделать нечто, что он считает совершенно непосильным даже для Вас, Вас это только подстегнет к действию.Независимо от того, сколько времени люди провели вместе, в любых отношениях бывают спады и подъемы. Конечно, Вы это знаете. Вы осознаете важность проведенного вместе времени, поэтому менее, чем другие, склонны разрывать отношения, которые переживают нелегкий период.Пустая болтовня никогда не приводила Вас в особый восторг. Вы, конечно, не прочь поболтать с друзьями, Вы просто не тратите время на абсолютно ничего не значащие разговоры. Если уж на то пошло, Вы вообще сторонитесь любых занятий, не предполагающих мало-мальски значащего завершения. В последнее время Вам все чаще приходится с этим сталкиваться, и Вас это утомило.Пора задуматься над тем, что для Вас важно. Возможно, Вы и не в состоянии сконцентрироваться на чём-либо ещё. Постарайтесь избегать ситуаций, когда Вы были бы вынуждены действовать не так, как считаете нужным — заранее предусмотрите пути отступления. Если ситуация требует Вашего присутствия, постарайтесь покончить с ней как можно быстрее.Постарайтесь притормозить сегодня свою команду, хотя большинство, включая Вас, сильно нервничают. Самое время практиковаться в терпимости и терпении. Ваши близкие и друзья не привыкли разговаривать с Вами реже, чем каждые несколько часов, поэтому Ваше отсутствие является для них тревожным сигналом. А Вы сейчас как раз в настроении скрыться от целого мира и не настроены это обсуждать. Будьте вежливы. Позвоните, когда будете знать, что их нет на месте, и оставьте сообщение.

Гороскоп на 20 августа 2019 Водолей

Вы восхищались не меньше, чем своей, предлагает Вам нечто, что подозрительно смахивает на вызов, Вы и секунды не будете колебаться. Хотя со своей пассией Вам все-таки придётся объясниться, если только он(а) не готов(а) к тому, что Вы можете исчезнуть на некоторое время только потому, что не можете удержаться от очередного испытания.



Гороскоп на 20 августа 2019 Рыбы

Вирус далёких путешествий не просто поселился с Вами по соседству. Он разбудил сидящий в Вас авантюризм, разжигая в Вас неукротимое желание попасть туда, куда Вы всегда мечтали поехать. Поэтому на данный момент для Вас нет ничего важнее того, чтоб увидеть это место собственными глазами. К счастью, Вы знаете, когда ехать и кто согласится Вас сопровождать, даже если Вы предложите им это в последнюю секунду.