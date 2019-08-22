Гороскоп на 22 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 22 августа 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 22.08.2019 - 21-22 лунный день.

Луна в знаке зодиака 22.08.2019 - Луна в Тельце.





Гороскоп на 22 августа 2019 Овен

На работе Вы можете столкнуться с проблемой, решение которой не в Вашей власти. Это, конечно, раздражает. Однако будьте реалистичны: если уж Вы не в силах что-то решить, значит, так это и есть. Вместо того чтобы расстраиваться по этому поводу, сконцентрируйтесь на том, что Вы можете изменить, или на том, что идет, как надо. Вы почувствуете себя лучше, а начальство вскоре решит главную проблему.

Вы отлично умеете общаться с людьми — знакомиться с ними, пожимать руки, смотреть в глаза и давать понять, что если они хотят поговорить, то можно сделать это с Вами. В личной жизни это называется общением, в профессиональной — налаживанием связей. Вы хороши и в том, и в другом, потому что вкладываете в это всю свою энергию. Кроме того, Вы получаете от этого немало удовольствия.Люди, о которых пойдет речь, будут сидеть прямо напротив Вас, или стоять рядом, скрестив руки и глядя Вам в глаза. Они будут спрашивать, не хотите ли Вы поделиться своим мнением о текущей ситуации, с глазу на глаз, в качестве одолжения. Постарайтесь не вести себя грубо. Вы знаете, что уже приняли решение рассказать всему миру, что думаете.Практически у всех есть друзья, которые порой выходят далеко за рамки. Сегодня кто-то, кто подходит под эту категорию, скажет или сделает нечто такое, что заставит Вас задаться вопросом, как на это реагировать — отдалиться от этих людей, найти им психологическую помощь или сделать вид, что этого не было? Взвесьте серьезность ситуации, прежде чем что-то делать.Вы отлично работаете с вышестоящими людьми, которые независимы и оригинальны. Сегодня Вы можете взяться за достаточно радикальное дело, ведь Вы всегда готовы ко всему новому и необычному. Вы поддержите любое новое веяние, какое только появится.Пришло время удачи! Во многих сферах, в том числе и финансовой, все складывается так, как Вы хотите. У Вас есть много вариантов выбора, но некоторые из них сразу очевидны. Вы сразу видите, какую дорогу лучше выбрать. Вы также преуспеете в новых идеях, изобретениях и независимой точке зрения.Вы по природе своей любопытны, но если слишком зацикливаться, это может превратиться в настоящую одержимость. Возможно, стоит перестать беспокоиться о том, есть ли какой-то скрытый смысл в словах, недавно сказанных кем-то из близких людей. Вы прирожденный детектив, однако некоторые подсказки ни к чему не ведут.Ваши друзья уже достаточно натренированы. Большинство из них и глазом не моргнет, когда Вы снова возьметесь за свое, даже если будет происходить в людном месте. Они уже уяснили, что сопротивление бесполезно. Кроме того, очень интересно наблюдать за Вами в действии. Однако сегодня даже самым хладнокровным из них будет трудно удержать невозмутимое выражение лица.Глядя на новое оборудование или на обновление старой техники, Вы можете задаться вопросом, где же инструкция по эксплуатации. Возможно, звонка компании-производителю будет достаточно — Вам подскажут, на какой сайт зайти или куда еще обратиться, чтобы получить нужный ответ.Кто-то из членов Вашей семьи пытается сообщить Вам нечто важное, поэтому закройте рот и откройте уши. Информация может быть неочевидной, поэтому особенно важно не упускать никаких деталей. Смотрите человеку в глаза, следите за жестикуляцией и ловите все, даже незначительные реплики.

Гороскоп на 22 августа 2019 Водолей

Не пора ли деньгам работать на Вас, а не наоборот? Другими словами, пора начать думать о финансах, руководствуясь здравым смыслом, а не мгновенным обогащением. Говорят, что деньги — корень зла, но это слишком упрощенный подход. То, как Вы обращаетесь с деньгами, направляет Вас с умственной, духовной и эмоциональной стороны. В конце концов, Вы хотите, чтобы финансы помогали Вам по жизни, а не наоборот.



Гороскоп на 22 августа 2019 Рыбы

Следите за своими манерами, иначе кто-то проследит за ними за Вас. Хорошо было бы не упускать из виду, что Вы говорите и кому. Обычно Ваша прямолинейность забавляет и удивляет большинство слушателей, но в данный момент она будет восприниматься окружающими без особого энтузиазма. Проявляйте максимум такта, особенно с людьми вспыльчивыми и раздражительными.