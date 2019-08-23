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Любовный гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 23.08.19
Просмотров: 87
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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Любовный гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 23 августа 2019 Овен
Тем, у кого пары нет, светила не обещают никаких интересных событий. Одни могут начать вялотекущий роман, а другие будут спасаться от одиночества в компании близких. Терпение! Любовь Вас обязательно найдет.

Любовный гороскоп на 23 августа 2019 Телец
В отношениях пар не все будет гладко, главным образом потому, что вы и ваша половинка будете часто не соглашаться друг с другом по вопросам семейного бюджета. Впрочем, до ссоры не дойдет. Если же пары у вас нет, то сегодняшний день может принести долгожданную встречу. И пусть это будет не вполне любовь с первого взгляда, перспективы у этого романа определенно большие!

Любовный гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года

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Любовный гороскоп на 23 августа 2019 Близнецы
Вы будете разрываться между желанием стабильности и жаждой новых романтических свершений. Привкус рутины, который нередко сопровождает отношения сложившихся пар, покажется Вам сегодня невыносимо отвратительным. Однако не нужно ничего менять, не продумав как следует!

Любовный гороскоп на 23 августа 2019 Рак
Ваша половинка будет совершенно не согласна с Вашей критикой отношений. Одиноким мужчинам и женщинам знака звезды обещают легкий флирт и, возможно, небольшой роман без перспектив на будущее. Примите эти маленькие подарки судьбы с благодарностью и не требуйте пока большего. Пусть все идет своим чередом.

Любовный гороскоп на 23 августа 2019 Лев
День грозит нестабильностью и смятением с сфере чувств. Не стоит сейчас принимать на себя какие-либо обязательства. В отношениях со спутником или спутницей жизни назреют перемены. Старайтесь поменьше критиковать того или ту, кто делит с Вами Ваши дни.

Любовный гороскоп на 23 августа 2019 Дева
Для многих мужчин и женщин знака этот день будет отмечен сложностями в сфере чувств, но если Вы уверенно глядите в будущее, то сумеете с честью выдержать все испытания и только сделаете свою любовь прочнее. Если Вы подумываете о том, чтобы начать жизнь с чистого листа, то сегодня идеальный для такого начинания день.

Любовный гороскоп на 23 августа 2019 Весы
Если пары у Вас нет, то Вы будете вовсю наслаждаться своей свободой — ровно до того момента, как встретите того или ту, с кем захотите остаться подольше — кто знает, быть может, на всю жизнь! Если же пара у Вас есть, то Вы можете почувствовать искушение попрактиковать свои чары на ком-то еще — просто из спортивного интереса.

Любовный гороскоп на 23 августа 2019 Скорпион
Влияние светил сулит Вам счастье в объятиях любимой половинки. Вы и Ваш спутник или Ваша спутница жизни сможете лучше понять друг друга. Если же Ваше сердце свободно, то день принесет в течение Вашей личной жизни некую стабильность и надежность. Главное — избегать мыслей о возможности брака по расчету. Не стоит смешивать любовь и деньги.

Любовный гороскоп на 23 августа 2019 Стрелец
Ваши отношения со спутником или спутницей жизни будут напоминать американские горки — то бурные ссоры, то бурные примирения. Вы как инициатор и того, и другого будете ощущать себя нужными и любимыми, но не лучше ли поберечь нервы своей половинки?

Любовный гороскоп на 23 августа 2019 Козерог
Вам придется проявить максимум такта и дипломатии, если Вы хотите сохранить отношения со спутником или спутницей жизни здоровыми и гармоничными. Следите также за тем, чтобы проблемы на работе не отнимали слишком много Вашего внимания, иначе ваша половинка обидится.

Любовный гороскоп на 23 августа 2019 Водолей
Из-за влияния многочисленных негармоничных светил Вы рискуете поссориться со своей половинкой. К счастью, кто-то из друзей или родственников вовремя Вас вразумит и развеет Ваши подозрения и страхи. Если пары у Вас нет, то день сулит наслаждения. Вы будете купаться в удовольствиях и все время и силы отдавать поиску романтических приключений.

Любовный гороскоп на 23 августа 2019 Рыбы
Вас может охватить любовное безумие, страсть к человеку, который Вам совсем не подходит. Это будет и приятно, и одновременно грустно и горько. Вы очень быстро поймете, что у Вашей пассии полно недостатков, и разлюбите ее/его так же резко, как полюбили.

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