Любовный гороскоп на сегодня 24 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 24 августа 2019 Овен

Совсем не обязательно высказывать вашей половинке все в глаза. Сегодня она, скорее всего, не воспримет ваши замечания – только обидится почем зря. Поэтому покричать можете на ее фотографию или просто в пустоту. Эффект тот же, а душа болеть будет гораздо меньше.





Любовный гороскоп на 24 августа 2019 Телец

То, что начиналось как сказка, давно стало реальной жизнью, в которой вам приходится жить. Впрочем, и реальной жизни можно и нужно радоваться, причём желательно вместе с вашим любимым человеком. В конце концов, кто мешает вам сделать вашу реальность лучше всякой сказки?

В этот день вам не следует расставаться с какой-нибудь безделушкой, которую вам подарил ваш любимый человек. Или с его фотографией, если ни одна из безделушек не помещается ни в сумку, ни в карман. Все эти приятные мелочи станут самыми сильными талисманами и спасут вас от любых неприятностей.Сегодня вашему любимому человеку захочется дать вам какой-то ценный совет, но вам будет упорно казаться, что вы в таковом не нуждаетесь. Впрочем, прежде чем выносить столь суровый вердикт, для начала выслушайте вам сказанное. А вдруг действительно пригодится?Звёзды советуют вам и вашему любимому человеку смастерить в этот день что-нибудь своими руками. Например, летучего змея, деревянный домик или огромный замок из песка. Можно и родственников к процессу подключить, детей особенно. Все участники получат несказанное удовольствие как от процесса, так и от результата.Сегодня ваш любимый человек будет особенно нежен, трепетен и романтичен по отношению к вам. Причем иногда вас это будет даже несколько раздражать, ибо покажется утрированным и неправдоподобным, причем совершенно напрасно. Цените момент: такое вряд ли скоро повторится.Относитесь к вашему любимому человеку и ко всему, что он говорит, со здоровой долей скептицизма. Иначе рискуете слишком увлечься погоней за очередной радугой – и на полной скорости уткнуться в серую бетонную стену. А скептицизм поможет вам благополучно ее обойти.Никто лучше вас не знает, что для вас правильно, а что нет. И если ваша половинка претендует на наличие таких знаний у нее, то вы вполне можете ее выслушать, но последнее слово все равно останется за вами. В конце концов, ваша жизнь - это в первую очередь ваша жизнь, пусть даже вы и несете ответственность за кого-то еще.Сегодня сложный день, особенно для тех, у кого медовый месяц давно позади. Уметь прощать - очень важно. Ещё важнее забывать обиды. Поберегите нервы сегодня, если Ваш партнер вас каким-то образом огорчит. Всё проходит, а настоящая любовь остаётся.Сегодня ваша личная жизнь целиком и полностью зависит от решительности ваших действий. Если вы позволите себе хоть на секунду отпустить вожжи, кони судьбы умчатся в неизвестном вам направлении. Впрочем, может быть, это окажется к лучшему.

Любовный гороскоп на 24 августа 2019 Водолей

Сегодня для вас будет очень важно правильно рассчитать время. Если у вас это не получится, ваша личная жизнь окажется под угрозой. Возможно, ничего очень страшного с ней и не произойдет, но этот день окажется безнадежно испорченным и первым в списке тех, которые стоит забыть.



Любовный гороскоп на 24 августа 2019 Рыбы

Звезды обещают довольно благоприятный день для небольших походов, поездок или пикников в компании супруга и детей. Звёзды рекомендуют встать с первыми лучами звезды по имени Солнце, умыться, испить кофе и отправиться в путь. Постарайтесь отказаться от хлопот по дому - успеется, день уж очень хорош для отдыха.