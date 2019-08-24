Любовный гороскоп на сегодня 24 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 24 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 24 августа 2019 Овен
Совсем не обязательно высказывать вашей половинке все в глаза. Сегодня она, скорее всего, не воспримет ваши замечания – только обидится почем зря. Поэтому покричать можете на ее фотографию или просто в пустоту. Эффект тот же, а душа болеть будет гораздо меньше.
Любовный гороскоп на 24 августа 2019 Телец
То, что начиналось как сказка, давно стало реальной жизнью, в которой вам приходится жить. Впрочем, и реальной жизни можно и нужно радоваться, причём желательно вместе с вашим любимым человеком. В конце концов, кто мешает вам сделать вашу реальность лучше всякой сказки?
В этот день вам не следует расставаться с какой-нибудь безделушкой, которую вам подарил ваш любимый человек. Или с его фотографией, если ни одна из безделушек не помещается ни в сумку, ни в карман. Все эти приятные мелочи станут самыми сильными талисманами и спасут вас от любых неприятностей.
Любовный гороскоп на 24 августа 2019 Рак
Сегодня вашему любимому человеку захочется дать вам какой-то ценный совет, но вам будет упорно казаться, что вы в таковом не нуждаетесь. Впрочем, прежде чем выносить столь суровый вердикт, для начала выслушайте вам сказанное. А вдруг действительно пригодится?
Любовный гороскоп на 24 августа 2019 Лев
Звёзды советуют вам и вашему любимому человеку смастерить в этот день что-нибудь своими руками. Например, летучего змея, деревянный домик или огромный замок из песка. Можно и родственников к процессу подключить, детей особенно. Все участники получат несказанное удовольствие как от процесса, так и от результата.
Любовный гороскоп на 24 августа 2019 Дева
Сегодня ваш любимый человек будет особенно нежен, трепетен и романтичен по отношению к вам. Причем иногда вас это будет даже несколько раздражать, ибо покажется утрированным и неправдоподобным, причем совершенно напрасно. Цените момент: такое вряд ли скоро повторится.
Любовный гороскоп на 24 августа 2019 Весы
Относитесь к вашему любимому человеку и ко всему, что он говорит, со здоровой долей скептицизма. Иначе рискуете слишком увлечься погоней за очередной радугой – и на полной скорости уткнуться в серую бетонную стену. А скептицизм поможет вам благополучно ее обойти.
Любовный гороскоп на 24 августа 2019 Скорпион
Никто лучше вас не знает, что для вас правильно, а что нет. И если ваша половинка претендует на наличие таких знаний у нее, то вы вполне можете ее выслушать, но последнее слово все равно останется за вами. В конце концов, ваша жизнь - это в первую очередь ваша жизнь, пусть даже вы и несете ответственность за кого-то еще.
Любовный гороскоп на 24 августа 2019 Стрелец
Сегодня сложный день, особенно для тех, у кого медовый месяц давно позади. Уметь прощать - очень важно. Ещё важнее забывать обиды. Поберегите нервы сегодня, если Ваш партнер вас каким-то образом огорчит. Всё проходит, а настоящая любовь остаётся.
Любовный гороскоп на 24 августа 2019 Козерог
Сегодня ваша личная жизнь целиком и полностью зависит от решительности ваших действий. Если вы позволите себе хоть на секунду отпустить вожжи, кони судьбы умчатся в неизвестном вам направлении. Впрочем, может быть, это окажется к лучшему.
Любовный гороскоп на 24 августа 2019 Водолей
Сегодня для вас будет очень важно правильно рассчитать время. Если у вас это не получится, ваша личная жизнь окажется под угрозой. Возможно, ничего очень страшного с ней и не произойдет, но этот день окажется безнадежно испорченным и первым в списке тех, которые стоит забыть.
Любовный гороскоп на 24 августа 2019 Рыбы
Звезды обещают довольно благоприятный день для небольших походов, поездок или пикников в компании супруга и детей. Звёзды рекомендуют встать с первыми лучами звезды по имени Солнце, умыться, испить кофе и отправиться в путь. Постарайтесь отказаться от хлопот по дому - успеется, день уж очень хорош для отдыха.