Гороскоп на 24 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 224 августа 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 24.08.2019 - 23-24 лунный день.

Луна в знаке зодиака 24.08.2019 - Луна в Близнецах.





Гороскоп на 24 августа 2019 Овен

Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям. Постарайтесь не подходить сегодня к положительно заряженным предметам - током дернет.

Ваш день сегодня должен быть окрашен в позитивные тона. Может разыграться воображение, так что, если вы - человек творческий, позаботьтесь, чтобы было на чем запечатлеть внезапно осенившую вас идею.Сегодня у вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из потенциальных союзников. Случай редкостный, рекомендуется воспользоваться, хотя бы просто так, про запас.Последним, о чем вы сегодня подумаете, будут вопросы, связанные с правилами поведения. Однако тут тоже неплохо бы знать меру, Приличия не должны мешать, но полное их игнорирование может привести к лишним проблемам.Для некоторых людей потребность высказаться превышает даже надобность в наличии внимательного и сочувствующего слушателя. Вам сегодня предстоит долгий и весьма утомительный разговор подобного характера, причем вам не дадут вставить ни единого слова. И не пытайтесь с этим бороться, единственное, что от вас требуется - не зевать в лицо собеседнику.Сегодня вы будете довольно вялы и безынициативны. Вам останется надеяться лишь на то, что ваш любимый человек возьмется за все ваши общие дела с удвоенной энергией и согласится порешать некоторые ваши проблемы. В противном случае так они и останутся нерешенными еще долгое-долгое время…Откровенность - это, конечно, здорово, но, увы, не со всеми. Сегодня эту роскошь вы можете себе позволить только с вашим любимым человеком, да и то только в том случае, если на двести процентов уверены: он вас поймет и простит. Если же такой уверенности нет, о своих проблемах лучше написать, а потом стереть или сжечь. Чтобы никто не узнал и даже не догадался.Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно убедить вас в необходимости того или иного действия, которое кажется ему целесообразным, а вам – абсолютно бессмысленным. Впрочем, его дар убеждать может воистину творить чудеса, вам предстоит в этом убедиться.В этот день вам очень захочется услышать комплимент из уст вашего любимого человека. Настолько, что вы ради того, чтобы услышать доброе слово, будете готовы буквально на все и даже немного больше. Впрочем, откровенно напрашиваться не стоит: эффект может быть и обратным.В этот день постарайтесь не стоять над душой у вашего любимого человека. От этого он не станет делать лучше то, что делает, однако раздражения у него прибавится, и к вам в первую очередь. Если уж вам так необходимо дождаться завершения его бурной деятельности, ждите на максимальном от него расстоянии.

Гороскоп на 24 августа 2019 Водолей

Сегодня вас явно решили загрузить делами по самое горло, причем не только вашими официальными, которые являются вашими прямыми обязанностями, но ещё добавили массу дополнительных поручений. Да, вам в этот день не позавидуешь! Зато можно будет позавидовать потом, когда вы, бесспорно, со всем этим справитесь!



Гороскоп на 24 августа 2019 Рыбы

Если на сегодня вы наметили подписание важного договора или контракта, то могут возникнуть непредвиденные ситуации, по причине которых вам снова придётся всё отложить. Естественно, время - это деньги, но постарайтесь отнестись к этому спокойнее, нежели обычно.