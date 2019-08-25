Гороскоп на 25 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп астрологический на сегодня 25 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 25 августа 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 25.08.2019 - 24-25 лунный день.

Луна в знаке зодиака 25.08.2019 - Луна в Близнецах.





Гороскоп на 25 августа 2019 Овен

Сегодня вы можете получить премию или прибавку к зарплате. Но не надо сломя голову бежать в близлежащий магазин с целью оставить там всё, что нажито непосильным трудом. Лучше проявите свой талант трезво мыслить и, побаловав себя немного, четко поставьте себе грань между желаемым и дозволенным.

Как бы вам ни нравилось командовать, когда представляется такая возможность, вы, однако, замечаете, что подобная ответственность будет стоить вам огромных сил и душевного спокойствия. Будьте приветливее с временными подчиненными, немного лести поможет вам сдвинуть дело с мертвой точки.Сегодня вы можете без зазрения совести плыть по течению. Какое бы течение вам ни попалось (рекомендуется все-таки теплое, а то мало ли что), оно в любом случае принесет вас именно туда, куда вам нужно.Сегодня вам придется столкнуться с проблемой постоянного наличия зрителя. Трудно, конечно, жить под чьим-то бдительным оком. Если у вас нет возможности его прикрыть, покажите ему такое, чтобы оно расхотело за вами наблюдать добровольно.Сплетни - это же такая прелесть. Надо быть уж совсем бессовестным лицемером, чтобы заявлять, что вас, дескать, они вовсе не интересуют. Сегодня у вас есть шанс насплетничаться вволю, на несколько лет вперед.Друзья сегодня подскажут вам крайне интересную мысль, вам остается только правильно ее расслышать и немедленно воплотить в жизнь.Плюньте на то, что вы "должны" делать (если, конечно, вас не расстреляют за это на месте) и займитесь тем, что вам делать хочется. Сегодня вы можете это себе позволить.Ищите в глазах ближних сочувствие, а не восхищение. Когда найдете, будете знать, к кому следует обратиться за помощью в случае необходимости. Заодно выяснится, кому бессмысленно пускать пыль в глаза.Доведите до логического конца все начинания, которые вы предпринимали в вашей личной жизни за последние несколько месяцев. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы поставить красивую точку в конце нескольких путей и насладиться творением рук своих. Оно будет стоить того, чтобы им наслаждаться.В этот день вам захочется постоянно торопиться. Делать все максимально быстро и добиваться нужного результата за максимально сжатые сроки. Однако скорость – это, к сожалению, вовсе не тот молоточек, с помощью которого можно достучаться в дверь внутреннего мира вашего любимого человека. Лучше торопиться медленно...

Гороскоп на 25 августа 2019 Водолей

Не стоит обещать сегодня вашему любимому человеку несметных сокровищ и огромных благ. Когда-нибудь обещание придется выполнять, а настроение к тому времени может пройти. Вы же не хотите придумывать себе лишних проблем и обижать вашу половинку тем, что не смогли достать луну с неба?



Гороскоп на 25 августа 2019 Рыбы

Будьте готовы к тому, что сегодня перед вами встанут трудности этического характера. Возможно, ради любимого человека вам придётся поступиться какими-то своими принципами и убеждениями. Или же, напротив, сделать выбор в их пользу, но в ущерб любви.