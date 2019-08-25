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Гороскоп на 25 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 25.08.19
Просмотров: 123
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 25 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп астрологический на сегодня 25 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.
Фаза Луны 25 августа 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 25.08.2019 - 24-25 лунный день.
Луна в знаке зодиака 25.08.2019 - Луна в Близнецах.

Гороскоп на 25 августа 2019 Овен
Сегодня вы можете получить премию или прибавку к зарплате. Но не надо сломя голову бежать в близлежащий магазин с целью оставить там всё, что нажито непосильным трудом. Лучше проявите свой талант трезво мыслить и, побаловав себя немного, четко поставьте себе грань между желаемым и дозволенным.

Гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на неделю с 19 августа по 25 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 25 августа 2019 Телец
Как бы вам ни нравилось командовать, когда представляется такая возможность, вы, однако, замечаете, что подобная ответственность будет стоить вам огромных сил и душевного спокойствия. Будьте приветливее с временными подчиненными, немного лести поможет вам сдвинуть дело с мертвой точки.

Гороскоп на 25 августа 2019 Близнецы
Сегодня вы можете без зазрения совести плыть по течению. Какое бы течение вам ни попалось (рекомендуется все-таки теплое, а то мало ли что), оно в любом случае принесет вас именно туда, куда вам нужно.

Гороскоп на 25 августа 2019 Рак
Сегодня вам придется столкнуться с проблемой постоянного наличия зрителя. Трудно, конечно, жить под чьим-то бдительным оком. Если у вас нет возможности его прикрыть, покажите ему такое, чтобы оно расхотело за вами наблюдать добровольно.

Гороскоп на 25 августа 2019 Лев
Сплетни - это же такая прелесть. Надо быть уж совсем бессовестным лицемером, чтобы заявлять, что вас, дескать, они вовсе не интересуют. Сегодня у вас есть шанс насплетничаться вволю, на несколько лет вперед.

Гороскоп на 25 августа 2019 Дева
Друзья сегодня подскажут вам крайне интересную мысль, вам остается только правильно ее расслышать и немедленно воплотить в жизнь.

Гороскоп на 25 августа 2019 Весы
Плюньте на то, что вы "должны" делать (если, конечно, вас не расстреляют за это на месте) и займитесь тем, что вам делать хочется. Сегодня вы можете это себе позволить.

Гороскоп на 25 августа 2019 Скорпион
Ищите в глазах ближних сочувствие, а не восхищение. Когда найдете, будете знать, к кому следует обратиться за помощью в случае необходимости. Заодно выяснится, кому бессмысленно пускать пыль в глаза.

Гороскоп на 25 августа 2019 Стрелец
Доведите до логического конца все начинания, которые вы предпринимали в вашей личной жизни за последние несколько месяцев. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы поставить красивую точку в конце нескольких путей и насладиться творением рук своих. Оно будет стоить того, чтобы им наслаждаться.

Гороскоп на 25 августа 2019 Козерог
В этот день вам захочется постоянно торопиться. Делать все максимально быстро и добиваться нужного результата за максимально сжатые сроки. Однако скорость – это, к сожалению, вовсе не тот молоточек, с помощью которого можно достучаться в дверь внутреннего мира вашего любимого человека. Лучше торопиться медленно...

Гороскоп на 25 августа 2019 Водолей
Не стоит обещать сегодня вашему любимому человеку несметных сокровищ и огромных благ. Когда-нибудь обещание придется выполнять, а настроение к тому времени может пройти. Вы же не хотите придумывать себе лишних проблем и обижать вашу половинку тем, что не смогли достать луну с неба?

Гороскоп на 25 августа 2019 Рыбы
Будьте готовы к тому, что сегодня перед вами встанут трудности этического характера. Возможно, ради любимого человека вам придётся поступиться какими-то своими принципами и убеждениями. Или же, напротив, сделать выбор в их пользу, но в ущерб любви.

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