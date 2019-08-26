Любовный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Овен

Не увлекайтесь выполнением чужих просьб для сохранения отношений. Задумайтесь о том, что сейчас важно именно для вас. Неделя отлично подходит для проявлений эгоизма в лучшем смысле этого слова.





Любовный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Телец

Следите за знаками событий, будьте предельно наблюдательны. Ничто не случайно, и это - основной девиз этого периода. Все, что с вами происходит можно интерпретировать как знаки ближайшего будущего. Мысль материальна и думая о своем желании, можно притянуть его исполнение.



Любовный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Близнецы

Вы слегка рассеяны и сама мысль о предстоящей рабочей неделе ввергает вас в легкий шок. Обращайте внимание только на то, что сейчас действительно важно. Задумайтесь о своих взаимоотношениях с партнером, о той роли, которую любовь играет в вашей жизни.



Любовный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Рак

Если вы собрались в гости или на вечеринку, будьте осторожны с алкоголем. Внимательность на дорогах тоже не будет излишней. Если у вас есть вторая половинка, отправляйтесь с ней на природу - вы получите незабываемые впечатления и эмоции.



Любовный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Лев

Задумайтесь о причинах, по которым в вашей личной жизни не все получается так как вы хотите. Не время для серьезных разговоров с вашей второй половинкой, но понаблюдать и понять истинные мотивы его поведения все же стоит. Ваша привлекательность полностью зависит от собственной уверенности в себе.



Любовный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Дева

Наполняйте свою жизнь чувственными удовольствиями, больше общайтесь, заводите новых знакомых. Активная переписка в интернете может привести к началу нового романа. Романтические знакомства могут произойти в поездках и путешествиях.



Любовный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Весы

Можете добавить в свой имидж немного экстрима - это привлечет к вам внимание противоположного пола и создаст ситуации, благоприятные для любовного знакомства. Займитесь тем, что вызывает в вас искренний интерес - вы можете познакомится на этой неделе с мужчиной вашей мечты именно в местах ваших общих интересов.



Любовный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Скорпион

Цветы и прочие признаки романтического интереса вызывают в вас самую неподдельную реакцию. Если вы одиноки, то можете привлечь в свою жизнь вторую половинку именно своей романтичностью. Окружайте себя цветами - их энергетика благоприятно влияет на любовную обстановку вокруг вас.



Любовный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Стрелец

События разворачиваются стремительно, в том числе и у вашей второй половинки. Только вы можете помочь расслабиться своему любимому - приготовьте ему изысканный ужин, побалуйте его лакомствами. Если вы одиноки - займитесь постижением азов кулинарии, в скором времени это вам понадобится.



Любовный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Козерог

Ваша сила и очарование в том, что вы можете совмещать и работу, и романтические чувства. Ваша уверенность и привлекательность во многом зависит от состояния ваших финансов, так что ваш энтузиазм расходуется на профессиональные вопросы. Возможно возникновение новой связи или знакомства на работе. Деловые отношения легко перерастают в личные симпатии.





Любовный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Водолей

Дружеские отношения легко перерастают в любовь. Возможны и противоположные ситуации, но в любом случае вы можете оказывать влияние на партнера. Вы настроены на легкое общение, избегая сложных тем и выяснений отношений. Противоположный пол привлекает именно ваша легкость - в ней скрыто ваше главное очарование этой недели.



Любовный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Рыбы

Отложите серьезные разговоры со своей второй половинкой. Ревность во многом беспочвенна, однако вы и сами можете дать партнеру отличный повод поволноваться. Иногда такие встряски в отношениях полезны, но все же не переходите черту благоразумия - ревность замените доверием.