Любовный гороскоп на сегодня 26 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 26 августа 2019 Овен

В этот день вы почувствуете себя воистину Половинкой вашего любимого человека. Вы будете переживать его беды, как свои, и радоваться его радостям больше, чем он сам. Постарайтесь сохранить этот удивительный дух единения подольше: он весьма благоприятно скажется на ваших отношениях.





Любовный гороскоп на 26 августа 2019 Телец

Как, оказывается, мало вам надо для счастья! Всего лишь улыбка или благосклонность дорогого вам человека, смайлик в СМС, открытка в конверте или на мониторе. Пусть эти простые волшебные вещи греют вас на протяжении всего дня и не дадут потухнуть вашему счастливому взгляду!

Вашему любимому человеку не позавидуешь: у вас сегодня прорежутся зубки и вы будете старательно их всем демонстрировать. И ему в первую очередь. Что ж, собственное мнение по любому вопросу – это, конечно, важно, равно как непосредственное поведение и экстравагантный стиль, но о близком вам человеке и о том, что ему может быть за вас стыдно, тоже подумать стоит.Даже если у вас сегодня совершенно не будет настроения выслушивать очередную порцию проблем вашего любимого человека, сделать это просто необходимо. Иначе это будет серьезной трещинкой в здании ваших отношений. В конце концов, никто не заставляет вас вникать: улыбайтесь и кивайте.Сегодня вашему любимому человеку не захочется расставаться с вами ни на секунду. Поэтому по возможности делайте в этот день всё вместе, не разлучайтесь и не отходите от вашей половинки ни на шаг. В конце концов, вы единое целое, даже более единое, нежели сиамские близнецы.Сила вашего обаяния сегодня во многом будет зависеть от изысканности вашей речи. С помощью пары-другой изящный оборотов вы сможете покорить чье-то сердце.Сегодня можете подарить вашему любимому человеку какой-нибудь элемент живой природы. Котенка, щеночка, цветочек, кактус или рыбку в банке - выбирать вам. Главное, убедитесь в том, что это живое не будет конфликтовать с другими существами, населяющими его квартиру.Ну что же вы медлите с решительным шагом?! Хватит тянуть волынку. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы сделать то, к чему вы так давно готовились, будь то предложение руки и сердца, разговор о продаже квартиры или фраза «Нам пора расстаться». Сегодня или никогда!В этот день лучше расслабиться и плыть по течению жизни. Крепко обняв при этом своего любимого человека, чтобы вас этим самым течением не разбросало по разным берегам. Противостоять потоку жизненных изменений вы все равно не сможете, а вот насладиться им – весьма и весьма.Сегодня не стоит вмешиваться в чужие отношения. У вас с вашим любимым человеком и на двоих проблем хватает, где уж вам время найти чужие проблемы руками разводить? А такое желание у вас сегодня будет, в этом можете не сомневаться.

Любовный гороскоп на 26 августа 2019 Водолей

Сегодня вам стоит подумать о целесообразности тех желаний, которые вы высказываете вашему любимому человеку. Может быть, вам все же не нужно бриллиантовое колье или глупая луна на этом глупом небосклоне? Наверняка счастья можно добиться и другими, куда менее экстремальными способами.



Любовный гороскоп на 26 августа 2019 Рыбы

Забудьте про все дела и окунитесь с головой в личную жизнь. В конце концов, начальник или партнёр могут и подождать, а свою судьбу вы можете упустить безвозвратно. Сегодняшний день окажет решающее влияние на дальнейшее течение вашей личной жизни. Не упустите его!