Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года для Овна

Трудности в делах могут возникать из-за неспособности видеть пределы своих возможностей. Способность обновлять все стороны жизни позволит заняться поисками новых идей и проектов, связанных с будущим.





Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года для Тельца

Будьте готовы к дополнительным тратам, ведь вам захочется сделать косметический ремонт, сменить обивку мебели и прикупить новые шторы. Изменения привнесут в мироощущение ощущение свежести и новизны.



Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года для Близнецов

Негативной особенностью этой недели может стать ощущение, что не хватает свободы действий – это может подвигнуть вас на решительные и довольно рискованные поступки, которые хоть и принесут облегчение, но могут вызвать неодобрение некоторых членов вашей семьи.



Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года для Рака

Приготовьтесь к тому, что большинство сложных вопросов, возникших на работе, вам придется решать самостоятельно, так как поиск компетентных помощников может затянуться. Отложите в сторону все проблемы и проявите максимум личной ответственности при выполнении профессиональных обязанностей.



Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года для Льва

Неделя благоприятна для пересмотра философских и религиозных убеждений, знакомства с другими культурами и традициями. Отправившись в дальнюю командировку, образовательные или развлекательные поездки, вы откроете для себя мир новых возможностей, но к поступающим предложениям отнеситесь с осторожностью.



Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года для Девы

Чтобы достигнуть успехов, придется преодолеть внутреннее сопротивление и заставить себя заниматься не очень интересными или не очень приятными делами. Только проявив выдержку и терпение, вы сможете достигнуть тех целей, которые наметили себе.



Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года для Весов

Нельзя взваливать на себя большие физические и эмоциональные нагрузки, ведь силы организма не бесконечны, и однажды он может дать сбой. Если не хотите провести последующий месяц в больнице, то соблюдайте режим дня и перестаньте питаться вредными продуктами.



Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года для Скорпиона

Благоприятная неделя, полная отличных идей и новых планов. У вас очень многое получается хорошо. Даже сложные дела, к которым вы долго не решались подступиться, даются легко. Возможны удачные совпадения, благодаря которым вы справитесь с рабочими проблемами, наведете порядок в делах.



Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года для Стрелеца

Нельзя взваливать на себя большие физические и эмоциональные нагрузки, ведь силы организма не бесконечны, и однажды он может дать сбой. Если не хотите провести последующий месяц в больнице, то соблюдайте режим дня и перестаньте питаться вредными продуктами.



Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года для Козерога

Благоприятное время для решения проблем, возникших у вас в отношениях с близкими людьми. Благоприятное влияние звезд поможет укрепить свои дружеские, любовные и родственные связи, а также завязать знакомства с нужными и интересными людьми.





Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года для Водолея

На этой неделе представители знака смело берутся за то, чего сторонятся остальные, демонстрируют находчивость в сочетании с искрометным юмором, и вопрос, казавшийся сложным, после их вмешательства становится простым и понятным. Пусть вас не огорчает фраза, несколько раз произнесенная разними людьми: "Чепуха, я бы тоже так смог!", ибо говорящий сам не верит в то, что говорит. Просто ему немножечко неловко.



Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года для Рыб

На этой неделе так хочется кого-то в чем-то убедить, завоевать и подвигнуть, что зачастую они прибегают не столько к аргументам, сколько к эмоциям. Здесь очень важно не перегнуть палку, дабы не получить эффект, прямо противоположный ожидаемому. Но, с другой стороны, задор, искренность и вера в успех прямо-таки покоряют собеседника, особенно, если он тоже склонен жить чувствами, а не холодной логикой.