Гороскоп на 27 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 27 августа 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 27.08.2019 - 25-26 лунный день.

Луна в знаке зодиака 27.08.2019 - Луна в Раке.





Гороскоп на 27 августа 2019 Овен

Сегодня вам стоит задуматься о том, а не стать ли ближе вашему любимому человеку, не сделать ли по направлению к нему еще один шаг, не протянуть ли ему руку. Возможно, пришла пора выйти на новый уровень отношений, который вам понравится куда больше прежнего.

Очевидно, случится что-то неприятное, и вы будете думать, что это случилось исключительно по вашей вине. Звёзды советуют проанализировать ситуацию с разных точек зрения. Очевидно, ваш супруг более заслуживает вашего порицания, чем вы.Скорость вашего языка, увы, будет значительно превышать сегодня скорость вашей мысли. С одной стороны, это хорошо: наконец-то ваши близкие узнают то, что вы о них действительно думаете. Но с другой стороны, так уж ли вам надо, чтобы ваши симпатии и антипатии стали явью?Сегодня самый подходящий день для того, чтобы открыть какое-нибудь новое дело. Если вы давно подумывали о том, чтобы стать хозяином своего бизнеса, именно сегодня стоит сделать первые шаги к осуществлению собственной мечты. Только еще раз подумайте об ответственности.Проводя почти всё время на неделе в офисе, вы просто физически не успеваете разгрести ту кипу дел, которая накапливается и у вас дома. Сегодня на вас всей тяжестью навалится груз работы по хозяйству, поэтому не надейтесь, что в этот день у вас появится возможность отдохнуть как следует.Сегодня вам рекомендуется как можно больше времени уделить водным процедурам и прогулкам на свежем воздухе. Или пробежкам. Чем больше вы разомнете в этот день ваши мышцы, тем лучше и оригинальнее назавтра заработает ваш мозг. Чего вам, собственно, и надо.Не испытывайте судьбу - в конце концов ей это надоест. Отсутствие новостей не напрасно почитается хорошей новостью. Подумайте, в самом ли деле вам нужны перемены.Если вы имели неосторожность недавно про кого-то посплетничать, сегодня лучше носа из дома не показывать и уж точно стоит избегать встречи с этим человеком. Он может предъявить вам свои претензии в самой недвусмысленной форме.Сегодня ваш любимый человек не сможет долго контролировать создавшуюся ситуацию, поэтому бразды правления вам придется взять в свои руки. Конечно, задача окажется не из легких, однако вам по силам будет найти к ней одно, а то и несколько правильных решений.Этот день для вашего тандема будет спокойным и безоблачным. Солнце будет светить вам ярко и одинаково, температура окажется умеренной и благоприятной для совместной жизнедеятельности… В общем, вполне приятный штиль, которым можно наслаждаться, благо он ненадолго.

Гороскоп на 27 августа 2019 Водолей

Что бы с вами сегодня ни произошло, не забывайте о том, что ваш любимый человек - не единственный, кому вы нужны. В этом мире очень много любящих вас людей, и со всеми нужно бывать рядом, хотя бы изредка. Даже если это несколько мешает вашей личной жизни.



Гороскоп на 27 августа 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто признаться в неблаговидности некоторых своих намерений. Возможно, это даже не будет вас касаться или окажется делами давно минувших дней, преданьями старины глубокой, однако, так или иначе, это часть его истории и, значит, души, а с этим надо считаться.