Любовный гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 28 августа 2019 Овен
Сегодня вашему любимому человеку чужд будет авантюризм. Равно как и любое безумие. Он будет следовать правилам безопасности и приличия, неукоснительно соблюдая все предписания нашего консервативного общества. Увы, вам именно в этот день будет не по пути. Может быть, завтра?..
Любовный гороскоп на 28 августа 2019 Телец
Когда вы последний раз радовались тому, что любите и любимы? Для вас это нечто совершенно естественное – как дышать или пить чай. А ведь любовь – это волшебство, чудо, настоящий подарок судьбы! Рядом с вами – самый замечательный в мире человек! Так порадуйтесь этому и поблагодарите свою судьбу!
Вам срочно необходимы свежие впечатления! И вашему любимому человеку тоже! Причем желательно, чтобы впечатления были одни на двоих, единые и неделимые, чтобы потом можно было вместе вспомнить и обсудить. Кстати, чем более бурным будет обсуждение, тем лучше.
Любовный гороскоп на 28 августа 2019 Рак
В этот день вашему любимому человеку потребуется ваша помощь, и вам придётся приложить все возможные и невозможные усилия для того, чтобы помочь ему выбраться из того болота, в которое он нечаянно попал. Да, нелёгкая это забота – из болота тащить бегемота, но вам она по плечу.
Любовный гороскоп на 28 августа 2019 Лев
У представителей знака сегодня будет настолько игривое настроение, что им не составит труда познакомиться с понравившемся им человеком. Звёзды предполагают, что проще всего в этот день вам будет его встретить в метро или в кинотеатре, на вечернем киносеансе. Причём он (или она) подойдёт к вам сам, почувствовав вашу располагающую к себе ауру.
Любовный гороскоп на 28 августа 2019 Дева
В этот день вы можете оказаться в роли исповедника. Вряд ли стоит пытаться избежать этой участи, напротив — всячески поощряйте желание ближнего излить вам душу. Это сделает вас еще ближе.
Любовный гороскоп на 28 августа 2019 Весы
Сегодня вы узнаете много нового и интересного о жизни вашего любимого человека в тот период, когда он вашим любимым человеком ещё не был. Возможно, это поможет вам лучше понять его характер, выяснить причины некоторых его поступков и простить его за них раз и навсегда.
Любовный гороскоп на 28 августа 2019 Скорпион
Этот день обещает быть достаточно напряженным - если вам удастся выкроить пару минут на то, чтобы сказать кому-то комплимент, можете считать, что сегодняшнюю норму личной жизни вы уже исчерпали. Все остальное время придется поделить между менее романтическими занятиями.
Любовный гороскоп на 28 августа 2019 Стрелец
В этот день не стоит гнушаться помощью и поддержкой ваших друзей, пусть даже ваш любимый человек и категорически против этого. Если вы чувствуете, что в одиночку вам не справиться с накатившими на вас проблемами, в том числе и в личной жизни, смело обращайтесь за советом.
Любовный гороскоп на 28 августа 2019 Козерог
В этот день не стоит гнушаться помощью и поддержкой ваших друзей, пусть даже ваш любимый человек и категорически против этого. Если вы чувствуете, что в одиночку вам не справиться с накатившими на вас проблемами, в том числе и в личной жизни, смело обращайтесь за советом.
Любовный гороскоп на 28 августа 2019 Водолей
Если сегодня в руках у вас появится что-нибудь тяжелее буханки хлеба, вы не задумываясь запустите этим в голову обидчику. Поэтому с вами сегодня лучше быть поосторожнее и резких движений не делать, иначе семейного Пёрл Харбора не избежать. Настрой у вас сегодня решительный и крайне непримиримый!
Любовный гороскоп на 28 августа 2019 Рыбы
Нынче вы будете готовы исключительно брать, ничего не давая взамен. Не показывайтесь на глаза тем, кто вас любит — этот день может всерьез поколебать их веру в ваше непогрешимость.