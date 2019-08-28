Любовный гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 28 августа 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку чужд будет авантюризм. Равно как и любое безумие. Он будет следовать правилам безопасности и приличия, неукоснительно соблюдая все предписания нашего консервативного общества. Увы, вам именно в этот день будет не по пути. Может быть, завтра?..





Любовный гороскоп на 28 августа 2019 Телец

Когда вы последний раз радовались тому, что любите и любимы? Для вас это нечто совершенно естественное – как дышать или пить чай. А ведь любовь – это волшебство, чудо, настоящий подарок судьбы! Рядом с вами – самый замечательный в мире человек! Так порадуйтесь этому и поблагодарите свою судьбу!

Вам срочно необходимы свежие впечатления! И вашему любимому человеку тоже! Причем желательно, чтобы впечатления были одни на двоих, единые и неделимые, чтобы потом можно было вместе вспомнить и обсудить. Кстати, чем более бурным будет обсуждение, тем лучше.В этот день вашему любимому человеку потребуется ваша помощь, и вам придётся приложить все возможные и невозможные усилия для того, чтобы помочь ему выбраться из того болота, в которое он нечаянно попал. Да, нелёгкая это забота – из болота тащить бегемота, но вам она по плечу.У представителей знака сегодня будет настолько игривое настроение, что им не составит труда познакомиться с понравившемся им человеком. Звёзды предполагают, что проще всего в этот день вам будет его встретить в метро или в кинотеатре, на вечернем киносеансе. Причём он (или она) подойдёт к вам сам, почувствовав вашу располагающую к себе ауру.В этот день вы можете оказаться в роли исповедника. Вряд ли стоит пытаться избежать этой участи, напротив — всячески поощряйте желание ближнего излить вам душу. Это сделает вас еще ближе.Сегодня вы узнаете много нового и интересного о жизни вашего любимого человека в тот период, когда он вашим любимым человеком ещё не был. Возможно, это поможет вам лучше понять его характер, выяснить причины некоторых его поступков и простить его за них раз и навсегда.Этот день обещает быть достаточно напряженным - если вам удастся выкроить пару минут на то, чтобы сказать кому-то комплимент, можете считать, что сегодняшнюю норму личной жизни вы уже исчерпали. Все остальное время придется поделить между менее романтическими занятиями.В этот день не стоит гнушаться помощью и поддержкой ваших друзей, пусть даже ваш любимый человек и категорически против этого. Если вы чувствуете, что в одиночку вам не справиться с накатившими на вас проблемами, в том числе и в личной жизни, смело обращайтесь за советом.В этот день не стоит гнушаться помощью и поддержкой ваших друзей, пусть даже ваш любимый человек и категорически против этого. Если вы чувствуете, что в одиночку вам не справиться с накатившими на вас проблемами, в том числе и в личной жизни, смело обращайтесь за советом.

Любовный гороскоп на 28 августа 2019 Водолей

Если сегодня в руках у вас появится что-нибудь тяжелее буханки хлеба, вы не задумываясь запустите этим в голову обидчику. Поэтому с вами сегодня лучше быть поосторожнее и резких движений не делать, иначе семейного Пёрл Харбора не избежать. Настрой у вас сегодня решительный и крайне непримиримый!



Любовный гороскоп на 28 августа 2019 Рыбы

Нынче вы будете готовы исключительно брать, ничего не давая взамен. Не показывайтесь на глаза тем, кто вас любит — этот день может всерьез поколебать их веру в ваше непогрешимость.