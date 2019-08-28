Гороскоп на 28 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 28 августа 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 28.08.2019 - 26-27 лунный день.

Луна в знаке зодиака 28.08.2019 - Луна во Льве.





Гороскоп на 28 августа 2019 Овен

Чем меньше вы в этот день будете доверять окружающим вас людям, близким и не очень, тем будет лучше для вас и ваших любовных отношений. Даже если все вокруг будут твердить вам о том, что ваша половинка вам неверна, а вы уверены в обратном, то правы вы, а не они.

Сегодня звезды не рекомендуют вам надолго отвлекаться от выполнения ваших рабочих обязанностей: любой взгляд в сторону или глоток чая будет причиной сбоя рабочего настроя и рассеивания внимания, что наверняка не будет способствовать скорейшему завершению трудового процесса.Такое впечатление, что уже всем, кроме вас, ясно, что ваша деятельность стала вам в тягость. Вы совсем забыли, что можно и нужно думать о чем-нибудь другом кроме работы, ездить в другие места, кроме работы. Вы стали на себя не похожи, так что настала пора решительно все поменять, действуйте.Сейчас вам нужно очень потрудиться для успеха в будущем. Не ленитесь: всё, что вы сделаете и даже переделаете, только будет в будущем вам на руку. Также возможны большие финансовые затраты на сверхсрочные нужды, будьте готовы к тому, что придётся изрядно раскошелиться.По вашему мнению, вас недооценивают на работе? Кажется, настало время искать проблемы не только в окружающих, но и в себе самом. Переосмыслите свои жизненные цели и свою манеру поведения. Может, не стоит быть столь категоричным? Если вы сумеете правильно всё оценить, в ваших отношениях с начальством и коллегами наметятся перемены.Если вы давно намеревались что-то сказать вашему начальнику – сегодня самый подходящий для этого день. Только подготовьтесь к важному разговору со всей ответственностью, продумайте детали одежды и все речевые обороты, которые вам предстоит употребить. Весьма пригодится.В споре рождается истина. Именно ее рождением вам с вашими коллегами придется в этот день заняться, ибо это войдет в ваши непосредственные обязанности. Однако на личности все же переходить не стоит. Если разговор о делах сведется к выяснению отношений, будет очень обидно.Сегодня что-то должно произойти, ваша задача - быть в курсе событий, тогда вам не придется жалеть об упущенных возможностях. Не уходите далеко от телефона и почаще проверяйте почтовый ящик.Побудьте сегодня нежным и любящим - и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы - они могут перерасти в настоящие баталии, возможно даже не без рукоприкладства.Постарайтесь не откладывать в долгий ящик составление распорядка действий на сегодняшний день. Чем раньше вы разберетесь с этим вопросом, тем меньше будет вероятность, что вас обвинят в бездействии в некоторый ответственный момент.

Гороскоп на 28 августа 2019 Водолей

Сегодня вам будет комфортнее вдали от суеты. Спокойно сидя (хорошо бы в кресле, но это - как получится) вы сможете обдумать и учесть все немаловажные мелочи, упускаемые обычно людьми более торопливыми.



Гороскоп на 28 августа 2019 Рыбы

Расслабьтесь - сегодня каждый будет вам другом, вне зависимости от того, видели ли вы этого человека раньше. Только не оставайтесь в таком благодушном и доверчивом состоянии надолго, завтра все может измениться.