Гороскоп на 28 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 28 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.
Фаза Луны 28 августа 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 28.08.2019 - 26-27 лунный день.
Луна в знаке зодиака 28.08.2019 - Луна во Льве.
Гороскоп на 28 августа 2019 Овен
Чем меньше вы в этот день будете доверять окружающим вас людям, близким и не очень, тем будет лучше для вас и ваших любовных отношений. Даже если все вокруг будут твердить вам о том, что ваша половинка вам неверна, а вы уверены в обратном, то правы вы, а не они.
Сегодня звезды не рекомендуют вам надолго отвлекаться от выполнения ваших рабочих обязанностей: любой взгляд в сторону или глоток чая будет причиной сбоя рабочего настроя и рассеивания внимания, что наверняка не будет способствовать скорейшему завершению трудового процесса.
Гороскоп на 28 августа 2019 Близнецы
Такое впечатление, что уже всем, кроме вас, ясно, что ваша деятельность стала вам в тягость. Вы совсем забыли, что можно и нужно думать о чем-нибудь другом кроме работы, ездить в другие места, кроме работы. Вы стали на себя не похожи, так что настала пора решительно все поменять, действуйте.
Гороскоп на 28 августа 2019 Рак
Сейчас вам нужно очень потрудиться для успеха в будущем. Не ленитесь: всё, что вы сделаете и даже переделаете, только будет в будущем вам на руку. Также возможны большие финансовые затраты на сверхсрочные нужды, будьте готовы к тому, что придётся изрядно раскошелиться.
Гороскоп на 28 августа 2019 Лев
По вашему мнению, вас недооценивают на работе? Кажется, настало время искать проблемы не только в окружающих, но и в себе самом. Переосмыслите свои жизненные цели и свою манеру поведения. Может, не стоит быть столь категоричным? Если вы сумеете правильно всё оценить, в ваших отношениях с начальством и коллегами наметятся перемены.
Гороскоп на 28 августа 2019 Дева
Если вы давно намеревались что-то сказать вашему начальнику – сегодня самый подходящий для этого день. Только подготовьтесь к важному разговору со всей ответственностью, продумайте детали одежды и все речевые обороты, которые вам предстоит употребить. Весьма пригодится.
Гороскоп на 28 августа 2019 Весы
В споре рождается истина. Именно ее рождением вам с вашими коллегами придется в этот день заняться, ибо это войдет в ваши непосредственные обязанности. Однако на личности все же переходить не стоит. Если разговор о делах сведется к выяснению отношений, будет очень обидно.
Гороскоп на 28 августа 2019 Скорпион
Сегодня что-то должно произойти, ваша задача - быть в курсе событий, тогда вам не придется жалеть об упущенных возможностях. Не уходите далеко от телефона и почаще проверяйте почтовый ящик.
Гороскоп на 28 августа 2019 Стрелец
Побудьте сегодня нежным и любящим - и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы - они могут перерасти в настоящие баталии, возможно даже не без рукоприкладства.
Гороскоп на 28 августа 2019 Козерог
Постарайтесь не откладывать в долгий ящик составление распорядка действий на сегодняшний день. Чем раньше вы разберетесь с этим вопросом, тем меньше будет вероятность, что вас обвинят в бездействии в некоторый ответственный момент.
Гороскоп на 28 августа 2019 Водолей
Сегодня вам будет комфортнее вдали от суеты. Спокойно сидя (хорошо бы в кресле, но это - как получится) вы сможете обдумать и учесть все немаловажные мелочи, упускаемые обычно людьми более торопливыми.
Гороскоп на 28 августа 2019 Рыбы
Расслабьтесь - сегодня каждый будет вам другом, вне зависимости от того, видели ли вы этого человека раньше. Только не оставайтесь в таком благодушном и доверчивом состоянии надолго, завтра все может измениться.