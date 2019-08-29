Любовный гороскоп на сегодня 29 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 29 августа 2019 Овен

Ученье - свет, а неученье - тьма! В этой азбучной истине сегодня вас попытается убедить ваш партнёр. Вероятно, он принял решение записаться на языковые курсы, либо решил овладеть ценным умением плести макраме. Звёзды советуют не противиться новым начинаниям партнёра — лишь бы вас не трогал!





Любовный гороскоп на 29 августа 2019 Телец

Помните, что звезды есть всегда. Просто их иногда не видно за тучами. И если сейчас у вас какие-то проблемы на личном фронте в общем и с вашим любимым человеком в частности, это вовсе не значит, что все плохо и плохо будет всегда. Однажды тучи разойдутся, и вам откроется потрясающее звездное небо. Надо лишь немного подождать.

Сегодня вашему любимому человеку предстоит довольно долго выяснять отношения с его бывшей половинкой, во что вы, несомненно, будете незамедлительно посвящены. Постарайтесь сыграть роль мудрого гуру и дать действительно дельные советы по существу. В конце концов, это и в ваших интересах тоже.Звёзды рекомендуют устроить сегодня светский день: посетить какой-нибудь клуб, ресторан или театр, причём обязательно вместе с вашим любимым человеком: без него эта затея станет действительно бессмысленной и в общем-то ненужной. Пусть ваша пара будет самой замечательной из всех, которые встретятся вам во время раутов!Этот день лучше провести в кругу семьи. Умерьте свой пыл, забудьте старые обиды и примиритесь с домашними. Посмотрите вместе любимый фильм, но не отправляйтесь на просмотр новинки в кинотеатр - возможны разочарования и, как следствие, новый конфликт. Лучше выбрать какой-то надежный, уже опробованный вариант. "Ва-Банк", например.Сегодня вашему любимому человеку не захочется долго разбираться с вашими проблемами. Для него они будут довольно просто решаемыми или незначительными. Поэтому не надейтесь воззвать к его совести или жалости. Лучше аргументировано докажите, что вам эту проблему решить нужно срочно.Сегодня вашему любимому человеку будет очень трудно исправить вам настроение, даже если вам будет казаться, что ему для этого не придется прилагать почти никаких усилий. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы его попытка увенчалась успехом. От вас тоже много всего зависит.Вам в этот день благоприятствует то светило, что отвечает за семейную копилку. Вашими усилиями она пополнится весело шуршащими бумажками, радующими глаз и ласкающими осязание. Но не стоит пытаться заначить заработанное - это мероприятие успеха не принесёт и чревато разочарованиями.В этот день у вашего любимого человека будет довольно ехидное и игривое настроение. Поэтому даже на ваше желание поговорить серьезно и откровенно он будет отшучиваться, безмерно вас этим раздражая. В принципе, если относиться к этому проще, от этого можно даже удовольствие получить.По возможности ограничьте круг людей, с которыми будете сегодня общаться. Если это возможно, и общение с любимым человеком снизьте до минимума. Но так, чтобы он не стал обижаться и не возомнил невесть что о вашем к нему отношении. А то потом с плодами его бурной фантазии бороться придется.

Любовный гороскоп на 29 августа 2019 Водолей

Сегодня окажется, что в ваших отношениях с вашим любимым человеком все отнюдь не так радостно, светло и легко, как вам казалось все это время. Впрочем, в ваших силах изменить ситуацию в лучшую сторону, направить в полезное вам русло и сделать из нее то, что нужно именно вам.



Любовный гороскоп на 29 августа 2019 Рыбы

Как бы вы сегодня ни умоляли вашу половину исполнить ваше заветное желание, она останется глуха к вашим мольбам, в независимости от сложности и важности желания. Так что звезды советуют сегодня не растрачивать хорошее настроение на подобные авантюры. Лучше продумайте еще раз аргументацию: а так уж ли вам это все необходимо?