Гороскоп на 29 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 29 августа 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 29.08.2019 - 27-28 лунный день.

Луна в знаке зодиака 29.08.2019 - Луна во Льве.





Гороскоп на 29 августа 2019 Овен

В этот день вам могут признаться в любви, причем вы этого хотеть не будете и ожидать, соответственно, тоже. Однако отреагировать нужно так, чтобы не отбить у признающегося охоту делать это по отношению к кому-либо еще на всю оставшуюся жизнь. А такое вполне может произойти...

В этот день вам стоит погулять по вашему городу втроем: вам, вашему любимому человеку и вашему или его лучшему другу. Причем лучше, если у этого друга не будет второй половинки как факта, он будет свободным, как ветер в поле, и свободолюбивым, как сокол... Тогда вам действительно будет хорошо.Сегодня вашему любимому человеку будет непросто сконцентрироваться на том или ином процессе, потому что его постоянно будут отвлекать радостные или, напротив, безрадостные мысли о вас. Постарайтесь сделать всё возможное для того, чтобы испариться из его мечтаний хотя бы на один день.Замечательный день для совместного подведения итогов. Найдите сегодня час или два на то, чтобы сесть рядом уютно и обсудить, что сделано, что не сделано и что еще предстоит сделать или не сделать. Постарайтесь быть максимально честными и откровенными, это поможет сделать более правильные выводы.Вас ожидают неплохие перспективы, вы с каждым днем укрепляете свои позиции на работе, так что ваш шеф не может не начать ценить вас как практически незаменимого сотрудника. Теперь вам нужно всегда поддерживать сложившуюся репутацию и подкреплять её новыми достижениями.Сегодня вам будет непросто понять, зачем от вас требуется выполнение тех или иных трудовых повинностей, однако выполнить их все же придется. Ибо приказы начальства, как правило, не обсуждаются. А если вы решите обсудить, последствия могут оказаться самыми неприятными и непредсказуемыми.Если вы безумно соскучились по романтике, купите себе гитару и подайтесь в геологи. Вполне возможно, что там-то вы и найдете свое призвание — сколько можно с офисе штаны протирать? Неспособные на столь резкие перемены жизненного маршрута могут просто почитать о дальних странах в обеденный перерыв — тоже помогает.Вы ошибаетесь, если думаете, что вашу точку зрения никто не разделяет. Попробуйте собрать вокруг себя единомышленников, которые поддержат ваши начинания, и, кто знает, очень возможно, что потом ваши деловые отношения помогут вам вместе организовать свой бизнес.Не спешите сегодня подавать вашему начальнику хорошую идею, даже если она действительно стоит его внимания. Подобного рода инициатива может обернуться и против вас, причем в самый неподходящий для этого момент. Побудьте в этот день скромным гением, может, заодно придумаете, как извлечь из своей сообразительности дополнительную выгоду.Постарайтесь в этот день понять вашего партнера или коллегу, который по той или иной причине захочет поделиться с вами своей проблемой, пусть даже не совсем рабочего свойства. Добрые отношения вам наверняка пригодятся в будущем, в том числе и в профессиональной сфере.

Гороскоп на 29 августа 2019 Водолей

В этот день вам как никогда пригодятся быстрая реакция на окружающие события, нетривиальное мышление и умение решать проблемы не только по мере их поступления, но и задолго до того, как они поступят. А значит, и интуиция или хороший профессиональный нюх вам тоже не помешают.



Гороскоп на 29 августа 2019 Рыбы

Сегодня близкий вам человек окажется с вами на одной волне и поймет все ваши причуды. Поэтому смело можете посвящать день любимой работе, даже если она непосредственно связана с изготовлением взрывоопасных веществ в домашних условиях или препарированием лягушек столовыми ножами. Впрочем, постарайтесь все же держаться в рамках разумного.