Любовный гороскоп на сегодня 30 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 30 августа 2019 Овен

Сегодня вы можете почувствовать неудовлетворённость собой. Вас будут одолевать разные мысли: может, у вас грудь слишком маленькая или чересчур большой живот, или ваша причёска не соответствует духу времени. Звёзды не советуют так переживать - относитесь к себе с уважением и любовью!





Любовный гороскоп на 30 августа 2019 Телец

Будьте оригинальнее в проявлении своих чувств! Иначе ваша половинка может с вами заскучать, а это первый шаг к тому, чтобы начать думать о смене любимого человека. Попробуйте сделать что-либо из ряда вон. Не придумаете сами - посоветуйтесь с друзьями, они всегда будут рады вам помочь.

В этот день разум, который всегда был «впереди планеты всей» и диктовал вам ваши дальнейшие действия, скромно забьется в уголок, поскольку править балом будет сердце. Ощущения обещают быть приятными, впечатления – яркими, а последствия – самыми непредсказуемыми.Сегодня от вашего любимого человека помимо морального удовольствия и вселенского счастья вы можете получить еще что-то весьма материальное. Например, подарок какой-нибудь или вкусную еду. Правда, это может оказаться и мешок с мусором, который вам придется вынести, он тоже материален, не поспоришь.Сегодня вашему любимому человеку не придется долго упрашивать вас что-то сделать: вы будете сговорчивы и покладисты. Главное, чтобы не чересчур, чтобы ни у кого не было возможности сесть вам на шею и, свесив ножки, поехать в Прекрасное Далеко. И у вашей половинки в том числе.Побудьте немного беззаботными детьми! В конце концов, всё время быть взрослыми - это скучно! Пусть девушка сделает два хвостика, молодой человек возьмёт в руки воздушный шарик - и вы вместе отправитесь на поиски невинных детских радостей и удовольствий: поесть мороженого, покататься на карусели... Впрочем, по-взрослому целоваться вам никто не запрещает.Вас будет прямо-таки распирать от счастья. Настолько, что если вы страдаете излишней мнительностью, вы можете принять это за газы. Однако над вашим безоблачным настроением нынче могут подшутить — не позволяйте чьим-то подколам его испортить.Сегодня вам стоит продемонстрировать вашему любимому человеку трудолюбие и готовность выполнять любую поставленную перед вами задачу до победного конца. Эти качества, несомненно, ему понравятся и придадут вам шарма в его глазах. А вам только этого и надо...Сегодня вашему любимому человеку будет непросто перестроиться на общение с вами после какого-то другого общества, кардинально отличающегося от вашего. Постарайтесь помочь ему в этом, не требуйте от него слишком многого, не настаивайте на абсолютно адекватном поведении.Сегодня вполне вероятны осложнения с родителями вашего супруга. Они могут нежданно-негаданно нанести вам визит и проконтролировать, как вы заботитесь об их сынишке (дочурке). Звёзды советуют вам не впадать в панику и быть предельно корректными и вежливыми. Они останутся вами вполне довольны.

Любовный гороскоп на 30 августа 2019 Водолей

А что вы делаете для того, чтобы ваша личная жизнь стала еще лучше? Можно, конечно, и в чистом поле ждать, когда кирпич свалится на голову, но лучше для этой цели ходить по стройке. Сегодня самый подходящий для такого хождения день. И кирпич в виде огромного счастья уже поджидает вас на одной из крыш…



Любовный гороскоп на 30 августа 2019 Рыбы

В этот день ваша половинка может раздражаться по пустякам, портя тем самым настроение всем окружающим и вам в первую очередь. Конечно, идеальным вариантом было бы вести себя безукоризненно и призвать к тому же окружающих, но это, как вы сами понимаете, из области фантастики. Придется просто сжать зубы и потерпеть.