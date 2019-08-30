Любовный гороскоп на сегодня 30 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 30 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 30 августа 2019 Овен
Сегодня вы можете почувствовать неудовлетворённость собой. Вас будут одолевать разные мысли: может, у вас грудь слишком маленькая или чересчур большой живот, или ваша причёска не соответствует духу времени. Звёзды не советуют так переживать - относитесь к себе с уважением и любовью!
Любовный гороскоп на 30 августа 2019 Телец
Будьте оригинальнее в проявлении своих чувств! Иначе ваша половинка может с вами заскучать, а это первый шаг к тому, чтобы начать думать о смене любимого человека. Попробуйте сделать что-либо из ряда вон. Не придумаете сами - посоветуйтесь с друзьями, они всегда будут рады вам помочь.
В этот день разум, который всегда был «впереди планеты всей» и диктовал вам ваши дальнейшие действия, скромно забьется в уголок, поскольку править балом будет сердце. Ощущения обещают быть приятными, впечатления – яркими, а последствия – самыми непредсказуемыми.
Любовный гороскоп на 30 августа 2019 Рак
Сегодня от вашего любимого человека помимо морального удовольствия и вселенского счастья вы можете получить еще что-то весьма материальное. Например, подарок какой-нибудь или вкусную еду. Правда, это может оказаться и мешок с мусором, который вам придется вынести, он тоже материален, не поспоришь.
Любовный гороскоп на 30 августа 2019 Лев
Сегодня вашему любимому человеку не придется долго упрашивать вас что-то сделать: вы будете сговорчивы и покладисты. Главное, чтобы не чересчур, чтобы ни у кого не было возможности сесть вам на шею и, свесив ножки, поехать в Прекрасное Далеко. И у вашей половинки в том числе.
Любовный гороскоп на 30 августа 2019 Дева
Побудьте немного беззаботными детьми! В конце концов, всё время быть взрослыми - это скучно! Пусть девушка сделает два хвостика, молодой человек возьмёт в руки воздушный шарик - и вы вместе отправитесь на поиски невинных детских радостей и удовольствий: поесть мороженого, покататься на карусели... Впрочем, по-взрослому целоваться вам никто не запрещает.
Любовный гороскоп на 30 августа 2019 Весы
Вас будет прямо-таки распирать от счастья. Настолько, что если вы страдаете излишней мнительностью, вы можете принять это за газы. Однако над вашим безоблачным настроением нынче могут подшутить — не позволяйте чьим-то подколам его испортить.
Любовный гороскоп на 30 августа 2019 Скорпион
Сегодня вам стоит продемонстрировать вашему любимому человеку трудолюбие и готовность выполнять любую поставленную перед вами задачу до победного конца. Эти качества, несомненно, ему понравятся и придадут вам шарма в его глазах. А вам только этого и надо...
Любовный гороскоп на 30 августа 2019 Стрелец
Сегодня вашему любимому человеку будет непросто перестроиться на общение с вами после какого-то другого общества, кардинально отличающегося от вашего. Постарайтесь помочь ему в этом, не требуйте от него слишком многого, не настаивайте на абсолютно адекватном поведении.
Любовный гороскоп на 30 августа 2019 Козерог
Сегодня вполне вероятны осложнения с родителями вашего супруга. Они могут нежданно-негаданно нанести вам визит и проконтролировать, как вы заботитесь об их сынишке (дочурке). Звёзды советуют вам не впадать в панику и быть предельно корректными и вежливыми. Они останутся вами вполне довольны.
Любовный гороскоп на 30 августа 2019 Водолей
А что вы делаете для того, чтобы ваша личная жизнь стала еще лучше? Можно, конечно, и в чистом поле ждать, когда кирпич свалится на голову, но лучше для этой цели ходить по стройке. Сегодня самый подходящий для такого хождения день. И кирпич в виде огромного счастья уже поджидает вас на одной из крыш…
Любовный гороскоп на 30 августа 2019 Рыбы
В этот день ваша половинка может раздражаться по пустякам, портя тем самым настроение всем окружающим и вам в первую очередь. Конечно, идеальным вариантом было бы вести себя безукоризненно и призвать к тому же окружающих, но это, как вы сами понимаете, из области фантастики. Придется просто сжать зубы и потерпеть.