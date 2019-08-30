Гороскоп на 30 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 30 августа 2019 года - новая Луна.

Лунный день сегодня 30.08.2019 - 28, 29 и 1 лунный день.

Луна в знаке зодиака 30.08.2019 - Луна в Деве.





Гороскоп на 30 августа 2019 Овен

Сегодня вам следует действовать с особой осторожностью, дабы, вызвавшись помочь кому-то, не переступить некоторой грани, и не взвалить на себя ответственность за этого человека и его поступки.

Этот день стоит провести в компании одного, но очень близкого вам человека. Возможно, что вам даже немного взгрустнется, но чувство это будет скорее приятным.Сегодня вы можете получить немало хороших предложений, что само по себе прекрасно, но это обстоятельство поставит вас перед необходимостью выбрать лучшее, каковое качество отнюдь не всегда очевидно. Чтобы не рвать на себе волосы впоследствии, не спешите с решением.Сегодня вам так и не удастся расстаться с телефоном. На протяжении целого дня вам будут названивать и просить вашего совета, участия, требовать внимания, да и просто болтать о пустяках. Не грубите в ответ, не напоминайте про свою занятость, не ворчите и не бурчите, даже если очень хочется. Однажды эти люди с радостью придут вам на помощь.В этот день небольшой флирт с коллегами по работе лишь укрепит ваше чувство к вашему любимому человеку, поскольку в результате вы неизбежно придёте к выводу, что все они его мизинца не стоят. Впрочем, если кто-то вдруг стоит – может быть, стоит посмотреть на него более пристально?Отправьтесь вместе за покупками. Сегодня исключительно благоприятный день для шоппинга. Все самые необходимые вещи будут попадаться на глаза почти сразу, причем цены вас приятно удивят. Даже если один из вас ненавидит покупать – сегодня это доставит вашей паре исключительное удовольствие.Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять причины, побудившие вас к тому или иному действию. Он будет эти самые действия трактовать со своей точки зрения, и вполне может обозвать их неприятными для вас и довольно-таки резкими словами. Постарайтесь все же объяснить ему свою позицию.В этот день постарайтесь вести себя как можно незаметнее, не привлекайте к себе лишнего внимания. Так у вас будет больше шансов вызвать к себе интерес. Эпатажное поведение, напротив, оттолкнет потенциальных партнеров.Сегодня вам стоит выкроить хотя бы минутку на откровенный разговор с вашим любимым человеком. Этот разговор может дать больше, чем различные намеки, угрозы или попытки доказать что-то действиями или их отсутствием. Впрочем, вы сами в этом убедитесь как только попробуете.Не выплескивайте свои эмоции на подчиненных, ваши личные проблемы должны остаться сугубо личными. Лучше будьте терпеливы, строги, но справедливы. Проявите внимание к вашим сотрудникам, и вам воздастся хорошо выполненной работой.

Гороскоп на 30 августа 2019 Водолей

Сегодня звезды не рекомендуют вам уделять слишком много времени работе с документами. С ними вы успеете разобраться в любое другое удобное для вас время. Сейчас же нужно срочно двигаться вперед, изобретать, придумывать что-то новое и воплощать идеи в жизнь.



Гороскоп на 30 августа 2019 Рыбы

Не спешите сегодня что-то кардинально менять в вашем рабочем распорядке дня. Вряд ли эти изменения пойдут на пользу вашей непосредственной профессиональной деятельности. Если твердо решили что-нибудь модернизировать, делайте это плавно, постепенно, поэтапно, никуда не торопясь.