Любовный гороскоп на сегодня 31 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 31 августа 2019 Овен

Сегодня светила обещают вам очень интересное знакомство. Возможно, это знакомство выльется во что-то большее, нежели просто продуктивное общение на общие темы, но спешки такое дело не терпит.





Любовный гороскоп на 31 августа 2019 Телец

Сегодня звёзды рекомендуют вам посвятить вечер совместному просмотру детских фильмов, чтобы ненадолго вернуться в тот возраст, когда всё было ярко, красочно, объёмно, легко и понятно. Может быть, с этой точки зрения и ваши отношения будут выглядеть как-то иначе?

Нынче что-то заставит вас вспомнить давно прошедшие дни. Не факт, что своими воспоминаниями вам стоит делиться — лучше насладитесь ими сами. Не каждый оценит нежность в вашем голосе при рассказе о ушедшей любви.Настроение в вашей семье сегодня не будет отличаться постоянством, что, понятное дело, большой радости вам не доставит. Держать себя в руках, однако, придется - урегулировать чреватые конфликтом ситуации лучше самому. От других членов семейства вы первого шага навстречу можете и не дождаться.Сегодня благоприятный день для того, чтобы немного пофлиртовать с другом противоположного пола. Во-первых, вспомните, как это вообще делается. Во-вторых, предложений сомнительного свойства за вашими заигрываниями точно не последует: друг все-таки. А в-третьих, считается, что лучшие браки - это те, которые были заключены между двумя друзьями. А вдруг это и ваш случай тоже?Сегодня вы сделаете много ложных выводов касательно намерений вашего любимого человека исходя из его поведения, но, что самое страшное, при всем при этом вы будете свято верить в то, что ваши выводы являются истиной в последней инстанции. Может быть, не стоит столь самонадеянно полагаться на свою непогрешимость?Сегодня вы вполне можете сделать неприятное открытие касательно вашей половинки. А вы и не знали, что она на самом деле такая. Впрочем, это к лучшему: одной иллюзией у вас будет меньше, а дорогого вам человека вы сможете оценивать весьма адекватно.Сегодня ваши отношения с вашим любимым человеком могут неожиданно измениться в самом непредсказуемом направлении. Непонятно, в лучшую или худшую сторону – это осознается со временем. Однако, так или иначе, приготовьтесь к тому, что ничего уже не будет так, как раньше.Сегодня ваши возможности будут совпадать с вашими желаниями во всем, в том числе и в личной жизни. Так что можете почувствовать себя вершителем, волшебником, великим магом и вообще кем хотите. Главное, использовать свое могущество себе же на пользу. Или своему любимому человеку – это на ваше усмотрение.Сегодня ваш любимый человек будет от вас очень зависим во всём. Возможно, на карту будет в той или иной степени даже поставлена его жизнь, как бы пафосно это ни звучало. Постарайтесь отнестись к данному факту со всей ответственностью и сделать всё от вас зависящее.

Любовный гороскоп на 31 августа 2019 Водолей

В этот день вашему любимому человеку захочется провести с вами максимально возможное количество времени, однако его и ваше понятия максимума будут несколько расходиться. Постарайтесь как-то скоординировать ваши представления и свести их к среднему арифметическому.



Любовный гороскоп на 31 августа 2019 Рыбы

Сегодня вы станете мишенью для стрел Амура. Будьте осторожнее, они могут больно ранить, особенно, если в ваши планы не входит смена образы жизни прямо с этой минуты. Тем, кто хочет обезопасить себя от наплыва нежных чувств к малознакомому человеку, советуем провести весь день рядом с тем, кого вам положено любить согласно семейному кодексу.