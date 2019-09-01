Любовный гороскоп на сегодня 1 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 1 сентября 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно сориентироваться в быстро меняющейся ситуации, и он будет чувствовать себя на надувном плоту посреди бушующего океана. Не в ваших силах усмирить стихию, но помочь в управлении плотом вы вполне в силах.





Любовный гороскоп на 1 сентября 2019 Телец

В этот день главное для вас - доверие к вашему любимому человеку. Оно поддержит вас в любой сложной ситуации и выручит в трудную минуту. Если же такового не будет, вы окажетесь в ситуации утопающего, у которого сломалась последняя соломинка, и теперь его уносит в неизвестность...

Сегодня вам стоит во всем доверять вашей интуиции и вашему любимому человеку. Скорее всего, они не окажутся противоречивыми источниками информации, ибо будут мыслить одинаково правильно. Однако в случае разногласия выбор придется делать только вам, полагаясь на здравый смысл.Сегодня вы с вашим любимым человеком окажетесь на «разных волнах», то есть будете с большим трудом понимать друг друга, даже выражаясь в общем-то понятными словами и общеупотребительными терминами. Может быть, язык жестов вам поможет, хоть немного?Сегодня вашему любимому человеку очень захочется услышать от вас что-то еще помимо вашего стандартного набора комплиментов, который вы каждый день ему выдаете. Поэтому постарайтесь придумать что-нибудь новое, пикантное и оригинальное, что его приятно удивит.Постарайтесь быть к вашему любимому человеку более внимательным, уделяйте ему больше времени и обязательно поинтересуйтесь, что с ним происходит. А вдруг расскажет что-нибудь интересное?Сегодня вашему любимому человеку захочется вывести вас в свет, представить дорогим или нужным ему людям. Постарайтесь вести себя достойно оказанной вам чести, не ударить в грязь лицом и вообще быть достойным украшением самому замечательному в мире человеку. Пусть и другие узнают, что лучше него никого нет!Не стоит в ваших новых отношениях ориентироваться на прежние. Мало того, что ваш нынешний человек не является точной копией предыдущего, так еще и вы значительно изменились. Новое следует строить принципиально по-новому. Особенно вам. Особенно в этот день.Ваш любимый человек очень хочет сделать вам сюрприз, а вы ему всячески в этом препятствуете, иногда сами того не желая. Впрочем, ваши коварные планы не реализуются, и сюрприз будет сделан и доставлен в срок и по адресу. Хочется верить, что исключительно приятный.Сегодня только от вас будет зависеть, насколько хорошим будет настроение вашего любимого человека, насколько он доброжелательно отнесется к тем или иным вашим действиям и желаниям и насколько тепло он будет вспоминать этот день. Впрочем, большой ответственности бояться не стоит: все это будет получаться у вас совершенно естественно.

Любовный гороскоп на 1 сентября 2019 Водолей

Сегодня вам предстоит сделать серьёзный выбор, который сыграет немаловажную роль в дальнейшем развитии вашей личной жизни. Поэтому, как водится, взвесьте все «за» и «против», обдумайте все последствия и, зажмурившись, сделайте шаг в пропасть. Ну, по крайней мере, время на обдумывание у вас будет.



Любовный гороскоп на 1 сентября 2019 Рыбы

В этот день ваш любимый человек с радостью возьмется за любое дело, которое вы ему предложите. Если это, конечно, будет ему по силам и по умениям: если он никогда гвозди забивать не умел, то и сегодня вряд ли научится. Однако реальные и исполнимые действия он осуществить вполне в силах.