Гороскоп на 1 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 1 сентября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 1.09.2019 - 2-3 лунный день.

Луна в знаке зодиака 1.09.2019 - Луна в Весах.





Гороскоп на 1 сентября 2019 Овен

Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне.

Сегодня стоит заняться денежными вопросами, такими как напоминание начальству, что неплохо бы повысить вам зарплату, и должникам - что недурно бы отдать долги. Возможно, кто-то и признает вашу правоту.Внезапное желание изменить все вокруг, по остроте и утомительности подобное приступу радикулита овладеет вами сегодня. Окружающим крупно повезет, если в своем стремлении реформировать все и вся вы ограничитесь разгромом собственного дома.Сегодня звёзды рекомендуют вам не обижаться на критику, высказанную вам вашим любимым человеком, а постараться воспринять её максимально адекватно и даже попытаться осуществить на практике. Может быть, ваша половинка сама испугается результатов своих советов и возьмёт свои слова обратно.Сегодня ничто не будет случайно, поэтому звезды рекомендуют задумываться о каждом слове или деле вашего любимого человека и даже заняться поиском в них тайного смысла. Может быть, найдете что-то действительно важное, ценное и стоящее внимания. Впрочем, может быть, и нет.Не стоит доводить ситуацию до той стадии, когда ничего с ней сделать уже будет нельзя. Проблемы стоит решать сейчас. Желательно сегодня, желательно в первой половине дня. Вот увидите, ваш любимый человек хочет того же, просто по каким-то причинам вам об этом не говорит.Сегодня вас меньше всего будет интересовать мнение вашего любимого человека по поводу того, что вы делаете или думаете. Поэтому ему останется только посочувствовать: с его точкой зрения вы считаться не будете. Может быть, все же стоит обратить на нее побольше внимания?..Не будьте собакой на сене и дайте вашему любимому человеку возможность найти себя. Он не обязан все свое время тратить исключительно на вас. Да и вам такое поведение вскоре наскучило бы.Сегодня тревога за близкого вам человека будет отвлекать вас от работы и занимать большую часть ваших мыслей. Если вы почувствуете, что так оно и есть, под любым предлогом с работы уйдите: пользы от вас все равно будет маловато, а вот вред может оказаться нешуточным.Сегодня вам не стоит ругаться с вашим начальником, даже если у вас есть объективные причины для принятия решений подобного рода. Отложите лучше разборки на завтра: вторник обещает быть более благоприятным в данном аспекте, нежели понедельник. Хотя тоже не идеальным.

Гороскоп на 1 сентября 2019 Водолей

Вам нынче, возможно, придется заниматься кадровыми проблемами. Доверяйте своей интуиции, но не отказывайтесь и от других источников информации. Чем больше вы узнаете, тем меньше вероятность дорогостоящей ошибки.



Гороскоп на 1 сентября 2019 Рыбы

Сегодня, какую бы карту вы ни вытащили, она непременно станет счастливой, ведь у вас, судя по всему, наступил удачный период для рискованных сделок и предприятий. Вы из всего сумеете извлечь для себя выгоду, так что вашим успехам можно только позавидовать!