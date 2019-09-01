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Гороскоп на 1 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 01.09.19
Просмотров: 82
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 1 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 1 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.
Фаза Луны 1 сентября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 1.09.2019 - 2-3 лунный день.
Луна в знаке зодиака 1.09.2019 - Луна в Весах.

Гороскоп на 1 сентября 2019 Овен
Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне.

Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 1 сентября 2019 Телец
Сегодня стоит заняться денежными вопросами, такими как напоминание начальству, что неплохо бы повысить вам зарплату, и должникам - что недурно бы отдать долги. Возможно, кто-то и признает вашу правоту.

Гороскоп на 1 сентября 2019 Близнецы
Внезапное желание изменить все вокруг, по остроте и утомительности подобное приступу радикулита овладеет вами сегодня. Окружающим крупно повезет, если в своем стремлении реформировать все и вся вы ограничитесь разгромом собственного дома.

Гороскоп на 1 сентября 2019 Рак
Сегодня звёзды рекомендуют вам не обижаться на критику, высказанную вам вашим любимым человеком, а постараться воспринять её максимально адекватно и даже попытаться осуществить на практике. Может быть, ваша половинка сама испугается результатов своих советов и возьмёт свои слова обратно.

Гороскоп на 1 сентября 2019 Лев
Сегодня ничто не будет случайно, поэтому звезды рекомендуют задумываться о каждом слове или деле вашего любимого человека и даже заняться поиском в них тайного смысла. Может быть, найдете что-то действительно важное, ценное и стоящее внимания. Впрочем, может быть, и нет.

Гороскоп на 1 сентября 2019 Дева
Не стоит доводить ситуацию до той стадии, когда ничего с ней сделать уже будет нельзя. Проблемы стоит решать сейчас. Желательно сегодня, желательно в первой половине дня. Вот увидите, ваш любимый человек хочет того же, просто по каким-то причинам вам об этом не говорит.

Гороскоп на 1 сентября 2019 Весы
Сегодня вас меньше всего будет интересовать мнение вашего любимого человека по поводу того, что вы делаете или думаете. Поэтому ему останется только посочувствовать: с его точкой зрения вы считаться не будете. Может быть, все же стоит обратить на нее побольше внимания?..

Гороскоп на 1 сентября 2019 Скорпион
Не будьте собакой на сене и дайте вашему любимому человеку возможность найти себя. Он не обязан все свое время тратить исключительно на вас. Да и вам такое поведение вскоре наскучило бы.

Гороскоп на 1 сентября 2019 Стрелец
Сегодня тревога за близкого вам человека будет отвлекать вас от работы и занимать большую часть ваших мыслей. Если вы почувствуете, что так оно и есть, под любым предлогом с работы уйдите: пользы от вас все равно будет маловато, а вот вред может оказаться нешуточным.

Гороскоп на 1 сентября 2019 Козерог
Сегодня вам не стоит ругаться с вашим начальником, даже если у вас есть объективные причины для принятия решений подобного рода. Отложите лучше разборки на завтра: вторник обещает быть более благоприятным в данном аспекте, нежели понедельник. Хотя тоже не идеальным.

Гороскоп на 1 сентября 2019 Водолей
Вам нынче, возможно, придется заниматься кадровыми проблемами. Доверяйте своей интуиции, но не отказывайтесь и от других источников информации. Чем больше вы узнаете, тем меньше вероятность дорогостоящей ошибки.

Гороскоп на 1 сентября 2019 Рыбы
Сегодня, какую бы карту вы ни вытащили, она непременно станет счастливой, ведь у вас, судя по всему, наступил удачный период для рискованных сделок и предприятий. Вы из всего сумеете извлечь для себя выгоду, так что вашим успехам можно только позавидовать!

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