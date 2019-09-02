Гороскоп на неделю с 2 сентября по 8 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 2 сентября по 8 сентября 2019 года для Овна

Вероятны неожиданные предложения о работе и сотрудничестве. Не торопитесь отвечать на них отказом: не исключено, что вам представится возможность изменить свою жизнь к лучшему. Возможны встречи с людьми, с которыми вас когда-то связывали самые тесные дружеские и любовные отношения.





Гороскоп на неделю с 2 сентября по 8 сентября 2019 года для Тельца

Появятся новые важные задачи. Если вы справитесь с их решением, то многое в своей жизни сможете изменить к лучшему. Очень важной будет уверенность в своих силах. Если ее окажется недостаточно, вы рискуете отступить в самый неподходящий момент.





Лучше отдать предпочтение общению, обучению, возможности узнать и освоить нечто новое в работе. В важных делах предпочтительнее интересы коллектива, и коллеги вас поддержат.Вся эта неделя будет так или иначе связана с партнерскими отношениями. Наиболее благоприятное время для такого рода контактов будет в первой половине недели. В это время вы сможете спокойно обсудить все спорные вопросы и прийти к полному взаимопониманию.Свои планы и замыслы лучше сохранять в секрете, тогда будет больше шансов реализовать их. Вы можете смело идти на риск, вероятность достижения успеха достаточно велика. Хороший период для того, чтобы устроиться на новую работу или справиться с накопившимися делами, которые вы откладывали в долгий ящик.Ваше самомнение будет поддерживаться уважительным и почтительным отношением к вам со стороны окружающих: друзей, знакомых, родственников. Все они будут стремиться к общению с вами, и это, несомненно, будет вам льстить.У вас появится возможность сделать много добрых дел и добиться значительных успехов на работе. При желании и сосредоточенности на главных вопросах, вы можете достичь высоких результатов и практически реализовать все намеченное.Некоторые ваши заветные желания будут исполнены. Внешние обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Многие вопросы и проблемы разрешатся сами собой, без вашего активного участия в процессе. В этот период возрастает положительная роль друзей.В течение всех семи дней будет мучить потребность в общении. Стоит побеспокоиться об этом заранее, распланировав предстоящие встречи. Но помните, что с середины недели ожидаются мелкие хлопоты с родственниками, так что куда-то отправиться после четверга вряд ли получится.Звёзды обещают вам на предстоящей неделе новые источники дохода, которые найдёте вы сами. Активность в данной сфере действительно существенно улучшит ваше финансовое состояние, так что следует задуматься о том, чтобы сосредоточиться на этой прибыльной деятельности. Решение за вами. Не забывайте, что в мире мало постоянства.

Гороскоп на неделю с 2 сентября по 8 сентября 2019 года для Водолея

Вам не удастся объяснить даже самим себе, что происходит вокруг, и охарактеризовать события как хорошие или плохие. Эту отрешённость стоит обратить на пользу, занявшись отдыхом и какими-то простыми, но всё же требующими реализации делами. К более серьёзным вопросам вы ещё успеете возвратиться.



Гороскоп на неделю с 2 сентября по 8 сентября 2019 года для Рыб

Вы обретёте завидную прозорливость и сможете грамотно приложить усилия, чтобы добиться наилучших результатов в любой сфере своей деятельности. Романтические отношения на время останутся где-то на втором плане, и к выходным вы сильно затоскуете, если не найдёте какое-нибудь эффективное средство, чтобы отвлечься.