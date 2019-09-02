Гороскоп на 2 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 2 сентября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 2.09.2019 - 3-4 лунный день.

Луна в знаке зодиака 2.09.2019 - Луна в Весах.





Гороскоп на 2 сентября 2019 Овен

Сегодня ситуация может сложиться так, что вам придётся ехать в незнакомое место для урегулирования каких-либо дел. Заранее запаситесь картами, чтобы не плутать в чужом районе. Велика вероятность того, что вас ожидают материальные трудности, будьте к ним готовы.

Тяжелый день для тех, кто окажется у вас под началом. Более того, вы наверняка попытаетесь простереть свою руководящую десницу еще и над теми, кто теоретически вам неподконтролен. Может и получиться, если сумеете успеть извлечь из этого пользу — будет неплохо.Сегодня вам предстоит неформальное общение с вашими коллегами и партнерами. Постарайтесь организовать эту встречу так, чтобы она получилась как можно более теплой, сердечной, душевной и радушной, как будто не бизнес собрались обсуждать, а общих знакомых.Когда совсем неохота наводить порядок вокруг себя, можно заняться упорядочиванием своего внутреннего мира. Это задача более сложная, зато ею можно заниматься хоть лежа на диване.Сегодня у вас будет тысяча и один соблазн, которые будут безбожно отвлекать вас от работы и мешать сосредоточиться на делах ваших насущных. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы эти соблазны хотя бы на какое-то время забылись, иначе точно с заданиями не справитесь.Сегодня вам в вашей работе пригодятся все те знания, которые вы получили в училище, институте или университете, даже если тогда вам казалось, что это совершенно бесполезно и для реальной жизни непригодно. Что ж, вам остается надеяться лишь на вашу память.Благоприятный день для значительных, но не самых осмысленных денежных затрат. В конце концов, деньги предназначены именно для того, чтобы их тратить, иначе зачем же напрягаться, пытаясь их заработать?Сегодня вы должны будете держать себя в руках, причем строже, чем когда-либо ранее. Справиться с желанием отмочить что-нибудь эдакое будет неимоверно трудно.Если вы сегодня решитесь на какие-либо активные действия, постарайтесь отнестись к ним максимально ответственно. Уж слишком велика вероятность, что вы наломаете дров.Сегодня вам может грозить опасность извне. Если вы не чувствуете себя готовым с ней встретиться, закройте все окна и двери и проведите этот день дома.

Гороскоп на 2 сентября 2019 Водолей

Сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени.



Гороскоп на 2 сентября 2019 Рыбы

Сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача будет состоять в том, чтобы не зарваться и не решить, что так будет всегда.