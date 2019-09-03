Гороскоп на 3 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 3 сентября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 3.09.2019 - 4-5 лунный день.

Луна в знаке зодиака 3.09.2019 - Луна в Скорпионе.





Гороскоп на 3 сентября 2019 Овен

Сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Ни к какой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.

Сегодня происходящее стоит подвергнуть тщательнейшему анализу. Вы выясните многое из того, что вам следовало бы знать, просто спокойно посидев и подумав.Сегодня всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Это, правда, не означает, что все они будут удачны.Сегодня вас может посетить чувство, сильно смахивающее на зависть. Если кого-то рядом с вами посетит неожиданная удача, постарайтесь не обращать на это внимания, коли не можете искренне порадоваться за человека.Сегодня вы не сможете развернуться на полную катушку, вам все время будет что-то мешать. Если вы заинтересованы в эффектности представления, то его лучше перенести на другой день.Не стоит сегодня забывать, что вы не зверь из зоопарка и что никакая клетка не мешает вам покинуть то место, которое вам до смерти осточертело.Сегодня вы можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Если возможно, этого лучше попытаться избежать, ибо, хотя новые переживания и развеют скуку, их может оказаться слишком много.Сегодня вам стоит поберечь ваше здоровье и избегать любых мероприятий, которые могли бы ему навредить. Поэтому даже если ваш любимый человек предложит вам очень романтическую прогулку по пояс в сугробе или по обледенелой крыше, звезды рекомендуют отказаться.Вашему консерватизму пора сдавать позиции. Не будьте столь строги к членам семьи - проявите мягкость и широту взглядов. Особенно это касается отношений с подросшими детьми, но, в конце концов, что вам мешает хотя бы из вежливости заинтересоваться хобби супруга? А на вечер предложить ему немножко пофантазировать на тему оригинального способа проведения тёмного времени суток.В этот день звезды не рекомендуют вам поднимать вопросы большой важности в течение рабочего дня. Вряд ли сотрудники фирмы будут в состоянии принять адекватное решение в то время, когда их руки и головы будут заняты обработкой рутинных проблем, требующих концентрации внимания.

Гороскоп на 3 сентября 2019 Водолей

Вы же всегда знали, что нельзя давать опрометчивые обещания. Но всякое бывает. Особенно в разгар пылкого спора. Увы. Сегодня вам придется ответить за все необдуманные слова. Обещанного, конечно, три года ждут – но явно не больше.



Гороскоп на 3 сентября 2019 Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют вам составить план действий на ближайшую рабочую неделю. Завтра, а тем более — послезавтра, вам будет некогда этим заняться, а без четкого распорядка справиться со всеми вашими трудовыми обязанностями будет нелегко. Посвятите полчаса структуризации.