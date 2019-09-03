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Гороскоп на 3 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 03.09.19
Просмотров: 99
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 3 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 3 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.
Фаза Луны 3 сентября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 3.09.2019 - 4-5 лунный день.
Луна в знаке зодиака 3.09.2019 - Луна в Скорпионе.

Гороскоп на 3 сентября 2019 Овен
Сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Ни к какой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.

Гороскоп на неделю с 2 сентября по 8 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 3 сентября 2019 Телец
Сегодня происходящее стоит подвергнуть тщательнейшему анализу. Вы выясните многое из того, что вам следовало бы знать, просто спокойно посидев и подумав.

Гороскоп на 3 сентября 2019 Близнецы
Сегодня всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Это, правда, не означает, что все они будут удачны.

Гороскоп на 3 сентября 2019 Рак
Сегодня вас может посетить чувство, сильно смахивающее на зависть. Если кого-то рядом с вами посетит неожиданная удача, постарайтесь не обращать на это внимания, коли не можете искренне порадоваться за человека.

Гороскоп на 3 сентября 2019 Лев
Сегодня вы не сможете развернуться на полную катушку, вам все время будет что-то мешать. Если вы заинтересованы в эффектности представления, то его лучше перенести на другой день.

Гороскоп на 3 сентября 2019 Дева
Не стоит сегодня забывать, что вы не зверь из зоопарка и что никакая клетка не мешает вам покинуть то место, которое вам до смерти осточертело.

Гороскоп на 3 сентября 2019 Весы
Сегодня вы можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Если возможно, этого лучше попытаться избежать, ибо, хотя новые переживания и развеют скуку, их может оказаться слишком много.

Гороскоп на 3 сентября 2019 Скорпион
Сегодня вам стоит поберечь ваше здоровье и избегать любых мероприятий, которые могли бы ему навредить. Поэтому даже если ваш любимый человек предложит вам очень романтическую прогулку по пояс в сугробе или по обледенелой крыше, звезды рекомендуют отказаться.

Гороскоп на 3 сентября 2019 Стрелец
Вашему консерватизму пора сдавать позиции. Не будьте столь строги к членам семьи - проявите мягкость и широту взглядов. Особенно это касается отношений с подросшими детьми, но, в конце концов, что вам мешает хотя бы из вежливости заинтересоваться хобби супруга? А на вечер предложить ему немножко пофантазировать на тему оригинального способа проведения тёмного времени суток.

Гороскоп на 3 сентября 2019 Козерог
В этот день звезды не рекомендуют вам поднимать вопросы большой важности в течение рабочего дня. Вряд ли сотрудники фирмы будут в состоянии принять адекватное решение в то время, когда их руки и головы будут заняты обработкой рутинных проблем, требующих концентрации внимания.

Гороскоп на 3 сентября 2019 Водолей
Вы же всегда знали, что нельзя давать опрометчивые обещания. Но всякое бывает. Особенно в разгар пылкого спора. Увы. Сегодня вам придется ответить за все необдуманные слова. Обещанного, конечно, три года ждут – но явно не больше.

Гороскоп на 3 сентября 2019 Рыбы
Сегодня звезды рекомендуют вам составить план действий на ближайшую рабочую неделю. Завтра, а тем более — послезавтра, вам будет некогда этим заняться, а без четкого распорядка справиться со всеми вашими трудовыми обязанностями будет нелегко. Посвятите полчаса структуризации.

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