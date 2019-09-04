Любовный гороскоп на сегодня 4 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 4 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 4 сентября 2019 Овен
Сегодня звёзды рекомендуют вам быть экстравагантным и непредсказуемым. Именно эти качества станут вашими козырями в общении с вашим любимым человеком. В противном случае, ему может стать с вами скучно, и он воспользуется первой же возможностью, чтобы сменить вашу компанию на более интересную.
Любовный гороскоп на 4 сентября 2019 Телец
В этот день вам стоит позаботиться о старшем поколении. Например, навестить своих или его родителей. Или позвонить им. Или хотя бы просто старушку через дорогу перевести. Доброе совместное дело для хороших людей, нуждающихся в вашей помощи, только больше сблизит вас.
То, что вы выстроили ложную цепочку причинно-следственных связей, объясняющую странное поведение вашей половинки - это еще полбеды. Самое страшное, что вы считаете ваши выводы истиной в последней инстанции и действуете строго в соответствии с ними. А вы не думали о том, что можете ошибаться?
Любовный гороскоп на 4 сентября 2019 Рак
Сегодня ваш любимый человек будет вовсю критиковать ваши оригинальные идеи, не предлагая ничего взамен. Однако его замечания могут оказаться весьма конструктивными, и их можно использовать для усовершенствования вашей мечты. Чтобы ваша половинка осталась довольна.
Любовный гороскоп на 4 сентября 2019 Лев
В этот день звезды рекомендуют вам опасаться громких слов и пылких признаний в глубоких чувствах. Велика вероятность того, что это не более чем поза или нахлынувшие эмоции, которые уже через несколько часов останутся в прошлом. В отличие от запомнившихся фраз.
Любовный гороскоп на 4 сентября 2019 Дева
В этот день ваша половинка может нечаянно узнать то, что вы так тщательно от нее скрывали. Непонятно, почему именно сегодня эта информация выплывет наружу. Поэтому будьте готовы к решительным объяснениям и, в случае надобности, даже к мольбам о пощаде. Возможно, они будут уместны.
Любовный гороскоп на 4 сентября 2019 Весы
Сегодня ваш любимый человек будет нуждаться в вашей поддержке, причем отнюдь не только моральной. Помогите ему не только словом, но и делом. Возможно, в этом деле не будет ни грамма героизма, однако оно будет необходимо для душевного равновесия вашей половинки.
Любовный гороскоп на 4 сентября 2019 Скорпион
Сегодня идеальным времяпрепровождением будет совместное вспоминание историй из детства. Грустные или забавные, они станут тем мостиком, который перекинется между вами и вашим любимым человеком. Они, несомненно, помогут вам почувствовать друг друга ещё лучше и создадут атмосферу интимности. В конце концов, все мы в той или иной мере вышли из одного детства...
Любовный гороскоп на 4 сентября 2019 Стрелец
Сегодняшний день может стать для вас приятным исключением из правил: ваш любимый человек будет вести себя нетипично и крайне удивительно. Он никогда, к сожалению, себя с вами так не вёл, и единственным вашим желанием будет, чтобы этот день не заканчивался как можно дольше.
Любовный гороскоп на 4 сентября 2019 Козерог
Сегодня вам не стоит держать в себе свои эмоции. Если любите – признайтесь в этом любимому человеку, если хотите стукнуть его – тоже стоит предупредить, чтобы он успел увернуться от вашего праведного гнева. В противном случае вы сами станете жертвой собственной сдержанности.
Любовный гороскоп на 4 сентября 2019 Водолей
Сегодня уделите как можно больше времени оформлению подарка для вашего любимого человека. Как, вы ещё не купили подарок? Нет повода? А если немножко подумать?
Любовный гороскоп на 4 сентября 2019 Рыбы
Представители знака могут узнать о любимом человеке нечто новое, если сегодня проявят внимание к мелочам. Стоит попробовать, если, конечно, вы не считаете любимого полным совершенством и не боитесь разрушить эту идеальную картину каким-то не совсем вписывающимся в неё нюансом.