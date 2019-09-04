Любовный гороскоп на сегодня 4 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 4 сентября 2019 Овен

Сегодня звёзды рекомендуют вам быть экстравагантным и непредсказуемым. Именно эти качества станут вашими козырями в общении с вашим любимым человеком. В противном случае, ему может стать с вами скучно, и он воспользуется первой же возможностью, чтобы сменить вашу компанию на более интересную.





Любовный гороскоп на 4 сентября 2019 Телец

В этот день вам стоит позаботиться о старшем поколении. Например, навестить своих или его родителей. Или позвонить им. Или хотя бы просто старушку через дорогу перевести. Доброе совместное дело для хороших людей, нуждающихся в вашей помощи, только больше сблизит вас.

То, что вы выстроили ложную цепочку причинно-следственных связей, объясняющую странное поведение вашей половинки - это еще полбеды. Самое страшное, что вы считаете ваши выводы истиной в последней инстанции и действуете строго в соответствии с ними. А вы не думали о том, что можете ошибаться?Сегодня ваш любимый человек будет вовсю критиковать ваши оригинальные идеи, не предлагая ничего взамен. Однако его замечания могут оказаться весьма конструктивными, и их можно использовать для усовершенствования вашей мечты. Чтобы ваша половинка осталась довольна.В этот день звезды рекомендуют вам опасаться громких слов и пылких признаний в глубоких чувствах. Велика вероятность того, что это не более чем поза или нахлынувшие эмоции, которые уже через несколько часов останутся в прошлом. В отличие от запомнившихся фраз.В этот день ваша половинка может нечаянно узнать то, что вы так тщательно от нее скрывали. Непонятно, почему именно сегодня эта информация выплывет наружу. Поэтому будьте готовы к решительным объяснениям и, в случае надобности, даже к мольбам о пощаде. Возможно, они будут уместны.Сегодня ваш любимый человек будет нуждаться в вашей поддержке, причем отнюдь не только моральной. Помогите ему не только словом, но и делом. Возможно, в этом деле не будет ни грамма героизма, однако оно будет необходимо для душевного равновесия вашей половинки.Сегодня идеальным времяпрепровождением будет совместное вспоминание историй из детства. Грустные или забавные, они станут тем мостиком, который перекинется между вами и вашим любимым человеком. Они, несомненно, помогут вам почувствовать друг друга ещё лучше и создадут атмосферу интимности. В конце концов, все мы в той или иной мере вышли из одного детства...Сегодняшний день может стать для вас приятным исключением из правил: ваш любимый человек будет вести себя нетипично и крайне удивительно. Он никогда, к сожалению, себя с вами так не вёл, и единственным вашим желанием будет, чтобы этот день не заканчивался как можно дольше.Сегодня вам не стоит держать в себе свои эмоции. Если любите – признайтесь в этом любимому человеку, если хотите стукнуть его – тоже стоит предупредить, чтобы он успел увернуться от вашего праведного гнева. В противном случае вы сами станете жертвой собственной сдержанности.

Любовный гороскоп на 4 сентября 2019 Водолей

Сегодня уделите как можно больше времени оформлению подарка для вашего любимого человека. Как, вы ещё не купили подарок? Нет повода? А если немножко подумать?



Любовный гороскоп на 4 сентября 2019 Рыбы

Представители знака могут узнать о любимом человеке нечто новое, если сегодня проявят внимание к мелочам. Стоит попробовать, если, конечно, вы не считаете любимого полным совершенством и не боитесь разрушить эту идеальную картину каким-то не совсем вписывающимся в неё нюансом.